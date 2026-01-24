Neu: Rose Valley Cask No. 14 – Sanfte Süße trifft sächsische Tiefe

Aus dem Fass Nummer 14 stammt die neueste Kreation der Feinbrandmanufaktur Brabant in Sachsen: Der Rose Valley Single Malt Whisky reifte für vier Jahre in einem Ex-Bourbonfass, das zuvor für zwei Jahre mit Ahornsirup belegt war. Abgefüllt wurde der Rose Valley Cask No. 14 mit 48,5% vol. Alkoholstärke, es gibt 301 handnummerierte Flaschen von ihm.

Rose Valley Cask No. 14 – Sanfte Süße trifft sächsische Tiefe

Striegistal/Sachsen, 2026 – Mit dem Rose Valley Cask No. 14 erweitert die Feinbrandmanufaktur Brabant ihre Rose-Valley-Serie um eine außergewöhnliche Einzelfassabfüllung, die auf leise Eleganz statt laute Effekte setzt. Dieser Single Malt Whisky entführt Genießer in eine Welt warmer Holzaromen, feiner Vanille und subtiler Süße – geprägt von Zeit, Handwerk und einem besonderen Fass.

Ahornsirup-Fass & ruhige Reife

Vier Jahre durfte der Rose Valley Cask No. 14 in einem Ex-Bourbon-Fass mit zweijähriger Ahornsirup-Belegung reifen – eine seltene Fasswahl, die dem Whisky seine charakteristische Milde und harmonische Süße verleiht.

Ohne Finish, ohne Ablenkung: Die vollständige Reifung in einem einzigen Fass lässt Holz, Destillat und Zeit ungestört miteinander wirken und formt ein ausgewogenes, klares Aromaprofil.

Warme Aromen & samtiger Charakter

Nase: Sanfte Eiche, feine Vanille und eine dezente, natürliche Süße, die an hellen Sirup erinnert

Gaumen: Weich und rund, getragen von eleganten Holztönen, mildem Malz und subtilen Ahornsirup-Nuancen

Finish: Langanhaltend, mild und ausgewogen – mit leiser Süße und trockener Eleganz im Nachhall

Mit 48,5 % Vol. zeigt sich der Whisky kraftvoll genug für Tiefe, bleibt dabei jedoch stets zugänglich und harmonisch.

Limitierte Einzelfassabfüllung

Reifung: Vollreifung im Ex-Bourbon-Ahornsirup-Fass

Alter: über 4 Jahre

Abfüllung: Zweifach destilliert, nicht kältegefiltert, ohne Farbstoffe

Auflage: streng limitiert auf 301 handnummerierte Flaschen

Jede Flasche ist ein Unikat – naturbelassen, unverfälscht und Ausdruck echter sächsischer Brennkunst.

Für wen ist Rose Valley Cask No. 14 gemacht?

Für Genießer, die Sanftheit und Tiefe schätzen.

Für Whiskyfreunde, die nicht nach Rauch oder dominanter Fasswürze suchen, sondern nach Balance, Wärme und subtiler Süße.

Ein Dram für ruhige Abende, für konzentriertes Verkosten – und für alle, die entdecken wollen, wie vielseitig sächsischer Single Malt sein kann.

Fazit

Der Rose Valley Cask No. 14 ist ein leises Statement:

Ein Single Malt, der nicht überwältigt, sondern einlädt.

Ein Whisky, der mit Zeit, Fass und Handwerk überzeugt – klar, mild, elegant und authentisch.