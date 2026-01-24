Whiskyfun: Angus verkostet drei alte Highland Park

„Zur Feier einer schönen Woche“ hat sich Angus MacRaild heute auf Whiskyfun drei alte Abfüllungen aus der Destillerie Highland Park gegönnt – alle wohl nur mehr in Sammlungen von Whiskyfreunden zu finden oder bei Auktionen. Sie wären es allerdings wert, danach zu suchen, wenn man den Punktwertungen von Angus vertraut (und dem Schwarmwissen, dass Highland Park auch schon vor fünfzig Jahren tolle Whiskys gemacht hat).

Hier die Tabelle zu den Tasting Notes:

Abfüllung Punkte

Highland Park 8 yo (70 proof, Gordon & MacPhail, dark vatting, -/+ 1978) 90 Highland Park 1971/1985 (56%, Scotch Malt Whisky Society 4.4) 93 Highland Park NAS ‚Saint Magnus‘ (100 proof, OB, early 1970s) 94