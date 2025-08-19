Feinbrandmanufaktur Brabant bringt „Smoky Rose“ – Fruchtiger Torfzauber aus dem Orange-Wine-Fass

Aus Sachsen dürfen wir Ihnen einen neuen deutschen Whisky vorstellen: Die Feinbrandmanufaktur Brabant hat ihren „Smoky Rose“, einen torfigen Whisky aus dem Orange-Wine-Fass abgefüllt, und dieser ist nun in der Brennerei und im Online-Shop erhältlich – zum Preis von 48 Euro für die 500ml-Flasche.

Eric und Astrid Brabant erzählen Ihnen nachfolgend mehr über ihren neuen „Smoky Rose“, das neueste Mitglied der Rose Valley Whiskys:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Smoky Rose“ – Fruchtiger Torfzauber aus dem Orange-Wine-Fass

Striegistal/Sachsen, August 2025 – Eine neue Dimension sächsischer Whisky-Kunst betritt die Bühne: Smoky Rose, der jüngste Tropfen aus der Rose Valley-Serie, lädt ein zu einem sensorischen Kurzurlaub zwischen fruchtiger Opulenz und rauchiger Eleganz.

Tropische Früchte, würziger Kern & geheimnisvoller Rauch

“Smoky Rose” beginnt seine Reise im sonnigen Mediterran – vier Jahre in einem Orange-Wine-Fass gelagert, das dem Whisky Noten von gelbem Steinobst, zarter Würze und samtiger Süße verleiht Anschließend wird er im Ex-Laphroaig-Fass vollendet – eine kühle Brise vom schottischen Meer, die würzige Tiefe und maritime Torfwolken behutsam integriert

Balanceakt der Sinne

Nase: Eine harmonische Fülle aus süßem Fruchtkorb, eleganter Gewürznoten und feinstem Torfrauch – subtil und elegant

Eine harmonische Fülle aus süßem Fruchtkorb, eleganter Gewürznoten und feinstem Torfrauch – subtil und elegant Gaumen: Samtweich, getragen von einer eleganten Süße, gewürzt mit Anklängen von Zimt und Vanille, untermalt von zartem Rauch und feiner Eiche

Samtweich, getragen von einer eleganten Süße, gewürzt mit Anklängen von Zimt und Vanille, untermalt von zartem Rauch und feiner Eiche Finish: Ein seidig-langanhaltender Abgang, in dem Frucht und Rauch zu einem betörenden Nachspiel verschmelzen

Limitierte Edition – einzigartig & authentisch

Reifung: Orange-Wine-Vollreifung + Ex-Laphroaig-Finish

Orange-Wine-Vollreifung + Ex-Laphroaig-Finish Alter: über 4 Jahre Lagerung in handverlesenen Fässern

über 4 Jahre Lagerung in handverlesenen Fässern Abfüllung: Sanfte Zweifachdestillation, keine Zusatzstoffe, keine Kühlfiltration – reine Handwerkskunst aus dem Striegistal.

Sanfte Zweifachdestillation, keine Zusatzstoffe, keine Kühlfiltration – reine Handwerkskunst aus dem Striegistal. Auflage: Nur 241 Flaschen – ein wahres Sammlerjuwel

Für wen ist „Smoky Rose“ gemacht?

Ein Dram für Entdecker: Für Kenner, die nicht nur klassischen Sherry- oder Bourbon-Charakter suchen, sondern offen sind für eine neue, fruchtig-rauchige Ausdruckskraft – geprägt von regionaler Tiefe, mediterranem Einschlag und schottischer Rauchtradition in einem.

Ein Whisky zugleich für die gemütliche Runde – zum langsamen Genießen –, aber auch ideal für Tastings, bei denen komplexe Fasskombinationen im Fokus stehen.

Preis & Bezug

Preis: 48 € (für 500 ml) – ein investives Vergnügen für Whiskyfreunde und Sammler

48 € (für 500 ml) – ein investives Vergnügen für Whiskyfreunde und Sammler Erhältlich: Direkt im Onlineshop der Feinbrandmanufaktur Brabant – innerhalb Deutschlands meist in 3–4 Tagen geliefert

Fazit: „Smoky Rose“ ist ein leidenschaftliches Statement: ein Whisky, der fruchtige Fülle, elegante Würze und rauchige Tiefe in ein samtiges Gesamtbild bannt. Eine faszinierende Geschmacksreise zwischen Islay-Mystik und sächsischer Finesse – limitiert, einprägsam, außergewöhnlich.

Kontakt & Bezug:

Feinbrandmanufaktur Brabant Rosentalstraße 17, 09661 Striegistal

Mail: post@feinbrandmanufaktur.de

Onlineshop: https://www.rose-valley-shop.de

Reine Handarbeit, ohne Zusätze – naturbelassener Genuss.