Feinbrandmanufaktur Brabant bringt „Smoky Rose“ – Fruchtiger Torfzauber aus dem Orange-Wine-Fass

Der Smoky Rose lagerte vier Jahre in einem Orange-Wine-Fass und wurde danach in einem Ex-Laphroaig-Fass gefinisht

Aus Sachsen dürfen wir Ihnen einen neuen deutschen Whisky vorstellen: Die Feinbrandmanufaktur Brabant hat ihren „Smoky Rose“, einen torfigen Whisky aus dem Orange-Wine-Fass abgefüllt, und dieser ist nun in der Brennerei und im Online-Shop erhältlich – zum Preis von 48 Euro für die 500ml-Flasche.

Eric und Astrid Brabant erzählen Ihnen nachfolgend mehr über ihren neuen „Smoky Rose“, das neueste Mitglied der Rose Valley Whiskys:

„Smoky Rose“ – Fruchtiger Torfzauber aus dem Orange-Wine-Fass

Striegistal/Sachsen, August 2025 – Eine neue Dimension sächsischer Whisky-Kunst betritt die Bühne: Smoky Rose, der jüngste Tropfen aus der Rose Valley-Serie, lädt ein zu einem sensorischen Kurzurlaub zwischen fruchtiger Opulenz und rauchiger Eleganz.

Tropische Früchte, würziger Kern & geheimnisvoller Rauch

“Smoky Rose” beginnt seine Reise im sonnigen Mediterran – vier Jahre in einem Orange-Wine-Fass gelagert, das dem Whisky Noten von gelbem Steinobst, zarter Würze und samtiger Süße verleiht Anschließend wird er im Ex-Laphroaig-Fass vollendet – eine kühle Brise vom schottischen Meer, die würzige Tiefe und maritime Torfwolken behutsam integriert

Balanceakt der Sinne

  • Nase: Eine harmonische Fülle aus süßem Fruchtkorb, eleganter Gewürznoten und feinstem Torfrauch – subtil und elegant
  • Gaumen: Samtweich, getragen von einer eleganten Süße, gewürzt mit Anklängen von Zimt und Vanille, untermalt von zartem Rauch und feiner Eiche
  • Finish: Ein seidig-langanhaltender Abgang, in dem Frucht und Rauch zu einem betörenden Nachspiel verschmelzen

Limitierte Edition – einzigartig & authentisch

  • Reifung: Orange-Wine-Vollreifung + Ex-Laphroaig-Finish
  • Alter: über 4 Jahre Lagerung in handverlesenen Fässern
  • Abfüllung: Sanfte Zweifachdestillation, keine Zusatzstoffe, keine Kühlfiltration – reine Handwerkskunst aus dem Striegistal.
  • Auflage: Nur 241 Flaschen – ein wahres Sammlerjuwel

Für wen ist „Smoky Rose“ gemacht?

Ein Dram für Entdecker: Für Kenner, die nicht nur klassischen Sherry- oder Bourbon-Charakter suchen, sondern offen sind für eine neue, fruchtig-rauchige Ausdruckskraft – geprägt von regionaler Tiefe, mediterranem Einschlag und schottischer Rauchtradition in einem.

Ein Whisky zugleich für die gemütliche Runde – zum langsamen Genießen –, aber auch ideal für Tastings, bei denen komplexe Fasskombinationen im Fokus stehen.

Preis & Bezug

  • Preis: 48 € (für 500 ml) – ein investives Vergnügen für Whiskyfreunde und Sammler
  • Erhältlich: Direkt im Onlineshop der Feinbrandmanufaktur Brabant – innerhalb Deutschlands meist in 3–4 Tagen geliefert

Fazit: „Smoky Rose“ ist ein leidenschaftliches Statement: ein Whisky, der fruchtige Fülle, elegante Würze und rauchige Tiefe in ein samtiges Gesamtbild bannt. Eine faszinierende Geschmacksreise zwischen Islay-Mystik und sächsischer Finesse – limitiert, einprägsam, außergewöhnlich.

Kontakt & Bezug:

Feinbrandmanufaktur Brabant Rosentalstraße 17, 09661 Striegistal
Mail: post@feinbrandmanufaktur.de
Onlineshop: https://www.rose-valley-shop.de

Reine Handarbeit, ohne Zusätze – naturbelassener Genuss.

