3. Whisky Convention in Nordenham im Theater Fatale am 13. September 2025

Klein, aber fein – und nun schon zum dritten Mal: Die Whisky Convention in Nordenham im Theater Fatale öffnet am 13. September wieder ihre Türen und bietet ein interessantes Programm mit ausgewählten Ausstellern, die mit dem Veranstalter eines verbindet: Die Liebe zum Wasser des Lebens.

Was es bei der 3. Whisky Convention in Nordenham zu erleben gibt und wie Sie an die Karten kommen, lesen Sie untenstehend:

Die 3. Whisky Convention in Nordenham im Theater Fatale – wird zur festen Institution

Am Samstag, 13. September 2025 im alten Güterschuppen des Theater Fatale 2025 heißt es wieder:

Willkommen zur Whisky Convention No. 3!

Gastgeber ist der Nordenhamer Whisky-Enthusiast Oliver „Mo“ Morawietz, der die Szene seit Jahrzehnten kennt wie kaum ein anderer. Im stilvollen Ambiente des historischen Güterschuppens an der Müllerstraße lädt er zu einem Abend ein, der ganz im Zeichen edler Tropfen steht.

Ein Abend für Kenner und Genießer!!

Seit über 30 Jahren ist „Mo“ leidenschaftlicher Verfechter des Single Malt Whisky. Mit seinen engen Kontakten zur internationalen Whisky-Szene holt er auch dieses Jahr wieder renommierte Experten, seltene Abfüllungen und außergewöhnliche Raritäten nach Nordenham. Ab 19 Uhr darf verkostet, gefachsimpelt, eingekauft und entdeckt werden.

Was erwartet Sie? Ein Überblick über die Aussteller:

– Scott Gordon – Whiskyviking (Loxstedt)

Der charismatische Deutsch-Schotte bringt nicht nur hochwertige Whiskys mit, sondern auch original gebrandete Fassdeckel – ein echter Hingucker für Fans.

– Olaf Herms & Philipp Kölling – Malt Whisky Company (Lehrte)

Als Vertreter des ältesten Whisky-Fachgeschäfts nahe Hannover bringt er exklusive Single-Cask-Abfüllungen mit.

– Martin Diekmann – Maltbarn (Seefeld) – ‚Purveryors Of Taste‘

Bekannt für seine Einzelfassabfüllungen. Mit dabei: besondere Whiskys und ausgewählte Cognacs.

– Alba Import (Nottensdorf)

Einer der Top-Importeure Deutschlands mit Fokus auf kleine, feine Brennereien – darunter auch Highlights von der Isle of Harris und Bladnoch. Für leidenschaftliche Beratung sorgen Corinna und Dietmar, beide bestens in der Branche bekannt.

– Dennis Schneider – The Wee Dram

Erstmals auf der Convention: Als zertifizierter Independent Whisky Ambassador präsentiert er unter anderem exklusive Tropfen der Scotch Malt Whisky Society.

– Oliver Morawietz – Mo’s Whisky Corner

Der Organisator der Messe Oliver Morawietz selbst zeigt Raritäten und längst vergessene Whiskyschätze aus seinem besonderen Sortiment.

Eintritt & Service:

Der Eintritt beträgt 8 Euro. KARTEN: BEI NMT am Markplatz (bitte die Öffnungszeiten beachten) oder direkt bei Oliver Morawietz unter moonair@whisky-mo.de oder unter: 0177-5389805

Im Eintrittspreis enthalten ist ein hochwertiges Tasting-Glas inklusive Halterung – perfekt für Ihre persönliche Whisky-Reise durch den Abend.

Für das leibliche Wohl sorgt Mr. D11 Schewe, der klassische Grillspezialitäten zubereiten wird!

Datum: Samstag, 13. September 2025

Ort: Güterschuppen, Theater Fatale, Müllerstraße, Nordenham

Einlass: ab 19:00 Uhr

Aktuelle Informationen/ Updates unter: https://whisky-mo.de/