Oliver ,,Mo“ Morawietz, Inhaber und Gesicht von “Mo’s Whisky Corner”, stellt in diesem Jahr erneut eine Whisky-Convention in Nordenham auf die Beine. Die Whisky Convention No.2 findet am 30.11.24 ab 19 Uhr im alten Güterschuppen des Theater Fatale im niedersächsischen Nordenham statt. Worauf Sie sich freuen können, und was Sie auf der Whisky Convention No.2 erwartet, erfahren Sie im Infotext, den wir von Oliver Morawietz erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Auch in diesem Jahr: Die Whisky Convention No.2 in Nordenham

Oliver Morawietz aus Nordenham ist Whisky-Enthusiast und ein ausgesuchter Kenner. Wer wie er für Whisky schwärmt, sollte die 2. Whisky-Convention im alten Güterschuppen des Theater Fatale an der Müllerstraße nicht verpassen. Worauf können sich Fans freuen?

Seit bald 30 Jahren gilt die Leidenschaft von Oliver ,,Mo“ Morawietz dem Single Malt Whisky. Niemand sonst in der Stadt hat so viele Kontakte in die Szene. Die nutzt Oliver Morawietz jetzt, um erneut eine Whisky-Convention in Nordenham auf die Beine zu stellen. Im Güterschuppen des Theaters Fatale an der Müllerstraße darf am Sonnabend, 30. November, nach Herzenslust gefachsimpelt, probiert und gekauft werden.

Oliver Morawietz möchte die Whisky-Convention gerne fest in Nordenham etablieren. Weil das kein Event, sondern eher eine Messe sein soll, bei der nicht zuletzt die Beratung ein wesentlicher Aspekt ist. An dem um 19 Uhr beginnenden Abend wird sich im Güterschuppen alles ausschließlich um jenes Getränk drehen, aus dem man mühelos eine Wissenschaft machen, das man aber auch einfach nur genießen und wohlig die Kehle herunterrinnen lassen kann.

Whisky-Enthusiast “Mo” ist dafür bekannt, dass er keine halben Sachen macht. Und so hat der 54-Jährige auch für die Convention im Güterschuppen Fachleute gewonnen, die zur Crème de la Crème der Szene zählen und zudem teils noch mit einem besonders hohen Originalitätsfaktor punkten können.

Das gilt zum Beispiel für Scott Gordon, einen Deutsch-Schotten, der aus Essen nach Loxstedt im Cuxland gezogen ist und dort die Firma ,,Whiskyviking“ betreibt. Über die vertreibt der Mann, optisch eine Mischung aus Highlander und Wikinger, Whiskys und andere erlesene Spirituosen, verdingt sich zudem als Event-Veranstalter. Im Güterschuppen wird er nicht nur ausgesuchte Whiskys, sondern auch Original- Deckel von Whisky-Fässern mit dem Branding der jeweiligen Destillerie anbieten – für Fans ein.

Aus Hannover kommt Olaf Herms in den Güterschuppen. Er vertritt die „Whisky Company“, das älteste Whisky-Geschäft Hannovers. Im Gepäck haben wird Olaf Herms exklusive Fassabfüllungen.

Auf die sogenannten Single Casks Einzelfassabfüllungen ist auch Martin Diekmann von „Maltbarn“ in Seefeld spezialisiert. Er wird zudem alte Cognacs im Angebot haben, um die er sein Sortiment seit einiger Zeit erweitert hat. Oliver Morawietz selbst wird das Programm mit Raritäten und besonderen Abfüllungen abrunden.

Alba Import aus Nottendorf im Alten Land wird ebenfalls vertreten sein. Dabei handelt es sich um einen der bekanntesten Whisky-Importeure Deutschlands, der schwerpunktmäßig Fachhändler beliefert und sich mit seinem Portfolio vor allem auf kleine Brennerei und die „Underdogs“ konzentriert. So wird es zum Beispiel Whisky von „Harris“, einer noch jungen, den Äußeren Hebriden gelegenen Brennerei geben. Ebenfalls wird der Name “Bladnoch” ganz groß geschrieben! Für die energetischen Beratungen und immer wieder tollen Geschichten aus der Welt des Whiskys sind die Inhaber ‘Corinna und Dietmar’ bekannt!

Die Pioniere der Online – Whisky Auktionierung (inklusive Wertermittlung und Echtheitsprüfung) der Firma ‘WhiskyAuction’ – Klaus Rosenfeld und seinem Team – sind auch dabei! Seit 1997 werden seltene Whiskys und Whiskysoires online versteigert. Raritäten werden ebenfalls angeboten! Besitzer von selten Whiskys können ihre Flaschen direkt bei Klaus abgeben, um sie in künftigen Auktionen anzubieten.

“Mo’s Whisky Corner”, die Firma des Organisators Oliver Morawietz, rundet das ganze mit längst verschollenen Tropfen ab!

Der Eintritt zur Whiskymesse kostet 8 Euro. Karten sind bei Nordenham Marketing & Touristik (NMT) am Marktplatz erhältlich. Am Eingang bekommt jeder Besucher ein professionelles Tasting-Glas inklusive Halterung ausgehändigt, das im Preis inbegriffen ist.