House of Hazelwood und Hedonism Wines stellen 52 Jahre alten Blended Scotch Whisky vor

Gemeinsam mit dem Händler edler Spirituosen, Hedonism Wines, kreierte House of Hazelwood, eine einst private Sammlung der Familie Gordon, Besitzer des Unternehmens William Grant & Sons, den Blended Scotch Whisky The Pursuit of Pleasure.

Ein Hedonism-Team arbeitete hierfür Hand in Hand mit Blender Eilidh Muir und dem Team von House of Hazelwood zusammen. Gemeinsam probierten sie in den privaten Lagerhallen direkt aus dem Fass, und konnte auch bei den Blending-Sitzungen direkt in das endgültige Rezept eingreifen. Das Ergebnis House of Hazelwood – The Pursuit of Pleasure ist ein 52 Jahre alten Blended Scotch Whisky, der in einer Kombination aus amerikanischer Weißeiche und europäischen Sherryfässern reifte.

Die Abfüllung kann jetzt exklusiv bei Hedonism Wines bestellt werden. Insgesamt sind nur 72 Flaschen weltweit verfügbar, die UVP beträgt £4,000, was etwa 4.785 € wären.

House of Hazelwood x Hedonism Wines – ‚The Pursuit of Pleasure‘

Tasting Notes

Nose: The nose is dense, the sticky jam sweetness almost palpable. Saddlery workshops cut through the sweetness, with hints of furniture polish and leather apparent, before a zingy zest of burnt orange takes the floor. ​​

Palate: The palate is lively, with more sweetness echoed in an effervescent barley sugar character. Light oak and vanilla make wonderful bedfellows, setting the scene for a long, lingering finish of gently smoking charcoal embers upon a barbecue.