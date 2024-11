Drei Neuheiten aus der schottischen Whisky-Region Islands kündigen sich laut unserer neuen Funde in der us-amerikanischen TTB-Datenbank an. Sie kommen von den Orkney-Inseln, Isle of Skye und Isle of Harris:

„Between you and I by Björn Frantzen“ lautet der Untertitel eines neuen Highland Park 16 yo, der mit 46% Vol. in die Flaschen kommt. Der Schwede Frantzen ist ein ehemaliger Fußballer und, in diesem Zusammenhang sicherlich von größerer Wichtigkeit, aktueller Drei-Sterne-Koch. Einen „smooth, complex and layered single malt led by virgin Swedish oak casks.“ kündigt das Label an:

Recht viele Angaben zum Whisky finden sich auf Etikett des neuen Torabhaig Sound of Sleat. Für den Single Malt wurde gemälzte Gerste mit einem in-grain phenol level von 78+ ppm eingesetzt. Das phenol level in der Flasche beträgt dann noch 14,5 ppm. Fermentiert wurde mit der Hefe Pinnacle MG+, der Malt reift ausschließlich in Quercus Alba american oak. Abgefüllt wird mit46% Vol., ohne Kühlfiltrierung oder Färbung. Hier die Label:

Mit 50 % Vol. kommt The Hearach of Château Biac in die Flaschen, der Single Malt reifte „in barrels of secret de Château Biac“, und somit wohl in Rotwein-Fässern aus der Wein-Region Bordeaux. Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.