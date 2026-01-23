Mit drei neuen Abfüllungen als Auftakt meldet sich Sansibar-Whisky für 2026 bei Whiskyfreunden zurück – und wieder sind die Bottlings des unabhängigen Abfüllers aus der Schweiz, C. Dully, „out of the ordinary“.

Was es über den 36 Jahre alten Burnside, den Teaspooned Malt aus einer der berühmtesten Brennereien überhaupt (Hinweise im Text) und einen 15 Jahre alten Caol Ila zu erzählen gibt, finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sansibar-Whisky bringt drei neue Abfüllungen von C.Dully auf den deutschen Whiskymarkt.

Der unabhängige Schweizer Abfüller C. Dully Selection verfolgt ein klares Ziel: außergewöhnliche Spirituosen zu finden und unverfälscht abzufüllen. Hier zählen weder Marketinggeschichten noch oberflächlicher Glanz – nur die Qualität der Abfüllungen steht im Mittelpunkt. Alle Whiskys werden naturbelassen in Fassstärke abgefüllt, ohne Kühlfiltration, Farbzusatz oder Zuckerzugabe.

Die Auswahl orientiert sich strikt am eigenen Anspruch und am Geschmack leidenschaftlicher Genießer. Nur Fässer, die in Qualität, Charakter und Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen, finden den Weg in die Flasche – kompromisslos, ehrlich und pur.

1989 Burnside – 36 Jahre

Der „Teaspooned Malt“ dieser renommierten Speyside-Destillerie ist Kennern unter dem Namen Burnside ein Begriff und erfreut sich einer großen Fangemeinde. Geschätzt wird er vor allem für seinen zugänglichen Charakter sowie für die stilprägende Verbindung aus fruchtigen Aromen und feinen Honignoten.

Die Brennerei liegt etwas außerhalb von Dufftown auf einem weitläufigen Areal, das sie sich mit zwei weiteren Destillerien derselben Eigentümerfamilie teilt. Über dem Gelände erhebt sich die namensgebende Burgruine, auf die auch die „Teelöffel-Markierung“ auf der Karte des Rücketiketts verweist.

Der Whisky wurde 1989 destilliert und nach einer sehr langen Reifezeit in einem Bourbon Barrel im Jahr 2025 in Fassstärke abgefüllt. Natürlich ungefiltert und ohne Kühlfiltration.

Nase: Sehr komplex und ausgereift. Warme Honignoten, Bienenwachs und ein Hauch Heidekraut. Dazu gesellen sich ausgeprägte Fruchtaromen. Reife Äpfel, Birnen und Aprikosen treffen auf vergorene Früchte, Ananas und Mango.

Gaumen: Elegant mit beeindruckender Tiefe. Süßer Honig, Malzzucker und Toffee bilden das Fundament. Darauf folgen dichte Fruchtschichten: eingelegte Pfirsiche, überreife Banane, Passionsfrucht und ein Hauch kandierte Zitrusschale. Die Fruchtigkeit wirkt leicht fermentiert, fast likörartig, ohne ins Unsaubere zu kippen. Dezente Eichenwürze, Muskat und ein Anflug von weißem Pfeffer sorgen für Balance.

Abgang: Warm, harmonisch und vielschichtig. Honig und Frucht bleiben präsent.

Fazit: Ein klassischer, reifer Speyside-Whisky mit großer Eleganz. Stilistisch eine faszinierende Brücke zwischen alten Abfüllungen dieser Destillerie und legendären Secret-Speyside-Malts der Jahrgänge 1973 und 1975 – honigsüß, fruchtbetont und von bemerkenswerter Tiefe.

2000 Blended Malt Scotch Whisky – 25 Jahre

Ein „Teaspooned Malt“ aus einem außergewöhnlich hochwertigen Fass einer schottischen Destillerie, die unter Whisky-Sammlern weltweit zu den begehrtesten überhaupt zählt. Berühmt wurde sie vor allem durch ihre legendären, lang gereiften Abfüllungen aus Sherryfässern, die bis heute als Referenz für Tiefe, Eleganz und Langlebigkeit gelten.

Die Brennerei liegt im Herzen der Speyside, oberhalb des Flusses Spey bei Craigellachie – eine Lage, die seit Generationen als Wiege großer Whiskys gilt. Auf diese Herkunft verweist auch die „Teelöffel-Markierung“ auf der Karte des Rücketiketts, die Kennern einen dezenten Hinweis auf den Ursprung dieses besonderen Malts gibt.

Destilliert wurde dieser Whisky im Jahr 2000. Anschließend durfte er über viele Jahre hinweg in einem Sherry Oak Cask reifen, wo er Zeit und Ruhe fand, um Komplexität, Struktur und Tiefe zu entwickeln. Im Jahr 2025 wurde er schließlich in natürlicher Fassstärke abgefüllt – unverfälscht, ohne Kühlfiltration und ohne Zusatz von Farbstoffen. Das Ergebnis ist ein Whisky von bemerkenswerter Klarheit und Ausdruckskraft, der die Handschrift seiner berühmten Herkunft ebenso trägt wie die Sorgfalt seiner langen Reifung.

Nase: Dunkler Trockenfrucht-Sherry, Rosinen & Feigen, dazu poliertes Mahagoni-Holz. Intensive Noten von dunkler Schokolade, Karamell und kandierten Orangenschalen. Leichte Nuancen von Espresso, Tabakblatt, altem Leder und sanfter Eichenwürze.

Gaumen: Seidig, voluminös und konzentriert. Tiefdunkle Frucht, getrocknete Kirschen, Datteln, Pflaumenmus. Dann warme Gewürzschichten: Zimt, Muskat, ein Hauch Nelke. Dunkler Honig, Demerara-Zucker, feinherbe Kakao-Bitterkeit. Die Fassstärke verleiht dem klassischen Destillerie-Profil noch mehr Dichte, Tiefe und Struktur. Schön balanciert, trotz der Power.

Abgang: Lang und wärmend. Eiche, dunkler Kakao, Sherry-Süße, dezente Orangenschale. Ein Hauch Pfeifentabak im Nachhall.

Fazit: Eine Abfüllung im klassischen, alten Sherryfass-Stil, durch die Fassstärke noch konzentrierter, kraftvoller und aromatisch dichter als die offiziellen 25-jährigen Abfüllungen dieser Destillerie.

Caol Ila – 15 Jahre Cask Number 17752

Seit dem umfassenden Neubau zu Beginn der 1970er-Jahre gilt Caol Ila als mit Abstand größte Brennerei auf Islay. Ein Großteil der Produktion fließt traditionell in die Welt der Blended Whiskys, wo Caol Ila als verlässliche, kraftvolle Säule geschätzt wird. Während andere Destillerien ihre Geschichte laut und selbstbewusst erzählen, wählt Caol Ila einen anderen Weg: Hier spricht der Whisky für sich.

Caol Ila ist eine Brennerei der leisen Töne – ein Arbeiter unter den Destillerien. Zurückhaltend im Auftreten, kompromisslos in der Qualität, geprägt von Beständigkeit und Handwerk. Taten statt Worte. Genau diese Haltung ist es, die Caol Ila seit jeher einen besonderen Platz in den Herzen vieler Whiskykenner eingebracht hat – auch in unseren.

Seit Jahrzehnten wird hier ohne Unterbrechung, ohne großen Aufhebens und ohne modische Experimente ein Islay Malt von bemerkenswerter Konstanz und Qualität produziert. Ein Whisky, der nicht beeindrucken will, sondern überzeugt – ehrlich, klar und unverfälscht.

Dieser Single Malt wurde im Jahr 2010 destilliert und durfte anschließend 15 Jahre lang in einem Bourbon Hogshead reifen. Im Jahr 2025 wurde er schließlich in natürlicher Fassstärke abgefüllt – selbstverständlich ohne Kühlfiltration und ohne Zusatz von Farbstoffen. Das Ergebnis ist ein authentischer Ausdruck von Caol Ila: geradlinig, kraftvoll und zeitlos – ein Whisky, der nicht viel verspricht, aber alles hält.

Nase: Frisch-maritim und torfig mit Zitronenzeste, grünen Äpfeln und einem Hauch Vanille. Dann etwas salziger Meereswind, nasser Kiesstrand und dezente Kräuternoten. Die Bourbon Reifung bringt dezente Süße mit etwas Vanille und Honig – sehr „clean“, aber nicht simpel.

Gaumen: Klar strukturiert, kraftvoll, ohne Schärfe. Rauch und maritime Salznoten im Vordergrund, gefolgt von süßer Zitronencreme, Vanille, hellem Karamell und leichtem Malz. Später: dezente Eichenwürze, weißer Pfeffer, ein Hauch Fenchelsamen – definierte Komplexität statt Ein-Dimensionalität. Die Fassstärke verleiht Präsenz und Dichte.

Abgang: Mittellang bis lang, sauber, maritim, mit Zitrusfrische, hellem Rauch und einer sehr feinen Vanille-Eiche im Nachklang.

Fazit: Ein vorzüglicher Caol Ila, der das klassisch reine, maritime Rauchprofil zeigt, dieses aber durch die Bourbonfassreifung um süße, klare, hellfruchtige und leicht würzige Facetten erweitert.

Die Abfüllungen sind bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich.