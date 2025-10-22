Serge verkostet: Port Ellen x3

42 Jahre ist es nun her, dass Port Ellen geschlossen wurde. Und auch wenn Diageo die Brennerei neu aufgebaut und wieder in Betrieb genommen hat, wird diese dann Whiskys produzieren, die wohl sehr gut werden können, aber natürlich nicht mit den Whiskys aus der alten Port Ellen vergleichbar sein werden. Manche Parameter in der Produktion können nicht 1:1 reproduziert werden.

Serge Valentin hat heute drei Abfüllungen aus Port Ellen im Glas – zwei davon sind schon vor langer Zeit in die Flasche gekommen, aber nie zuvor von ihm verkostet worden, eine ist die Veröffentlichung zum 200. Geburtstag von Port Ellen – für Serge ist es ein Kandidat für das Bottling des Jahres.

So sieht die Verkostung in unserer Tabelle aus:

Abfüllung Punkte

Port Ellen 1979/1988 (65.3%, Scotch Malt Whisky Society, #43.2) 93 Port Ellen 23 yo 1978/2002 (60.9%, Signatory Vintage, sherry, cask #5265, 464 bottles) 91 Port Ellen 42 yo 1983/2025 (56.4%, OB, 200th Anniversary, 150 bottles) 95

Unser Bild zeigt die alten Lagerhäuser von Port Ellen, rechts daneben mittig ist die Port Ellen Mälzerei am Arbeiten. Bild: Whiskyexperts