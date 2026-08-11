Serge verkostet: Macallan als Duo

Ein weiteres Duo in seiner Verkostung stellt uns Serge Valentin uns heute auf Whiskfun vor. Seine Wahl fällt auf The Macallan, ein Name, der sowohl für eine Brennerei steht, als auch als Marke funktioniert. Im Tasting finden wir zwei Bottlings, die laut Serge unterschiedlicher kaum sein könnten. Auf der eine Seite finden wir die Abfüllung ‘Organic Cherrywood Lapsang Tea’ aus der The Harmony Collection (wir stellten Ihnen das Bottling hier vor). An ihrer Seite findet sich ein 34 Jahre alten Malt von DH Global Spirits ein, der mehr ein old-skool Macallan ist, und somit Serge auch besser gefällt, wie die Benotungen auch zeigen:

Abfüllung Punkte

Macallan ‘Organic Cherrywood Lapsang Tea’ (44.9%, OB, The Harmony Collection, 2025) 85 Macallan 34 yo 1991 (51.8%, DH Global Spirits, William, sherry hogshead matured, cask #8192, 2026) 91