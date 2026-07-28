Neu bei Kirsch Import: The GlenAllachie, Kanosuke und Millstone

Wie gewohnt können wir Ihnen auch heute die Neuheiten von Kirsch Import vorstellen. Den deutschen Handel werden erreichen:

The GlenAllachie 19 y.o. aus Solera Casks

Kanosuke Sherry Casks & 2026 Limited Edition

Millstone Windmill Collection No.5 & Tulip Collection No.7

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Geprägt von 55 Jahren:

The GlenAllachie 19 y.o. aus Solera Casks

Mit seinem The GlenAllachie 19 y.o. Ex-Solera Sherry Cask Matured widmet sich Billy Walker einer Fassart, über die im Whisky-Kontext selten gesprochen wird. Für die Rarität aus der „Masters of Wood“-Reihe wählte er Pedro-Ximénez- und Oloroso-Fässer aus, die zuvor mehr als 55 Jahre lang im traditionellen spanischen Solera-System im Einsatz waren.

Durch das kontinuierliche Vermählen junger und alter Sherrys entstehen über Jahrzehnte hinweg Fässer, die dem GlenAllachie-Destillat intensive Aromen verleihen. Für den 19 y.o. bedeutet das: üppige, samtige Aromen von Pflaumensirup, schwarzen Kirschen, Mokka, warmem Heidehonig, Zimt und kräftigem Kakao.

Gleichzeitig sorgen die lange genutzten Fässer für einen sanfteren Holzeinfluss und begünstigen ein elegantes, vielschichtiges Profil, in dem Eiche und Destillat ausgesprochen harmonisch zusammenspielen. Das Ergebnis? Ein Whisky, der nicht nur von 19 Jahren Reifung, sondern von der Geschichte geprägt wurde, die die Fässer selbst in sich tragen.

GlenAllachie 19 y.o.

Ex-Solera Sherry Cask – Masters of Wood

Alkoholgehalt: 50% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Pflaumennoten verschmelzen mit der dunklen Süße von Melasse und kräftigem Mokka. Ein Hauch von Honigwaben und Kakao verleiht der Nase eine tiefgründige, einladende Fülle.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine dichte Melange aus Pflaumensirup und Heidehonig, die von fein dosiertem, würzigem Zimt akzentuiert wird. Die Textur ist seidig und überzeugt durch eine bemerkenswerte aromatische Tiefe.

Nachklang: Das Finale besticht durch die noble Herbe reifer Walnüsse und intensiver dunkler Schokolade. Ein eleganter Nachhall von Trockenfrüchten sorgt für einen langanhaltenden und vielschichtigen Abschluss.

Es gibt Abfüllungen, die sofort eine Geschichte erzählen – dieser GlenAllachie 19 Jahre flüstert von Jahrzehnten in andalusischen Bodegas und der meisterhaften Geduld in der Speyside. Wenn ein Destillat auf Holz trifft, das über ein halbes Jahrhundert lang edlen Sherry beherbergte, entsteht eine Tiefe, die weit über das gewöhnliche Maß hinausgeht. Es ist die flüssige Dokumentation einer engen Verbindung zwischen schottischer Brennkunst und spanischer Fass-Tradition.

Die Vermählung von Speyside-Geist und andalusischem Erbe

Master Distiller Billy Walker ist für sein präzises Fassmanagement bekannt und hat für die „Masters of Wood“-Serie eine wahre Rarität gehoben. Dieser Single Malt reifte in Ex-Solera-Sherry-Casks, die zuvor über 55 Jahre lang Teil eines traditionellen Solera-Systems waren. Diese ehrwürdigen Hölzer verleihen dem Brand eine einzigartige Komplexität, die nur durch extreme Zeitspannen und handwerkliche Hingabe erreicht werden kann, bevor er mit kräftigen 50 % Vol. abgefüllt wurde.

Ein Kaleidoskop aus dunklen Früchten und würziger Tiefe

In der Nase offenbart der honigfarbene Malt ein intensives Bouquet von in Branntwein eingelegten Pflaumen, kräftigem Mokka und frischen Honigwaben. Am Gaumen entfaltet sich eine samtige Textur mit Noten von Pflaumensirup, dunkler Melasse und Heidehonig, die von Schwarzkirschen und kristallisiertem Ingwer begleitet werden. Der Nachklang bleibt mit Nuancen von dunkler Schokolade und Walnuss außergewöhnlich lange und komplex präsent.

Ein Solitär für besondere Genussmomente

Dank des Verzichts auf Kältefiltration und Farbstoffe bleibt der unverfälschte Charakter dieses Highland-Malts vollständig erhalten. Er präsentiert sich in einer edlen, dunkelbraunen Ausstattung mit Goldakzenten und einem illustrierten Fassmotiv, was seinen Status als besonderes Sammlerstück unterstreicht. Wir empfehlen den Genuss pur bei Raumtemperatur, um die vielschichtige Sherry-Aromatik Schicht für Schicht zu erkunden.

Küsten-Malts von Kanosuke:

Sherry Casks & 2026 Limited Edition

Die Kanosuke Distillery ist seit 2017 am Fukiagehama zu Hause, der mit seinen 30 km zu den längsten Sandstränden Japans gehört. Ein Merkmal der Craft-Brennerei sind ihre drei individuell geformten Pot Stills, die für Tiefe und ausgesprochen weiche Textur ebenso sorgen wie für Vielfalt. Neben der 2026 Limited Edition geht Kanosuke mit einem Sherry-Malt jetzt noch einen Schritt weiter in Sachen Abwechslung.

Die 2026 Limited Edition kombiniert Whiskys aus Bourbon und Shochu Casks mit Veredelungen in Apple-Brandy- und Weißweinfässern. Mit sanft-floralen Noten, einer zarten Süße, die an Yuzu-Bohnenpaste erinnert, belebender Grapefruit sowie einem Hauch von Meeresbrise, fängt der Single Malt die frühlingshafte Küste Kagoshimas ein.

Der ebenfalls limitiert verfügbare Single Malt Sherry Casks Vatted schlägt einen volleren Ton an. Oloroso- und Cream-Sherryfässer prägen ihn mit Aromen von Kirschen, Vanille, Zimt und reifen Beeren. Am Gaumen folgen Rosinen, dunkle Schokolade, Nelken und üppiger Früchtekuchen, bevor tropische Mangostan und eine dezente Eichenwürze den langen Nachklang bestimmen.

Kanosuke Single Malt – 2026 Limited Edition

Alkoholgehalt: 57% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Feine florale Akzente von Hamago-Blüten verschmelzen mit hellen Zitrusnoten von Yuzu und hellen Trauben. Zarte Orangennuancen und eine leichte Meeresnote verleihen dem Bukett eine maritime Eleganz.

Geschmack: Ein weiches Zusammenspiel von süßem Honig und Vanille trifft auf die fruchtige Struktur von Äpfeln und weißen Trauben. Zitrusbetonte Yuzu-Aromen und eine dezente Salinität sorgen für ein vielschichtiges Geschmacksprofil.

Nachklang: Der Abgang präsentiert sich langanhaltend mit den herben Nuancen reifer Grapefruit. Eine mineralische Note von Meeresluft hinterlässt einen klaren und bleibenden Eindruck.

Manche Meisterwerke verlangen nach Zeit und dem perfekten Zusammenspiel der Elemente, bevor sie ihre volle Pracht offenbaren. In der Abgeschiedenheit von Kagoshima, wo die salzige Meeresbrise auf die blühende Küste trifft, ist ein Single Malt gereift, der die Essenz eines japanischen Frühlingsmorgens einfängt. Es ist ein Destillat, das die Ruhe des Standortes und die Dynamik des Handwerks in sich vereint.

Die Symbiose aus Küstenklima und Fasskunst

Die im Jahr 2017 auf dem Fundament einer traditionsreichen Brennerei neu etablierte Kanosuke Distillery nutzt die klimatischen Vorzüge der südjapanischen Küste für eine außergewöhnliche Reifung. Für diese Limited Edition 2026 vereint Master Blender Yoshitsugu Komasa zwei markante Profile: Whiskys aus Bourbon-Fässern mit einem Finish in seltenen Apfelbrandy-Fässern sowie Destillate aus re-charred Shochu-Fässern, die in Weißweinfässern veredelt wurden. Diese handwerkliche Präzision resultiert in einem ungefilterten und naturbelassenen Single Malt, der die maritime Seele seiner Heimat widerspiegelt.

Ein florales Bouquet mit maritimer Signatur

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Kupferton und verströmt sogleich ein elegantes Aroma von Hamago-Blüten und spritziger Yuzu. Die kraftvollen 57 % Vol. tragen die feinen Nuancen von weißen Trauben und einer subtilen Meeresbrise direkt an die Sinne, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Am Gaumen entfaltet sich eine weiche Süße von Honig und Vanille, die von der Frische reifer Äpfel begleitet wird, bevor ein langanhaltendes Finale aus Grapefruit und einer mineralischen Salzigkeit den Genuss vollendet.

Japanische Präzision für besondere Momente

Diese limitierte Abfüllung richtet sich an Genießer, welche die florale Eleganz und handwerkliche Tiefe moderner japanischer Whiskys schätzen. Die ästhetische Gestaltung in der lavendelfarbenen Box mit Küstenmotiven unterstreicht den exklusiven Charakter dieser Rarität und macht sie zu einem Blickfang in jeder Sammlung. Ob pur genossen oder mit wenigen Tropfen Wasser, um die vielschichtigen Fruchtnoten weiter zu öffnen – dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Momente bewusster Entschleunigung.

Kanosuke Single Malt – Sherry Casks Vatted

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Dunkle Kirschen treffen in der Nase auf die verführerische Süße von frisch gebackenem Kuchen.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine reiche Textur von saftigem Früchtekuchen, die von exotischer Mangostane und einer fein würzigen Holznote begleitet wird.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend und ausgewogen, während die tropischen Fruchtakzente elegant ausklingen.

Es gibt japanische Whiskys, die durch ihre reine Präsenz im Regal glänzen, und solche, die durch ihre handwerkliche Tiefe im Glas überzeugen. Dieser Single Malt aus dem Hause Kanosuke gehört zweifellos zu letzteren – ein Tropfen, der die Stimmung eines Sonnenuntergangs an der Küste von Kagoshima und die Präzision einer jungen, aber traditionsbewussten Destillerie in sich trägt.

Kagoshimas Küste und die Kunst des Sherry-Vattings

Die 2017 gegründete Kanosuke Distillery blickt auf die Expertise des Hauses Komasa zurück, das bereits seit 1883 Spirituosen veredelt. Für diese limitierte Edition kombiniert Master Blender Yoshitsugu Komasa Whiskys, die in Oloroso- und Cream-Sherryfässern reiften, und ergänzt sie subtil mit Anteilen aus neuer amerikanischer Weißeiche. Die Besonderheit liegt in der für Kanosuke typischen „Wa“-Nuance – einer japanischen Würze, die durch die Verwendung von vorbelegten Shochu-Fässern entsteht. Ungefärbt und nicht kühlgefiltert abgefüllt, bewahrt dieser Single Malt seine volle, authentische Textur.

Dunkle Kirschen und tropische Mangostan-Noten

In einem warmen Ocker schimmernd, offenbart der Whisky bereits in der Nase ein einladendes Profil von dunklen Kirschen und dem Duft eines frisch gebackenen Früchtekuchens. Am Gaumen entfaltet sich eine vollmundige Süße, bei der die cremige Textur des Sherrys auf exotische Mangostan trifft. Diese tropische Fruchtigkeit wird von einer feinen, röstigen Würze unterfüttert, die dem Destillat Struktur verleiht, ohne die Eleganz zu dominieren. Der Abgang ist langanhaltend und erinnert an die angenehme Atmosphäre eines Abends am Meer.

Ein komplexes Statement für die ruhigen Momente

Dieser Single Malt ist eine Entdeckung für Genießer, die die feine Balance zwischen europäischer Weinfaß-Tradition und japanischer Destillationskunst schätzen. Mit einem Alkoholgehalt von 48 % vol. besitzt er genügend Kraft, um seine Aromen pur zu transportieren, zeigt sich jedoch gleichermaßen zugänglich. Er ist die ideale Wahl für einen besonderen Abend, an dem man die Vielschichtigkeit eines Sherry-Finishings in aller Ruhe erkunden möchte. Die ästhetische Gestaltung in sanftem Beige und Gold unterstreicht dabei den hochwertigen Charakter dieser raren Abfüllung.

Die Beststeller-Mühlen mahlen weiter:

Windmills- & Tulip-Nachschub für Kirsch-Kunden

Typisch für die Niederlande? Windmühlen und Tulpen. Untypisch für die Niederlande? Herausragender Whisky, sogar aus eigenem Getreide. Bei den Zuidam Distillers kommt alles zusammen – in einer für den deutschen Markt entworfenen Serie. Mit oder ohne Torf, dafür stets mit kunstvollen Etiketten, zählen die Dutch Windmills und Dutch Tulips zu unseren beliebtesten Exklusivabfüllungen.

Der Millstone 2017/2025, unsere Dutch Windmills Collection No.5, ist nicht nur von der Windmühle inspiriert, sondern auch von einem der berühmtesten niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts: Jan Vermeer. Abgefüllt wurde der ungetorfte Dutch Single Malt Whisky aus zwei seltenen First Fill Banyuls Wine Hogsheads. Zuvor enthielten sie Likörwein, der in nur vier Gemeinden Südfrankreichs hergestellt werden darf.

Vermeers von Licht und Schatten geprägte Szenen aus Haus und Alltag in Delft standen Modell für den Millstone 2020/2026. Wie für unsere Dutch Tulip Collection typisch, ist auch diese No.7 „heavily peated“. Markanter Torfrauch trifft hier auf frische, liebliche Noten aus zwei ebenfalls mit französischem Likörwein vorbelegten First Fill Sauternes Wine Hogsheads.

Millstone 2019/2026

7 y.o. – Unpeated

1st Fill Banyuls Casks

Windmill Collection No.5 – Kirsch

Alkoholgehalt: 53.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein einladendes Bouquet von reifen Aprikosen und dunklen Pflaumen wird von goldener Honigsüße und zarter Vanille getragen. Subtile Nuancen von Orange verleihen der intensiven Kirschfrucht eine elegante Lebendigkeit.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine harmonische Komposition aus saftigen Kirschen und feinherber Schokolade. Würziger Zimt und Kardamom treffen auf lebhafte Akzente von Orange und eine weiche Vanillenote.

Nachklang: Der Nachklang zeigt sich langanhaltend mit präsentem Eichenholz und einer feinen Kirschsüße. Ein Hauch von Zimt und Vanille rundet das würzig-fruchtige Finale elegant ab.

Es gibt Single Malts, die sich mit dem ersten Schluck vollständig offenbaren, und solche, die sich Schicht für Schicht entfalten, während sie die Geschichte ihrer ungewöhnlichen Reifung erzählen. Dieser Millstone aus der niederländischen Traditionsbrennerei Zuidam ist ein solcher Entdeckergeist, der die Fruchtintensität Südfrankreichs mit nordeuropäischer Destillierkunst vereint.

Die Symbiose aus Windmühlen und französischen Weinbergen

Hinter diesem Whisky steht die Expertise der Familie Zuidam, die in den Niederlanden konsequent auf klassische Handwerkskunst setzt. Destilliert im März 2019 aus gemälzter Gerste, verbrachte dieser Single Malt seine siebenjährige Reifezeit in zwei ausgesuchten First Fill Banyuls Wine Hogsheads. Diese seltenen Fässer, die zuvor den schweren, französischen Süßwein beherbergten, verleihen dem Destillat eine aromatische Komplexität, die durch die langsame Destillation in Kupferbrennblasen perfekt vorbereitet wurde.

Ein Bukett von dunklen Früchten und edler Würze

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem satten Mahagoni, das rein natürlich durch den intensiven Holzkontakt entstanden ist. Die Nase wird von Aromen reifer Kirschen, Pflaumen und feiner Orangenmarmelade umspielt, die von einer sanften Honigsüße getragen werden. Am Gaumen entfaltet sich eine cremige Textur, bei der dunkle Schokolade und Karamell auf eine lebendige Würze von Zimt und Kardamom treffen, bevor ein langanhaltendes Finish den Geschmack abrundet.

Exklusiver Moment in Fassstärke

Als Teil der limitierten Windmill Collection No. 5 ist dieser Tropfen mit einer Auflage von lediglich 571 Flaschen eine echte Rarität für Kenner. Mit kräftigen 53,2 % vol. in Cask Strength abgefüllt, empfiehlt es sich, diesen Single Malt pur zu verkosten, um die Nuancen der Banyuls-Reifung vollständig zu erleben. Das rustikale Etikett mit dem Windmühlen-Motiv unterstreicht dabei die Herkunft und den authentischen Charakter dieser unfiltrierten Abfüllung.

Millstone 2020/2026

6 y.o. – Heavily Peated

1st Fill Sauternes Casks

Tulip Collection No.7 – Kirsch

Alkoholgehalt: 53.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Eine intensive Rauchnote verbindet sich harmonisch mit der Süße von reifen Aprikosen und aromatischem Honig. Zarte Akzente von Orange und Vanille ergänzen das dichte Bouquet.

Geschmack: Kraftvoller Rauch dominiert das Mundgefühl, während weicher Honig und Vanille für eine harmonische Textur sorgen. Eine pikante Salznote und würziger Zimt setzen markante Kontrapunkte.

Nachklang: Der Abgang zeigt sich ausdauernd mit der Präsenz von trockener Asche und einer subtilen Salzigkeit. Fruchtige Anklänge verweilen dezent im Hintergrund.

Ein Paradebeispiel dafür, wie facettenreich und durchdacht ein gut gemachtes Destillat die Brücke zwischen zwei Welten schlagen kann, zeigt sich in dieser besonderen Abfüllung der Millstone-Reihe. Hier trifft die ungestüme Kraft von schwerem Torfrauch auf die elegante, sonnengeprägte Süße französischer Dessertweinfässer, was zu einem bemerkenswert harmonischen Spannungsfeld im Glas führt.

Niederländische Präzision und die Reife in Sauternes-Fässern

In der familiengeführten Zuidam Distillery entstand dieser Single Malt, der am 10. April 2020 aus stark getorfter gemälzter Gerste destilliert wurde. Seine sechsjährige Reifezeit verbrachte das Destillat in zwei ausgewählten 1st Fill Sauternes Wine Hogsheads, die maßgeblich für die fruchtige Komplexität verantwortlich zeichnen. Als Teil der exklusiven „Tulip Collection No. 7“ unterstreicht das kunstvolle Label mit seinem Tulpen-Stillleben die tiefe Verbundenheit mit der niederländischen Handwerkstradition.

Ein Zusammenspiel aus dichtem Rauch und goldener Süße

Die honigfarbene Flüssigkeit verströmt bereits beim Einschenken ein intensives Aroma von dichtem Torfrauch, das elegant von der Süße getrockneter Aprikosen und flüssigem Honig umspielt wird. Am Gaumen entfaltet sich eine vollmundige Textur, bei der sich buttriger brauner Zucker und eine feine salzige Schärfe mit Noten von Zimt und frischer Orangenzeste vereinen. Der Nachklang präsentiert sich langanhaltend und trocken, wobei Nuancen von kalter Asche und erdigen Tönen einen bleibenden, charakterstarken Eindruck hinterlassen.

Limitierter Genuss für Liebhaber kräftiger Profile

Mit einer kräftigen Fassstärke von 53,1 % vol. und dem konsequenten Verzicht auf Kältefiltration richtet sich dieser Whisky an Genießer, die unverfälschte Intensität und handwerkliche Qualität schätzen. Er eignet sich hervorragend für einen ruhigen Abend, an dem man die Entwicklung der Aromen durch die Zugabe weniger Tropfen Wasser im Glas behutsam erkunden kann. Von dieser Rarität wurden weltweit lediglich 587 Flaschen abgefüllt, was sie zu einem begehrten Objekt für Kenner macht.