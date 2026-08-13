Drei exklusive Claxton’s Sonderabfüllungen für Deutschland – inklusive Lost Distillery Port Dundas

Der unabhängige Abfüller Claxton’s bringt über Kirsch Import drei Bottlings, die Sie nur in Deutschland finden werden – und die haben es in sicht: Ein 25 Jahre alter Port Dundas (geschlossen seit 2010), ein 14 Jahre alter Dailuaine aus einem PX-Octave und ein samtig süßer Caol Ila 10yo aus einem PX-Hogshead.

Mehr zu den Bottlings haben wir für Sie untenstehend gesammelt:

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Claxton’s exklusiv für den deutschen Markt – Die erste von Kirsch Import ausgewählte Sonderserie von Claxton’s startet mit einem Knaller

Ein 25 Jahre alter Whisky aus längst geschlossener Brennerei – für knapp unter 100€ UVP: Die erste von uns exklusiv für den deutschen Markt ausgewählte Sonderserie von Claxton’s startet mit einem Knaller. Inszeniert sind die insgesamt drei Single Casks dabei zurückhaltend-elegant im Zeichen des Hirsches als Sinnbild für Tradition, Erhabenheit und schottische Identität.

Seit 2011 füllt Claxton’s auf dem weitläufigen Dalswinton Estate im Süden Schottlands Whisky mit Charakter ab. Im historischen, am River Nith gelegenen Sandbed House hat der unabhängige Abfüller frühere Scheunen und Getreidespeicher in Reifungshäuser verwandelt – eine Mischung aus traditionellem Dunnage-Warehouse und neuartigen „racked facilities“ für eine langsame, sorgfältige Reifung. Die Fässer bezieht Claxton’s weltweit von Spezialisten und setzt jede Fassart bewusst ein, um ihren eigenen Charakter zu entfalten, ob groß, klein, selten oder experimentell. So entsteht Whisky, der seine Tiefe und Authentizität aus dem Zusammenspiel von modernem Fassmanagement, dem lokalen Mikroklima des Dalswinton Estate und dem Anspruch eines unabhängigen Familienunternehmens schöpft.

Port Dundas 25 y.o.: Selten wie ein Zwölfender

Port Dundas in Glasgow hat 2010 für immer die Tore geschlossen. Whisky aus dieser Brennerei wird von Jahr zu Jahr rarer. Nach 25 Jahren in einem Oloroso-Sherry-Quarter-Cask zeigt dieser Lowland Grain seine ganze dichte, dunkle Tiefe – und zwar preislich ungewöhnlich zugänglich.

Port Dundas 2000/2026

Claxton’s Lowland Single Grain Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Oloroso Sherry Quarter Cask

55,6% vol. CS | 0,7 l

UVP: 99,90€

Dailuaine 14 y.o.: Kraft aus dem kleinsten Fass

Dailuaine gilt als einer der kräftigsten, gewichtigsten Speyside-Malts. Claxton’s kombiniert diesen Charakter mit einem Refill PX Sherry Octave. Im kleinen Fassformat konnten sich Destillat und Holzeinfluss in kurzer Zeit auf engstem Raum verdichten.

Dailuaine 2012/2026

Claxton’s Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Refill Pedro Ximénez Sherry Octave

56,6% vol. CS | 0,7 l |

UVP: 79,90€

Caol Ila 10 y.o.: Islay-Rauch trifft samtige Süße

Caol Ila steht für den klaren, maritimen Rauch Islays – kraftvoll und unverstellt genug, dass die zehn Jahre im Pedro Ximénez Sherry Hogshead ihm nicht die Kanten nehmen, sondern eine samtige, dunkle Süße hinzufügen.

Caol Ila 2016/2026

Claxton’s Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Pedro Ximénez Sherry Hogshead55,7% vol. CS | 0,7 l

UVP: 79,90€