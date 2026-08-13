White Russian einmal anders gedacht – mit dieser Kreation konnte sich Jack Kowal von der Hunky Dory Bar in Frankfurt den Titel des Schöpfers des kreativsten Whiskey-Cocktail sichern, den die Teeling Distillery im Rahmen der Teeling Revivals Bartender Competition Deutschland 2026 vergab – und zwar beim Finale des Wettbewerbs in Dublin.

Dazu gratulieren wir Jack Kowal herzlich – und bringen für Sie die Presseaussendung, die uns Teeling dazu übermittelt hat:

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Teeling Revivals Bartender Competition prämiert Deutschlands kreativsten Whiskey-Cocktail

Teeling Whiskey gibt bekannt, dass Jack Kowal von der Hunky Dory Bar in Frankfurt die Teeling Revivals Bartender Competition Deutschland 2026, deren Finale am 11. August in Dublin stattfand, gewonnen hat. Mit dem Cocktail „THERMAL PARADISE“, einer kreativen Neuinterpretation des Klassikers White Russian, überzeugte Kowal die Jury.

Die Teeling Revivals Bartender Competition forderte Bartender aus ganz Deutschland dazu auf, einen Cocktailklassiker mit mindestens 4 cl Teeling Small Batch neu zu interpretieren und dabei Kreativität, handwerkliches Können und geschmackliche Qualität unter Beweis zu stellen. Aus zahlreichen Einsendungen wurden zunächst zehn Finalisten ausgewählt, deren Drinks im Juni im Rahmen eines In-Bar Judgings von Yukon Isik, Teeling Brand Ambassador Deutschland, bewertet wurden.

Nach Abschluss der Bewertungsphase reisten fünf qualifizierte Teilnehmer nach Dublin, um im Finale anzutreten. Dort setzte sich Jack Kowal mit einer Cocktailkreation durch, die insbesondere durch ihre Kreativität, technische Präzision und außergewöhnliche geschmackliche Balance überzeugte.

Bewertet wurden die Cocktails nach den folgenden Kriterien:

Ästhetik

Inspiration & Interpretation

Technik

Geschmack

Bartender Competition unterstreicht Teeling Whiskey sein Engagement für die Barszene und fördert die kreative Weiterentwicklung klassischer Cocktails. Der Wettbewerb bietet Bartendern eine internationale Plattform, ihr Können zu präsentieren und neue Impulse für die moderne Cocktailkultur zu setzen, verbunden mit außergewöhnlichen Preisen: Der Hauptgewinn ist eine Flasche Teeling Single Malt Single Cask, 20 Jahre gereift in Mongolischer Eiche. Mit weltweit nur 276 abgefüllten Flaschen handelt es sich um eine exklusive Rarität für Sammler und Whiskey Enthusiasten.

Die vier weiteren Finalisten erhalten jeweils eine Flasche des exklusiven Teeling Negroni Cask, der ausschließlich in der Teeling Distillery erhältlich ist.