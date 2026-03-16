Teeling Whiskey veranstaltet die Teeling Revivals Bartender Competition, und fünf Bartender aus Deutschland können die Möglichkeit erhalten, nach Dublin zu fliegen und am großen Finale dieses Cocktail-Wettbewerbs im August 2026 teilzunehmen!

Wer teilnehmen kann, wie die Aufgabe lautet, wie es funktioniert, wie die das Judging ablaufen wir und wie der Zeitplan aussieht: Das Alles erfahren Sie in der folgenden Aussendung, die wir von Bacardi erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Teeling Revivals Bartender Competition – Die Suche nach Deutschlands kreativstem Whiskey-Cocktail beginnt!

Fünf Bartender aus Deutschland gewinnen die Chance, nach Dublin zu fliegen und dort im großen Finale der Teeling Revivals Bartender Competition anzutreten.

Teeling Whiskey lädt alle Bartender Deutschlands ein, ihre Kreativität und ihr Können bei der Teeling Revivals Bartender Competition unter Beweis zu stellen. Ab dem 17. März 2026 können Barkeeper ihre innovativen Cocktailkreationen einreichen und die Chance auf ein unvergessliches Finale in Dublin im August 2026 sichern.

WER KANN TEILNEHMEN?

Teilnahmeberechtigt sind alle Bartender, die im Wettbewerbszeitraum in einer Bar in Deutschland arbeiten, mindestens 18 Jahre alt sind und im August nach Dublin reisen können.

DIE AUFGABE

Die Teilnehmer sollen einen Drink mit mindestens 4 cl Teeling Small Batch kreieren, der auf einem Cocktailklassiker basiert. Dabei ist nur eine selbstgemachte Zutat erlaubt, und die Inspiration muss nicht zwingend ein Whiskeydrink sein. Von A wie Algonquin bis Z wie Zombie ist alles möglich.

SO FUNKTIONIERT’S

Schicke ein Bild deines Drinks, deine Inspirationsgeschichte und das Rezept an yisik@bacardi.com



Poste den Drink auf Instagram mit @berlin_whiskeyguardian, @teelingwhiskey und #teelingrevivals



Die Bar, in der du arbeitest, muss Teeling Small Batch gelistet haben.



gelistet haben. Solltest du es unter die Top 10 schaffen, muss dein Drink im gesamten Juni in deiner Bar angeboten werden – z. B. auf der Karte, einem Einleger oder an einer Tafel.

ZEITPLAN

Start der Einreichungen: 17.03.2026



Einsendeschluss: 30.04.2026



Bekanntgabe der Top Ten: 11.05.2026



In-Bar Judging der Top Ten: 01.06.–30.06.2026



Finale in Dublin: August 2026 (2 Tage)

JUDGING KRITERIEN

Für das In-Bar Judging werden die Drinks nach folgenden Kriterien bewertet:

Ästhetik: 20 %



Inspiration & Interpretation: 20 %



Technik: 20 %



Geschmack: 40 %

Die Gewinne und Platzierungen, insbesondere die Teilnahme am Finale in Dublin, sind nicht übertragbar. Sollte ein Teilnehmer absagen, bestimmt die Jury einen Ersatz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

JETZT MITMACHEN!

Die Teeling Revivals Bartender Competition bietet Barkeepern die Chance, ihre Kreativität zu zeigen, sich mit Gleichgesinnten zu messen und auf internationaler Bühne in Dublin aufzutreten. Zeige, wie man einem Klassiker neues Leben einhaucht – wir freuen uns auf deine Kreation!

Es winken Ruhm, Ehre und die Veröffentlichung deiner Drinkrezeptur.