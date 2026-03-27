Teeling Distillery Exclusive: Teeling 20 Year Old Single Malt Mongolian Oak Cask

In der Teeling Distillery in Dublin gibt es ab sofort einen neuen Distillery Exclusive Single Malt zu kaufen (und natürlich auch im Webshop): Der Teeling 20 Year Old Single Malt Mongolian Oak Cask reifte zunächst in einem Bourbonfass, bevor er in ein sehr seltenes Fass aus mongolischer Eiche gelegt wurde, um dann mit 45,9% vol. Alkoholstärke (das ist die natürliche Fassstärke) abgefüllt zu werden.

Die mongolische Eiche ist bekannt für ihr dichtes Holz und die reichhaltigen Tannine, nicht unähnlich der japanischen Mizunara-Eiche. Dadurch wurden ihm vom Fass deutlich florale Noten und Holztöne mitgegeben, dazu ein Duft nach Kokosnuss und darunter süße Vanille, Honig und Gartenfrüchte.

276 Flaschen vom Teeling 20 Year Old Single Malt Mongolian Oak Cask gibt es, eine Flasche davon kostet 200 Euro. Hier nochmals die offiziellen

Tasting Notes:

Nose: Green apple and pear a with a distinct floral and woody incense.

Taste: Sweet biscuit and caramel, coconut, baked pear, honey and sandalwood spice.

Finish: Vanilla and oak combine with earthy tones and stewed orchard fruits.