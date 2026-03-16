Zehn dänische Destillerien präsentieren gemeinsamen Whisky

Vor fast genau einem Jahr schlossen sich Dänemarks führende Whiskyproduzenten zusammen und stellten das „Dänische Whisky-Manifest“ vor (wir berichteten). Es definiert, was einen Whisky zu einem Danish Whisky macht. Gleichzeitig wurde das Label “Authentic Danish Whisky” geschaffen, welches die Whiskys tragen dürfen, die nach den Leitlinien des Dänischen Whisky-Manifests hergestellt werden.

Auf der Whiskymesse im dänischen Kolding am Samstag, den 7. März, stellten die Brennereien hinter dem Danish Whisky Manifesto ein weiteres Ergebnis ihrer Zusammenarbeit vor. Der Danish MegaBlend 2026 setzt sich zusammen aus Whiskys von neun dänischen Brennereien, die auch das Whisky-Manifest formulierten. Die zehnte Brennerei steuerte zu dieser Abfüllung Fässer bei. Danish MegaBlend 2026 ist ein ungetorfter Blended Whisky, der hauptsächlich in Ex-Bourbon-Fässer reifte. Es wurden lediglich 765 Flaschen abgefüllt, der Alkoholgehalt beträgt 50 %, seine unverbindlichen Preisempfehlung liegt bei 699 DKK (das sollten etwas mehr als 90 Euro sein).

Pressefoto SMVdanmark via https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/14822313/dansk-whisky-skal-pa-verdenskortet-10-danske-destillerier-lancerer-faelles-whisky-lordag-d-7-marts-2026

Die Entwicklung des Gemeinschafts-Whiskys erfolgte unter der Schirmherrschaft des Verbandes Dänischer Destillerien und Spirituosenhersteller (SMVdanmark). Die Verkaufserlöse fließen unter anderem in die Vermarktung Dänemarks als Land des kulinarischen Tourismus. Geplant ist, 2027 einen weiteren Gemeinschafts-Whisky auf den Markt zu bringen. Möglicherweise entwickelt sich hier eine Tradition, und nach dem Danish MegaBlend 2026 wird auch eine 2027er und 2028er Edition erscheinen.