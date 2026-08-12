TTB-Neuheit: Port Charlotte 18yo 50% Vol. Heavily Peated

In der us-amerikanischen TTB-Datenbank haben wir einen neuen Eintrag für einen heavily peated Port Charlotte 18yo Islay Single Malt, der mit seinen 50% vol. Alkoholstärke etwas aus der Art schlägt: Bisherige Port Charlotte Abfüllungen hatten immer „schräge“ Angaben zur Alkoholstärke, diese hier ist mit 50% aber „straight“, wie andere Bruichladdich-Bottlings.

Zufall, Umstellung? Wir wissen es nicht, ebensowenig, ob dieser neue Port Charlotte auch für andere Märkte als die USA gedacht ist (der Barcode ist kein Fake und für den amerikanischen Markt gedacht).

Was wir wissen ist, wie die Etiketten aussehen:

Wir bleiben jedenfalls dran…