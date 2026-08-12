IslayNeue Whiskys

TTB-Neuheit: Port Charlotte 18yo 50% Vol. Heavily Peated

Eine Abfüllung mit interessantem "geraden" Alkoholgehalt - das war bei den PC 18 bisher anders...

In der us-amerikanischen TTB-Datenbank haben wir einen neuen Eintrag für einen heavily peated Port Charlotte 18yo Islay Single Malt, der mit seinen 50% vol. Alkoholstärke etwas aus der Art schlägt: Bisherige Port Charlotte Abfüllungen hatten immer „schräge“ Angaben zur Alkoholstärke, diese hier ist mit 50% aber „straight“, wie andere Bruichladdich-Bottlings.

Zufall, Umstellung? Wir wissen es nicht, ebensowenig, ob dieser neue Port Charlotte auch für andere Märkte als die USA gedacht ist (der Barcode ist kein Fake und für den amerikanischen Markt gedacht).

Was wir wissen ist, wie die Etiketten aussehen:

Wir bleiben jedenfalls dran…

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Ardara Distillery (Sliabh Liag Distillers) veröffentlicht die zweite Edition des Ardara Single Malt Irish Whiskey

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -