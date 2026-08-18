Pilz Whisky aus Hamburg stellt heute ihre Holiday Edition vor. Der German Single Malt erhielt ein komplexes Finish aus Tawny-Port-, Moscatel- und Côtes-de-Provence-Fässern, und ist auf 31 Flaschen limitiert. Von diesen sind noch übersichtliche 5 Exemplare erhältlich, alle Details zur Pilz Whisky Holiday Edition finden Sie hier folgend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

PILZ Whisky Holiday Edition: Eine Reise durch vier Fässer

PILZ Whisky präsentiert eine streng limitierte German Single Malt Holiday Edition mit Tawny-Port-, Moscatel- und Côtes-de-Provence-Finish.

Mit der neuen PILZ Whisky Holiday Edition präsentiert Pilz Whisky aus Hamburg eine außergewöhnliche Einzelfassabfüllung, die klassische Reifung mit drei besonderen Fass-Finishes verbindet. Gerade einmal 31 handnummerierte Flaschen haben ihren Weg aus dem Fass in die Flasche gefunden – direkt, ungefiltert und in natürlicher Farbe. 5 Flaschen sind noch verfügbar.

Vier Jahre durfte dieser German Single Malt zunächst in American White Oak seine Grundlage entwickeln. Danach begann die eigentliche Reise: ein Zusammenspiel aus Tawny Port, Moscatel und Côtes-de-Provence-Fässern. Jede Station brachte ihren eigenen Charakter mit und verlieh dem Whisky zusätzliche Frucht, Süße und Tiefe.

Charakter & Aromenprofil

Bereits in der Nase zeigt sich die außergewöhnliche Fruchtigkeit dieser Abfüllung. Aromen von dunklen Beeren erinnern an Omas Brombeerkompott, das langsam auf dem Herd köchelt, während draußen die letzten Sonnenstrahlen eines Spätsommertages durch das Küchenfenster fallen.

Dazu gesellen sich honigsüße Weintrauben, frisch vom Rebstock gepflückt, und die warme, saftige Süße eines frisch gebackenen Pfirsichkuchens.

Am Gaumen wird die Reise durch die verschiedenen Fässer noch intensiver: getrocknete Aprikosen und Rosinen, karamellisierte Mandeln vom Jahrmarkt, Orangenmarmelade auf frisch gebackenem Brioche und geröstete Haselnüsse verbinden sich zu einem komplexen, vollmundigen Geschmackserlebnis.

Produktdetails

German Single Malt Whisky

Reifung: 4 Jahre American White Oak

Finish: Tawny Port, Moscatel & Côtes-de-Provence Casks

Limitierung: 31 Flaschen , handnummeriert (5 noch verfügbar)

, handnummeriert (5 noch verfügbar) Alkoholgehalt: 54,1 % vol. – Fassstärke

Inhalt: 500 ml

Preis: 85,00 €

Besonderheiten: Non-Chill-Filtered | Natural Color | Handcrafted

Direkt aus dem Fass in die Flasche – ohne Kühlfiltration und selbstverständlich ohne Farbstoffe. Die intensive Farbe stammt ausschließlich aus der Reifung in den verwendeten Fässern.

Ein Whisky wie ein Spätsommertag

Die Holiday Edition ist kein Whisky, der sich auf eine einzelne Fassnote reduzieren lässt. Vielmehr erzählt er die Geschichte einer Reise durch unterschiedliche Fasswelten – von der amerikanischen Weißeiche über süßen Tawny Port und aromatischen Moscatel bis hin zu den mediterranen Einflüssen der Côtes de Provence.

Das Ergebnis ist ein kraftvoller, fruchtbetonter und vielschichtiger German Single Malt, der norddeutsche Handwerkskunst mit Einflüssen aus verschiedenen europäischen Genusswelten verbindet. Wie bei allen PILZ Whiskys steht dabei die handwerkliche Herstellung im Mittelpunkt. In kleinen Chargen destilliert und mit viel Geduld gereift, entsteht jede Abfüllung in begrenzter Menge und mit ihrem ganz eigenen Charakter.

Die PILZ Whisky Holiday Edition ist ab sofort über den PILZ Whisky Online-Shop.

Über PILZ Whisky

PILZ Whisky steht für charakterstarke German Single Malt Whiskys aus Norddeutschland. In kleinen Mengen und mit viel Handarbeit entstehen Abfüllungen, die bewusst abseits industrieller Massenproduktion stehen.

Ausgewählte Fässer, experimentelle Malzsorten und außergewöhnliche Finishes bilden die Grundlage für Whiskys mit eigenständigem Charakter. Dabei verbindet PILZ Whisky traditionelle Handwerkskunst mit der Freiheit, neue Wege zu gehen und unterschiedliche Fasswelten miteinander zu kombinieren.