Neu: Pilz Whisky meets Torf – in einem South Islay Port Cask

Mit der dritten Ausgabe seines German Single Malt Whiskys geht Pilz Whisky neue Wege und bringt erstmals einen torfigen Whisky auf den Markt. Der PILZ Whisky South Islay Port Cask erhält seinen leicht torfigen Charakter aus einem Fass, das mit Islay Whisky aus dem Süden der Insel vorbelegt war und dann zu Pilz Whisky kam. Den Port-Anteil bekam der Whisky dann durch ein Finish im Tawny Port Cask.

70 Flaschen mit jeweils 500 ml gibt es von der neuen Ausgabe, die in natürlicher Fassstärke von 59% Vol. abgefüllt wurde – die Bezugsquelle finden Sie in der nachfolgenden Info, die uns die Brennerei für Sie zugesendet hat:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Der einzige Pilz Whisky mit Torfrauch. PILZ Whisky South Islay Port Cask

Deutsche Whiskys und Torfrauch – das ist immer eine sehr spezielle Angelegenheit. Dazu meint Alex Pilz, Gründer und Macher von Pilz Whisky:

„Wir überlegen schon all die Jahre, wie wir Torfrauch in unseren Whisky bekommen. Das ist gar nicht so einfach, da wir nicht einfach auf getorftes Malz aus Schottland oder Belgien zurückgreifen wollen. Wir wollen unseren Whisky mit heimischem Malz produzieren. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, Fässer mit einer Vorbelegung von kräftig getorftem Whisky zu verwenden.”

Damit ist es gelungen, einen Hauch Torfrauch in den eleganten norddeutschen Whisky zu transportieren. Flankiert wird dieser von einer dezenten Beerensüße aus dem zusätzlich eingesetzten Tawny Port Cask. Das Ergebnis ist ein spannender Whisky in Fassstärke, der leicht rauchig und angenehm fruchtig geraten ist.

Mit der 3. Edition seines German Single Malt Whiskys präsentiert Pilz Whisky einen außergewöhnlichen Whisky, der deutsche Handwerkskunst mit der Aromatik der schottischen Insel Islay und des portugiesischen Douro-Tals verbindet.

Vier Jahre reifte der Whisky zunächst in einem Quarter Cask mit rauchiger Whisky-Vorbelegung. Das vergleichsweise kleine Fass sorgt für einen intensiven Kontakt zwischen Whisky und Holz und prägt den Charakter des Single Malts mit deutlichen Holz- und Rauchnoten. Anschließend durfte der Whisky für weitere drei Monate in einem seltenen Tawny Port Cask aus dem Douro-Tal nachreifen.

Das Ergebnis ist eine spannende Verbindung aus leichtem Torfrauch, maritimen Noten und roten Früchten. In der Nase zeigen sich viel Holz und feine Buchenraucharomen. Am Gaumen folgen Anklänge von Gischt und Algen, begleitet von einer Prise Jod. Im Nachklang kommen zunehmend die roten Beeren des Tawny-Port-Fasses zum Vorschein.

Die 3. Edition ist auf lediglich 70 Flaschen mit jeweils 500 ml limitiert. Jede Flasche wird von Hand nummeriert. Mit einem Alkoholgehalt von 59 % vol. wird der Whisky in Fassstärke abgefüllt.

Die wichtigsten Fakten

Produkt: German Single Malt Whisky – Leichter Torfrauch

Reifung: 4 Jahre im Quarter Cask

Finish: 3 Monate im Tawny Port Cask aus dem Douro-Tal

Abfüllung: direkt aus dem Fass

Alkoholgehalt: 59 % vol.

Flaschen: 70 Stück, handnummeriert

Inhalt: 500 ml

Kühlfiltrierung: keine

Farbstoff: keiner

Preis: 75,00 € pro Flasche

Erhältlich ab sofort über unseren Online Shop und ausgewählte Fachhändler.

Über Pilz Whisky

Pilz Whisky steht für handwerklich hergestellten deutschen Single Malt Whisky in kleinen Chargen. Hinter der Marke steht Alex Pilz, der seit rund 20 Jahren Whisky lebt und sich seit zehn Jahren intensiv mit der Herstellung eigener Whiskys beschäftigt. Im Mittelpunkt stehen charaktervolle Fassreifungen, handwerkliche Verarbeitung und die Idee, Whisky nicht industriell, sondern mit persönlicher Handschrift herzustellen.