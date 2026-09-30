Die laut dem Guinness Buch der Rekorde Kleinste Whisky Bar der Erde steht in der Schweiz, genauer gesagt in Sta. Maria Val Müstair – und das schon seit 20 Jahren. Zur Feier des Jubiläums der Bar hat man nun für zwei Tage Festlichkeiten angesetzt, auch im Zeichen des leider viel zu früh und unerwartet verstorbenen Whiskybarde Robin Laing, der der Bar sehr verbunden war.

Was Besucher an diesen beiden Tagen erwartet, hat uns die Bar für Sie in einer übersichtlichen Presseraussendung übermittelt. Im Text finden Sie auch die Links, über die Sie sich anmelden können.

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

(c)Bjoern Hassepass

Guinness-Rekordbar wird 20: Smallest Whisky Bar on Earth feiert im Zeichen von Robin Laing

Drei Jubiläumsveranstaltungen am 4. und 5. Dezember 2026 in Sta. Maria Val Müstair verbinden Whisky, schottisches Fasshandwerk, Literatur und die Erinnerung an den Whisky-Barden Robin Laing.

Sta. Maria Val Müstair, 29. September 2026. Die Smallest Whisky Bar on Earth in Sta. Maria Val Müstair feiert im Dezember ihr 20-jähriges Bestehen. Auf gerade einmal 8,53 Quadratmetern entstand 2006 eine reine Whiskybar, die seit ihrer offiziellen Vermessung 2007 mit dem Guinness World Record als «Smallest Permanently Licensed Bar in the World» verbunden ist.

Zum Jubiläumswochenende am 4. und 5. Dezember 2026 verbindet Betreiber Gunter Sommer die Geschichte der Rekordbar mit schottischer Whiskykultur, traditionellem Fasshandwerk, Literatur und vor allem mit der Erinnerung an einen langjährigen Freund des Hauses: den schottischen Musiker, Autor und Whisky-Barden Robin Laing.

Alle drei Veranstaltungen und die Buchung: smallestwhiskybaronearth.com/20-jahre/

Jubiläumsabend dort, wo 2006 alles begann

Am Freitag, 4. Dezember 2026, beginnt das Jubiläumswochenende um 20:00 Uhr in der Smallest Whisky Bar on Earth selbst.

Als Welcome Dram wird der HighGlen Perpetual Maturing Swiss Single Malt Whisky ausgeschenkt. Die auf nur 100 handnummerierte Flaschen limitierte Abfüllung ist auf besondere Weise mit Robin Laing verbunden: Er verkostete den Whisky und verfasste dafür die letzte Tasting Note seines Lebens.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 29 CHF pro Person und beinhaltet den Welcome Dram. Weitere Whiskys können während des Abends individuell bestellt werden.

Freitag, 4. Dezember 2026 20:00-00:00 Uhr Smallest Whisky Bar on Earth Via Val Müstair 71 · 7536 Sta. Maria Val Müstair 29 CHF pro Person

Teilnahme ab 18 Jahren. Voranmeldung und Vorauszahlung erforderlich.

«Whisky for Breakfast» – ein Titel zu Ehren von Robin Laing

Am Samstag, 5. Dezember 2026, wird das Jubiläum von 10:00 bis 15:00 Uhr in der HighGlen Distillery in Sta. Maria fortgesetzt.

Der Titel «Whisky for Breakfast» ist bewusst gewählt: Er ist sowohl der Titel eines Albums als auch eines Songs von Robin Laing. Der Jubiläums-Brunch trägt diesen Namen zu seinen Ehren.

Die Gäste erwartet ein «sehr» schottischer Brunch mit Haggis und weiteren typischen Frühstücksspezialitäten. Whisky, schottische Tradition, Literatur und echtes Fasshandwerk verbinden sich zu einem aussergewöhnlichen Jubiläumsvormittag.

Als besonderer Gast kommt Master Cooper Gary Taylor von der Speyside Cooperage in Schottland nach Sta. Maria. Er gibt vor Ort Einblicke in traditionelles Fasshandwerk, Fassbau und Fasspflege.

Auch die schottische Whiskygeschichte erhält ihren Platz: Gunter Sommer liest aus seinem Whiskyroman «Uisge Beatha – The Water of Life». Der Krimi führt durch rund 200 Jahre schottische Whiskygeschichte. Eine wichtige Inspiration für das Buch war Robin Laing mit seiner Leidenschaft für Whisky und seinem tiefen Wissen um die schottische Whiskytradition. Die Geschichte entstand aus vielen Gesprächen mit Robin und weiteren erfahrenen Persönlichkeiten der schottischen Whiskywelt.

Als besondere Erinnerung erhält jeder Gast eine Original-CD von Robin Laing. Der Teilnahmebeitrag beträgt 59 CHF pro Person.

Details zu «Whisky for Breakfast»

Samstag, 5. Dezember 2026 10:00-15:00 Uhr HighGlen Distillery Via Val Müstair 126 · 7536 Sta. Maria Val Müstair 59 CHF pro Person

Teilnahme ab 18 Jahren. Voranmeldung und Vorauszahlung erforderlich.

First Robin’s Night: zwei Whiskys, zwei Tasting Notes von Robin Laing

Am Samstagabend kehrt das Jubiläum ab 20:00 Uhr in die Smallest Whisky Bar on Earth zurück. Die

«First Robin’s Night – Open Bar» ist Robin Laing, seiner Musik und seiner engen Verbindung zur Smallest Whisky Bar on Earth und zu HighGlen gewidmet.

Im Mittelpunkt stehen zwei besondere Whiskys, für die Robin Laing jeweils eine Tasting Note verfasste. Eine der beiden Abfüllungen bleibt bis zum Abend bewusst ein Geheimnis. Beim zweiten Whisky handelt es sich um den HighGlen Genesis, den Robin ebenfalls persönlich verkostete und beschrieb.

Begleitet wird der Abend von Robin Laings Musik sowie von persönlichen Erinnerungen und Geschichten aus vielen gemeinsamen Jahren. Auch Vertreter seiner Familie werden an diesem besonderen Abend teilnehmen.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 50 CHF pro Person und beinhaltet die beiden ausgewählten Whiskys. Weitere Whiskys können während des Abends auf eigene Kosten bestellt werden.

Details zur «First Robin’s Night»

Samstag, 5. Dezember 2026 20:00-00:00 Uhr Smallest Whisky Bar on Earth Via Val Müstair 71 · 7536 Sta. Maria Val Müstair 50 CHF pro Person

Teilnahme ab 18 Jahren. Voranmeldung und Vorauszahlung erforderlich.

Von der 8,53-m²-Bar zur internationalen Whiskygeschichte

Die Smallest Whisky Bar on Earth wurde 2006 in Sta. Maria Val Müstair eröffnet. Mit einer Fläche von nur 8,53 Quadratmetern wurde sie 2007 offiziell für Guinness vermessen. Heute verbindet die kleine

Bar im Val Müstair ihren Guinness World Record mit einer Auswahl von mehr als 300 Whiskys und Single Malts sowie langjährigen persönlichen Beziehungen in die schottische Whiskywelt.

Eine dieser Beziehungen war die Freundschaft mit Robin Laing. Seine Musik und seine Beschäftigung mit Whisky begleiteten die Geschichte der Bar über viele Jahre. Beim Jubiläumswochenende soll deshalb nicht nur auf 20 Jahre Smallest Whisky Bar on Earth zurückgeblickt werden. Gleichzeitig wird an einen Menschen erinnert, der diese Geschichte auf besondere Weise mitgeprägt hat.

Die drei Jubiläumsveranstaltungen können unabhängig voneinander gebucht werden. Aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten ist eine Voranmeldung erforderlich. Nach Prüfung der Verfügbarkeit erhalten die Gäste eine Bestätigung und Rechnung; die Teilnahme ist im Voraus zu bezahlen.

Für sämtliche Veranstaltungen des Jubiläumswochenendes gilt: Teilnahme ab 18 Jahren.