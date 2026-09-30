„Legends at the Bar“ – The Caskhound bringt 18-jährigen Balblair

Sie ist soeben erschienen: Die sechste Ausgabe der „Legends at the Bar„-Serie von The Caskhound, diesmal dem legendären Einhorn gewidmet. Beim Whisky handelt es sich um einen 18 Jahre alten Balblair, der die gesamte Reifezeit in einem First Fill Marsala Hogshead verbringen durfte – und dadurch von ihm geschmacklich deutlich mitbestimmt wurde.

Alles über den Legends at the Bar #6: The Unicorn / Balblair hier in den nachfolgenden Zeilen für Sie:

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„LEGENDS AT THE BAR“: 18-jähriger Balblair begeistert mit voller Marsala-Pracht

Mit einem volljährigen BALBLAIR aus dem First Fill Marsala Hogshead schlägt THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel ein neues Kapitel seiner Reihe LEGENDS AT THE BAR auf – und holt dafür ein ganz besonderes schottisches Fabelwesen an den Tresen.

Einhörner gibt es in der Whiskywelt erstaunlich viele: selten, heiß begehrt und gelegentlich mehr gehypt, als es der Inhalt der Flasche rechtfertigt. Bei Tilos illustrer Abfüllungsreihe bleibt das Einhorn lieber, was es seit Jahrhunderten ist: Schottlands stolzes Wappentier – nobel, eigenständig und ganz offensichtlich nicht darauf angewiesen, besonders laut mit den Hufen zu scharren.

Und einiges von diesem Wesen steckt auch in unserem 2008er BALBLAIR: ein eigenständiger Highland Malt mit noblem Charakter, der nie viel Aufhebens um sich gemacht hat – und dennoch ziemlich genau weiß, was er zu bieten hat. Bei 18 Jahren im First Fill Marsala Hogshead durfte er sich allerdings auch eine ausgesprochen genussfreudige Seite zulegen. Damit setzt das Bottling auch Tilos MARSALA MONTH fort – und liefert einen weiteren äußerst trinkbaren Beweis, dass es sich lohnt, bei der Fasswahl auch mal die ausgetretenen Pfade zu verlassen und sich der „Marsala Magic“ des sizilianischen Süßweins anzuvertrauen …

Balblair: Charakterstarker Highland Malt trifft auf Marsala-Magie

BALBLAIR in den Northern Highlands gehört zu den Brennereien, die im lauten Chor prominenter Speyside- und Highland-Namen gerne mal überhört werden. Eigentlich schade, denn sie besitzt einen bemerkenswert eigenständigen Brennereicharakter. Langsames Maischen, ausgedehnte Gärzeiten und ein bewusst weit gefasster Spirit Cut bringen einen Malt hervor, der helle, intensive Frucht mit erstaunlich viel Körper und nussig-wachsiger Tiefe verbindet. Kein Whisky der großen Gesten – sondern einer, der mit Charakter und beständiger Qualität überzeugt.

Das machte BALBLAIR für uns auch zum spannenden Partner für ein Fass, das mit seiner Vorbelegung selbst nicht gerade zur stillen Sorte gehört. Nach 18 Jahren Vollreifung im erstbefüllten Marsala Hogshead zeigt sich unser Highlander üppig und ausdrucksstark: reife und dunkle Frucht, satte karamellige Süße und eine warme, nussig-würzige Tiefe prägen das Bild. Satte 52,5 % Vol. sorgen für den nötigen Nachdruck, ohne die Frucht aus dem Glas zu drängen. Das Marsala Cask spielt seine Stärken aus, BALBLAIR hält locker dagegen.

Wir meinen: von Natur aus nobel, beim Genuss weniger zurückhaltend – ein Einhorn ganz nach unserem Geschmack!

Legends at the Bar #6: The Unicorn / Balblair

Highland Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre alt (Distilled: 04.03.2008, Bottled: 09.06.2026)

52,5 % Vol.

Matured in a First Fill Marsala Hogshead

Outturn 215 Flaschen

Non Chillfiltered, Natural Colour, Natural Cask Strength

UVP: 114,50 Euro / 0,7 l

Nase: Aprikose, Orangenschale und reifer roter Apfel bilden die fruchtige Basis. Das Marsala Cask bringt Rosinen, Feigen und dunkle Beeren ins Spiel, dazu braunen Zucker und einen Löffel Waldhonig. Mit etwas Zeit werden Walnuss und Marzipan deutlicher, gewürzt mit Zimt und Sternanis. Darunter liegt eine feine wachsige Note, die dem üppigen Fasscharakter Kontur gibt.

Geschmack: Der Balblair liefert hier einen kräftigen Antritt mit öliger Textur. Erst zeigen sich Aprikosenkonfitüre, Blutorange und Beeren, dann eine dunklere Mischung aus Rosinen, Toffee und Demerara. Die Süße hält jedoch nicht lange das Kommando: Ingwer, schwarzer Pfeffer und Zimt sorgen für Zug, herbe Orangenschale und Walnuss für Spannung. Gegen Ende kommen Kakaopulver und eine gut eingebundene Eichenwürze hinzu. Die 52,5 % zeigen sich insgesamt gut integriert und tragen die Aromen souverän.

Abgang: Ein ausdauernder und würziger Ausklang. Orange und dunkler Honig klingen nach, während Kakao, Walnuss und Pfeffer langsam trockener werden. Im Nachhall noch einmal etwas Aprikose und die charakteristische wachsige Frucht des Destillats.

Nach 18 Jahren im Marsala Hogshead ging es für unseren BALBLAIR in natürlicher Fassstärke, ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoffe in die 215 Flaschen. Ab Mittwoch, 30. September 2026, sind sie in unserem Onlineshop und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

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