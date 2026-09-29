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Die Whiskybotschaft 2.0 mit N° 2 ihrer Single Casks Series

Der 11 Jahre Laphroaig reifte in einem 1st Fill Bourbon Barrel und kam ohne Kühlfiltrierung oder Färbung in die Flaschen

Die Whiskybotschaft 2.0 in Kerken stellt heute ihre zweite eigene Single Malt Scotch Whisky-Abfüllung vor. Single Casks Series | N° 2 | ist ein 11 Jahre alter Laphroaig. Dessen Details und auch die Bestellmöglichkeit finden Sie in der folgenden Info der Whiskybotschaft 2.0:

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Die Whiskybotschaft 2.0 mit N° 2 ihrer Single Casks Series

Die Whiskybotschaft 2.0 präsentiert ihre zweite limitierte Sonderabfüllung – eine exclusive Abfüllung von der Destillerie Laphroaig.

Der Single Cask Series No. 2 durfte ab dem 25.11.2014 im First Fill Bourbon Barrel (Fassnummer WB092026) reifen. In die 130 einzeln nummerierten Flasche kam der Islay Malt am 24.06.2026 mit einem Alter von 11 Jahren, und dies mit wunderschönen 53,8% Vol., ungefärbt und unfiltriert.

Genau so sollte ein Islay Single Malt Scotch Whisky abgefüllt werden, unverfälscht und mit einer vollen Ladung an Aromen, die es zu entdecken gibt.

Verkostungsnotizen

Aroma: Intensive Vanille, Butterkekse, typischer Laphroaig-Torfrauch, Karamell
Geschmack: Süß, Ingwer, Plätzchenteig, Seetang, leichte Salzigkeit
Finish: Torfrauch, leichte Bittere, Vanille, Gewürze

Erhältlich ist Single Casks Series | N° 2 | über den Online-Shop der Whiskybotschaft 2.0.

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