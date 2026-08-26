Sansibar Whisky bringt vier neue Islay-Releases von Eld Vatten

Liebhaber der Whiskys von der Insel Islay werden jetzt Freude haben: Sansibar Whisky bringt mit vier Abfüllungen aus drei Islay-Destillerien Nachschub – und das noch dazu mit allergiefreien Katzenmotiven. Zwei Bruichladdich, ein Bowmore und ein Laphroaig sind ab sofort im gut sortierten Fachhandel erhältlich. Die Bottlings stammen vom rennomierten schwedischen unabhängigen Abfüller Eld Vatten – und mehr zu ihnen können Sie unten nachlesen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Vier neue Islay-Releases von Eld Vatten

Katzenmotive mit persönlicher Geschichte – vier limitierte Single Cask Whiskys, ab sofort im Fachhandel.

Vier Islay-Whiskys in Eld-Vatten-Qualität

Der schwedische unabhängige Abfüller Eld Vatten präsentiert vier neue Releases: zwei 13-jährige Bruichladdich mit unterschiedlicher Alkoholstärke, einen 11-jährigen Bowmore und einen 10-jährigen Laphroaig. Die Single Casks von Bruichladdich zeigen unterschiedliche Facetten Islays und wurden mit kräftigen 56,9 bis 58,1 % vol. abgefüllt.

Tiermotive mit persönlicher Geschichte

Eld Vatten widmet seine Labels traditionell allen Tierfreunden. Diesmal steht die Katze im Mittelpunkt: Die Illustrationen zeigen die privaten Katzen der Abfüller in jungen Jahren. So erhält jede Flasche einen charmanten, persönlichen Charakter und einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert.

Als Einzelfassabfüllungen sind alle vier Whiskys nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.