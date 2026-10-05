HighlandsNeue WhiskysVerkostungsnotiz

TTB-Neuheit: Glengoyne Cask Strength Batch No. 012

Das neue Batch No. 012 wird in absehbarer Zeit auf den Markt kommen und mit 61,4% Vol. abgefüllt sein

Von Glengoyne gibt es laut einem Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eine neue Ausgabe des Cask Strength Bottlings: Glengoyne Cask Strength Batch No. 012 ist diesmal mit satten 61,4% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Die Tasting Notes versprechen Noten von Vanille-Eiscreme und reifen Pfirsichen sowie einem Finish mit Brombeeren und Milchschokolade. Die Etiketten dazu sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Indri Single Malt Indian Whisky launcht Diwali Collector’s Edition 2026 Ruby Port Cask
Nächster Artikel
Comedy trifft Whisky: Vorstellung exklusiver St. Kilian Edition am 23. Oktober im Spiritory Shop München

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -