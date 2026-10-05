TTB-Neuheit: Glengoyne Cask Strength Batch No. 012

Von Glengoyne gibt es laut einem Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eine neue Ausgabe des Cask Strength Bottlings: Glengoyne Cask Strength Batch No. 012 ist diesmal mit satten 61,4% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Die Tasting Notes versprechen Noten von Vanille-Eiscreme und reifen Pfirsichen sowie einem Finish mit Brombeeren und Milchschokolade. Die Etiketten dazu sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.