Zwei exklusive Single Malts aus der Destillerie St. Kilian in Rüdenau, vorgestellt von einem deutschen Comedian und exklusiv für Spiritory, einen Live-Marktplatz für Spirituosen – das sind die Zutaten für den nachfolgende Presseaussendung, die wir für Sie erhalten haben. Um welchen Comedian es sich handelt, wurde bislang nicht verraten (Kenner der Szene könnten ihn eventuell am Bild erkennen, falls dieses nicht kompett KI-generiert ist), auch der Schleier um die beiden Bottlings wird erst am 23. Oktober live in München gelüftet.

Mehr Infos dazu jedenfalls untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Comedy trifft Whisky: Vorstellung exklusiver St. Kilian Edition am 23. Oktober im Spiritory Shop München

Zwei Flaschen, ein Geheimnis: Wer dahintersteckt und was sie enthalten, wird am 14. Oktober gelüftet.

München, 5. Oktober 2026: Spiritory kündigt einen exklusiven Release der vielfach ausgezeichneten St. Kilian Distillers an. Gemeinsam mit Deutschlands Comedy-Legende hat die Destillerie zwei Single Malts geschaffen, die am Freitag, 23. Oktober 2026, Premiere feiern und exklusiv bei Spiritory erhältlich sein werden.

Die Premiere

Die Premiere findet am Freitag, 23. Oktober 2026, ab 19:30 Uhr im Spiritory Shop im Münchner Stemmerhof statt, Plinganserstraße 6, 81369 München. Gäste können die Comedy-Legende persönlich treffen, ihre Flasche signieren lassen und eine der wenigen Flaschen kaufen, die es vor Ort gibt.

„Ein guter Witz und ein guter Whisky brauchen dasselbe: Geduld, Charakter und den richtigen Moment. Am 23. Oktober kommt beides zusammen“,

sagt Janis Wilczura, CEO von Spiritory.

Der Comedian ist seit Langem ein großer Fan von schottischem Single Malt, und kaum eine Destillerie in Deutschland folgt der schottischen Tradition so konsequent wie St. Kilian. Er reiste selbst nach Rüdenau, verkostete sich im Lagerhaus durch eine Reihe von Fässern und wählte am Ende genau zwei aus.

Vorhang auf am 14. Oktober

Am Mittwoch, 14. Oktober 2026, um 11:00 Uhr MESZ werden der Comedian und beide Flaschen exklusiv auf Spiritory enthüllt, und im selben Moment startet der Vorverkauf. Wer bis zum 16. Oktober vorbestellt, kann seine Flasche bei der Premiere abholen und dort persönlich signieren lassen.

Über Spiritory:

Spiritory ist ein Live-Marktplatz für Spirituosen. Liebhaber und Sammler kaufen und verkaufen hier ihre Lieblingsflaschen, transparent und sicher. Dazu gibt es Inspiration für die nächste Flasche, ein eigenes Portfolio und Marktdaten zu tausenden Spirituosen. Als führender Marktplatz in Europa hilft Spiritory außerdem Händlern, Marken und Destillerien, ganz einfach digital zu verkaufen. Seit Juli 2026 gibt es Spiritory auch im eigenen Shop im Münchner Stemmerhof.

Über St. Kilian Distillers:

St. Kilian Distillers wurde 2012 im unterfränkischen Rüdenau gegründet und bezeichnet sich selbst als Deutschlands größte Whiskydestillerie. Die Destillerie wurde national und international vielfach ausgezeichnet, unter anderem beim World Spirits Award als „Distillery of the Year“ (2023) und „World-Class Distillery“ (2023 und 2025) sowie beim Award „Der Whisky-Botschafter“ von InterWhisky als „Best Whisky Distillery National“ 2024.