St. Kilian bringt Signature Edition EIGHTEEN – die letzte der Reihe

Die Signature-Editions sind ein Markenzeichen der Destillerie St. Kilian in Rüdenau – und mit der Signature Edition EIGHTEEN finden sie nun ihr Ende. Auch in der neuen Ausgabe hat man viel Wert auf eine ausgefallene Fasskomposition gelegt: ex Oloroso Montilla, Virgin European Oak, ex PX Málaga und ex Tequila schaffen gemeinsam ein besonderes Geschmacksprofil.

Mehr über die finale Signature Edition, die auf 3.187 Flaschen limitiert ist, hat uns die Destillerie mit der nachfolgenden Pressemitteilung für Sie übermittelt:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Das große Finale einer besonderen Whiskyreihe: St. Kilian Distillers präsentiert die Signature Edition EIGHTEEN.

Mit einer facettenreichen Komposition aus spanischen Weinfässern, frischer europäischer Eiche und ehemaligen Tequilafässern setzt St. Kilian den Schlusspunkt seiner Signature Edition Serie. Ein limitierter Single Malt Whisky, der fruchtige Eleganz, cremige Süße und feine Eichenwürze vereint.

Rüdenau, im Oktober 2026

Whisky-Liebhaber und Sammler aufgepasst: St. Kilian Distillers schlägt das letzte Kapitel seiner Signature Edition Serie auf. Mit der neuen Signature Edition EIGHTEEN präsentiert die Destillerie aus Rüdenau einen ungetorften Single Malt Whisky, der die Experimentierfreude und Fasskompetenz des Hauses noch einmal eindrucksvoll zum Ausdruck bringt. Nach 4 bis 5,5 Jahren Reifezeit und mit einem Alkoholgehalt von 52,8 % vol bildet die auf 3.187 Flaschen limitierte Abfüllung den krönenden Abschluss einer Reihe, die für die aromatische Vielfalt von St. Kilian steht.

Ein großes Finale: Die Fasskomposition

Hinter der Signature Edition EIGHTEEN steht eine sorgfältig abgestimmte Verbindung unterschiedlicher Fasscharaktere. Klassische spanische Süßweinfässer trifft auf die Würze frischer europäischer Eiche und die besonderen Akzente ehemaliger Tequilafässer:

54 % – ex Oloroso Montilla – bilden das Herzstück der Komposition und prägen ihren fruchtigen, weinigen Charakter

20 % – Virgin European Oak – aus europäischer Eiche ergänzen die Frucht mit feiner Eichenwürze und geben dem Whisky eine elegante Struktur

16 % – ex PX Málaga – die Süße und fruchtige Noten mit einer gewissen Leichtigkeit

10 % ex Tequila – vervollständigen die außergewöhnliche Fassauswahl und verleihen der Komposition eine weitere spannende Facette.

Das Ergebnis ist ein ausdrucksstarker Single Malt, der aromatische Fülle mit einem harmonischen Zusammenspiel aus Frucht, Süße und Würze verbindet.

Ein besonderes Kapitel geht zu Ende

Die Signature Editions haben die Geschichte von St. Kilian über Jahre begleitet. Jede Abfüllung eröffnete einen eigenen Blick auf die Möglichkeiten der Fassreifung und zeigte, wie vielseitig sich der Charakter der Destillerie interpretieren lässt.

Mit der EIGHTEEN findet diese Reihe nun ihren Abschluss. Ihre ungewöhnliche Fasskomposition greift genau jene Neugier und handwerkliche Leidenschaft auf, die die Signature Editions geprägt haben. Für Liebhaber fruchtbetonter Single Malts bietet sie ein vielschichtiges Genusserlebnis – für Sammler die Gelegenheit, sich das letzte Kapitel dieser Whiskyreihe zu sichern.

Das Geschmackserlebnis: Fruchtige Eleganz trifft cremige Süße

Bereits in der Nase entfaltet sich ein einladendes Zusammenspiel aus frischen Trauben, reifen roten Äpfeln und saftigen Birnen. Ein Hauch Aprikose setzt fruchtige Akzente, während cremige Vanille, Honig und Butterkeks eine weiche Süße beisteuern.

Am Gaumen zeigt die Signature Edition EIGHTEEN ihre ganze Vielfalt: Runde Traubensüße und ein weiniger Charakter treffen auf feine Eichenwürze und zarte Tannine. Reifes Obst, sanfte Mangoanklänge und eine leicht erdige Nuance sorgen für Tiefe. Der mittellange, wärmende Nachklang lässt Äpfel und Birnen mit cremiger Vanille und einer feinen Toffeenote ausklingen.

Die Tasting Notes

Aroma:

Frische Trauben und reifer roter Apfel treffen auf saftige Birne und einen Hauch von Aprikose. Cremige Vanille, Honig und Butterkeks sorgen für eine weiche Süße, während feine würzig-pflanzliche Noten für Abwechslung im Hintergrund sorgen.

Geschmack:

Am Gaumen zeigt sich zunächst eine runde Traubensüße mit weinigem Charakter. Eine feine Eichenwürze und zarte Tannine geben Struktur, während cremige Vanille für Fülle sorgt. Im Zentrum steht reifes Obst, vor allem Birne und Apfel, ergänzt durch sanfte Anklänge von Mango und einem leicht erdigen Unterton.

Nachklang:

Mittellang und wärmend klingt der Abgang aus. Leichte Tannine bleiben spürbar, bevor reife Äpfel und Birnen sanft übernehmen, getragen von cremiger Vanille und einer Note von Toffee.

Alkoholgehalt:

52,8 % vol

UVP:

€ 49,90 (0,5 Liter)

€ 11,90 (0,05 Liter)

Limitiert auf

3.187 Flaschen (0,5 Liter)

300 Flaschen (0,05 Liter)