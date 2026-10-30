Übernächstes Wochenende ist es wieder soweit: Die Whisky-Messe in Aschaffenburg – Das “Whisk[e]y Pur Festival” öffnet zum 21. Mal ihre Pforten – und hat ein interessantes Programm für alle Whiskybegeisterten zu bieten. Auch das Tasting-Programm (Sie finden es wie den Hallenplan unten) hat einiges zu bieten.

Die Infos zur Messe am 06. und 07. November und wie Sie an Karten kommen, lesen Sie hier:

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21. Whisky-Messe in Aschaffenburg – Das “Whisk[e]y Pur Festival” 2026 am 06. und 07. November

Liebe Whisky-Freunde! Arguably the best whiskies in the world findet Ihr dieses Jahr in der Stadthalle zu Aschaffenburg. Die Show läuft Freitag, 06.11. von 16 Uhr bis 22 Uhr und Samstag, 07.11. von 11 Uhr bis 19 Uhr. Hinter dem Whisk[e]y Pur Festival steht schon immer die Idee, Whisky-Freunden vor allem diejenigen Whiskys nahe zu bringen, die sich außerhalb der industriellen Massenproduktion bewegen. Die Aussteller beim Whisk[e]y Pur Festival sind ausgewiesene Kenner und führen die Gäste durch eine Reihe handverlesener Whiskys und alles, was einen guten Whisky begleiten kann.

Ausstellerplan 2026

Das diesjährige Sortiment sollte für jeden Gast etwas parat haben: Es gibt handgefertigte, unabhängig abgefüllte Whiskys in Kleinstauflagen für die Tellerranderforscher.

Prächtige Exemplare von deutschem Whisky werden von gezielt ausgewählten Brennereien dargeboten. Liebhaber der schottischen und irischen Whisk(e)ys können auf allerlei Raritäten und Einzelfassabfüllungen hoffen, die die Urgesteine der Ausstellerschaft des Whisk[e]y Pur Festivals mitbringen – zusammen mit den gängigen Core Ranges. Foodpairing und klassische Knabbereien sorgen für stilgerechten Ausgleich.

Tastingplan 2026

Alle Informationen findet ihr auf der Webseite des Whisk[e]y Pur Festivals. Tickets gibt es sowohl online als auch an der Tageskasse. Der Eintritt gilt für beide Tage! Für einige Tastings kann man sich schon online einbuchen, die restlichen Plätze werden dann am jeweiligen Stand verkauft.

Online-Kartenvorverkauf: https://celtic-events.de/produkt/whisky-pur-festival-2026

Tasting-Kartenvorverkauf:

See you there!