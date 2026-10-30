Nur noch bis Sonntag! Gewinnen Sie je eine von sechs Flaschen des brandneuen Ardnamurchan Heritage Barley 2026, 3 x sherry + 3 x bourbon

In unserem aktuellen Gewinnspiel geht es erneut um einen schottischen Sixpack – zu einer Brennerei, die mit ihren Abfüllungen seit den Erstveröffentlichungen für Aufsehen und Freude unter den Whiskyfreunden sorgt und jetzt schon ein moderner Klassiker ist: Ardnamurchan. Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner, der Rolf Kaspar GmbH, verlosen wir insgesamt sechs Flaschen des Flaschen Ardnamurchan Heritage Barley 2026 – 3x sherry matured und 3x bourbon maturedx sherry matured und 3x bourbon matured, der bei der AquaVitae in Mühlheim am letzten Wochenende Premiere hatte.

Was beiden Abfüllungen eigen ist: sie sind aus Golden Promise Barley gebrannt, der für seinen intensiven Geschmack bekannt ist, und sie sind mit hoher Alkoholstärke abgefüllt.

Wie sie die jeweils auf 6.500 Flaschen limitierten Ardnamurchan Heritage Barley 2026 gewinnen können? Einfach unseren Artikel hier aufmerksam durchlesen, die Gewinnfrage richtig beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon haben Sie Ihre Chance genutzt! Seien Sie dabei – wir freuen uns auf Ihre Einsendung.

Machen Sie jetzt mit – am Montag ist es zu spät!

Hier alle Infos für Sie:

Die Destillerie Ardnamurchan

Die Destillerie des unabhängigen Abfüllers Adelphi liegt auf der westlichsten Halbinsel des britischen Festlandes – eine der spektakulärsten Umgebungen für Destillerien in Schottland. In den Atlantischen Ozean hinausragend und mit Blick von allen Ufern auf Inseln, Burgen, Lochs und Wildnis bietet sie Ihnen einen wirklich sehenswerten Teil der Westküste Schottlands. Ardnamurchan ist wahrlich eine Reise wert: Kommen Sie vorbei und teilen diese wunderschöne Landschaft mit uns.

Mit weiten weißen Sandstränden und kristallklarem Meer, alten Wäldern und Bergen, ganz zu schweigen von der Tierwelt, der atemberaubenden Landschaft und den keltischen Legenden, wird ein Besuch in diesem malerischsten Land Schottlands unvergesslich sein.

Grüne & nachhaltige Prinzipien

Whisky ist ein „natürliches“ Produkt, was sich in der Arbeitsweise der Destillerie widerspiegelt. Einzigartig in der Whiskyindustrie, stammt der gesamte Strom- und Wärmebedarf für die Ardnamurchan Distillery aus lokalen erneuerbaren Energien – der Fluss Glenmore, der das Kühlwasser der Destillerie liefert, speist einen Wasserkraftgenerator, und der Biomassekessel wird mit Holzhackschnitzeln aus lokaler Forstwirtschaft befeuert, was zu einer sehr guten und nachhaltigen Gesamtbilanz der Brennerei führt.

Darüber hinaus werden die Nebenprodukte der Whiskyherstellung auf der Halbinsel recycelt – der noch energiereiche Treber (das sind die Überreste aus dem Maischbottich) wird mit dem Pot Ale kombiniert, um Tierfutter für die Verwendung auf der Halbinsel herzustellen.

Blockchain Technology

Jede einzelne fertige Flasche Whisky liefert Whiskyfreunden durch die Verwendung von QR-Barcodes und anderen smartphone-fähigen Scan-Technologien individuelle Daten zu jeder Abfüllung. Auf diese Weise kann die Geschichte jeder Whiskyflasche direkt erzählt werden, da jeder Schritt des Herstellungsprozesses dank der Blockchain Technology bis zum Ursprung nachvollziehbar ist.

Diese Technology ermöglicht nicht nur, Echtheit und Herkunft nachzuweisen, sondern auch ein vollständig transparentes und allumfassendes Herstellungs- und Lagersystem vom Feld bis zur Flasche zu dokumentieren. Nie war ein Whisky transparenter, was seine Erzeugung betrifft.

Der Whisky

Die Ardnamurchan Distillery produziert zwei charakteristische Spirituosenstile, einen getorften und einen ungetorften. Ardnamurchan wurde entwickelt, um einen vollmundigen Single Malt herzustellen, der geschmacklich seiner Herkunft (West Highland) treu bleibt – ein Gesamtgeschmacksprofil, das von dieser Region erwartet wird: sanfter Torfrauch, reichhaltige ölige und dunkler Honignoten und Fruchtaromatik, Chilipfeffer, Meersalz und etwas mehr Rauch im Abgang.

Der erste Ardnamurchan Single Malt wurde im September 2020 weltweit erfolgreich veröffentlicht. Und mit unseren beiden Gewinn-Abfüllungen zeigt Ardnamurchan, wie exzellent ihre Whiskys sind:

Ihre Gewinne: Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026

Für die Abfüllung AD/Heritage Barley Release 2026 wurde wieder ausschließlich die traditionelle schottische Gerstensorten Golden Promise verwendet. Die einst dort im Anbau dominierende Sorte wurde durch ertragreichere Sorten verdrängt. Aktuell wird sie in geringem Umfang wiederbelebt, bietet sie doch eine hervorragende Qualität mit ausgezeichneten sensorischen Eigenschaften – fruchtiger, cremiger, süßer und komplexer als andere, modernere Getreidesorten. Aber: Weil sie weniger Ertrag bringt als die modernen Sorten, muss die Destillerie schon hohen Wert auf den Geschmack legen, um sie zu verwenden. So wie Ardnamurchan.

Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026 BOURBON MATURED

WHISKY SPECS:

100% Ex-Bourbon Barrels

100% Unpeated Spirit

100% Golden Promise Barley

Unchill Filtered

Natural Colour

58,2 % Vol.

Tasting Notes:

Colour: Chardonnay.

Nose: White wine, soy glaze, gooseberry, jam tart, white chocolate, raspberry, marzipan / sliced almond.

Flavour: Lemon sherbet, Sprite, icing sugar, apricot jam, hardboiled sweets, dulce de leche, hazelnut, tablet.

Palate/finish: Creamy, voluptuous, long but assertive finish.

Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026 SHERRY MATURED

WHISKY SPECS:

Fully matured in ex-Oloroso and ex-Pedro Ximenez casks.

100% Unpeated Spirit

100% Golden Promise Barley

Unchill Filtered

Natural Colour

58,4 % Vol.

Tasting Notes:

Colour: Walnut.

Nose: Bra ndy-soaked cherry, blackberry schnapps, spearmint, gingerbread, blueberry pie.

Flavour: Dried ginger, fresh leather, cardamom, toffee, pancakes doused in maple syrup, Pumpernickel.

Palate/finish: Jammy, spicy, bold, lengthy.

Und so gewinnen Sie eine der sechs Flaschen des neuen Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026, 3x Bourbon Matured, 3x Sherry Matured:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Warum verwendet Ardnamurchan die alte Gerstensorte Heritage Barley?

A: aus Nostalige

B: wegen des Geschmacks

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Ardnamurchan“!

Unter allen Einsendungen mit richtiger Antwort und Betreff , die uns bis 1. November 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die drei Gewinner der Preise und geben sie am 2. November 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Rolf Kaspar versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Ardnamurchan“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 1. November 2026, 23:59 Uhr. Pro Person beziehungsweise Haushalt ist nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen können ausgeschlossen werden. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 2. November 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist keine Rückmeldung, kann ein neuer Gewinn ausgelost werden. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeitende des Veranstalters sowie an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligte Unternehmen und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Rolf Kaspar versendet. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel bei wichtigen Gründen anzupassen, zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden. Diese Daten der Gewinner werden bei uns wie alle Adressdaten nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht, soferne dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren vollen Namen und Wohnort samt PLZ im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team