Eine weltweit auf 6.800 Flaschen limitierte Sonderabfüllung aus der Highland-Destillerie Ardnamurchan ist ab Freitag im deutschen Fachhandel zu finden: Der Ardnamurchan AD/White Port Cask Release 10yo ist ein ungetorfter Single Malt, der erstmals in der Geschichte der Brennerei ein Finish in ehemaligen weißen Portweinfässern erhielt. Das hat ihn laut Ardnamurchan sehr komplex und vielschichtig gemacht – die interessanten Tasting Notes finden Sie untenstehend, ebenso wie weitere Infos zur neuen Abfüllung:

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Premiere aus den Highlands: Neue Ardnamurchan AD/White Port Cask Release 10yo ab morgen im Fachhandel

Essen, 26. November 2026 – Die schottische Ardnamurchan Distillery präsentiert eine besondere Premiere: Mit dem Ardnamurchan AD/White Port Cask Release 10yo erscheint erstmals eine Abfüllung der Brennerei mit einem Finish in ehemaligen weißen Portweinfässern. Die auf weltweit 6.800 Flaschen limitierte Sonderabfüllung ist ab morgen im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Für diese exklusive Edition wurde ein komplett ungetorfter Single Malt des Jahrgangs 2016 verwendet. Nach seiner ersten Reifephase in ehemaligen Bourbonfässern erhielt der Whisky ein veredelndes Finish in Barriques, in denen zuvor weißer Portwein lagerte. Abgefüllt wurde der zehnjährige Single Malt mit kräftigen 52 % vol.

Das Ergebnis dieser besonderen Fasskombination ist ein vielschichtiger, lang anhaltender und komplexer Whisky. Am Gaumen überzeugt er mit feinen Aromen von gesalzenen Haferkeksen, kandierten Cashewnüssen, eingelegter Zitrone und Nussbutter – ein idealer, wärmender Begleiter für kalte Wintertage.

Produktdetails im Überblick:

Name: Ardnamurchan AD/White Port Cask Release 10yo

Alkoholgehalt: 52 % vol.

Limitierung: 6.800 Flaschen weltweit

Verfügbarkeit: Ab 27. November 2026 im ausgewählten Fachhandel

UVP: 64,95 EUR / 0,7-l-Flasche (inkl. MwSt.)

Importeur:

Rolf Kaspar GmbH

Ruhrallee 59

45138 Essen

Web: www.kaspar-spirituosen.de