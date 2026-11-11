Neu von whic: Fruchtbetonter Ardnamurchan aus zwei 1st Fill Sherry Octaves erscheint als Malts & Magic Quest No. 7

Wie fast jeden Mittwoch um 11 Uhr können wir unseren Lesern von neuen Abfüllungen des deutschen unabhängigen Abfüllers und Online-Händlers whic.de berichten – diesmal geht es um die siebte Abfüllung der Malts & Magic-Serie: Ein fruchtiger Ardnamurchan aus zwei 1st Fill Sherry Octaves.

Was die Tasting Notes dieses auf 171 Flaschen limitierten, mit 55% Vol. abgefüllten Ardnamurchan versprechen und wie Sie an eine Flasche kommen, lesen Sie nachfolgend:

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SHERRY-ABENTEUER AM WESTLICHEN RAND DER HIGHLANDS

Fruchtbetonter Ardnamurchan aus zwei 1st Fill Sherry Octaves erscheint als Malts & Magic Quest No. 7

Bremen, 11.11.2026 – Der Bremer Whiskyhändler whic veröffentlicht heute die siebte von 13 Abfüllungen seiner Fantasy-inspirierten Whisky-Serie Malts & Magic. Quest No. 7 ist ein 8 Jahre alter Highland Single Malt Scotch Whisky aus der Ardnamurchan Distillery. Er ist in zwei 1st Fill Sherry Octaves gereift, einem Pedro-Ximénez- und einem Oloroso-Fass. Für diese Abfüllung wurden die beiden Fässer vermählt. Der Whisky wurde mit 55% Vol. abgefüllt und ist auf 171 Flaschen limitiert, die ab sofort exklusiv bei whic erhältlich sind: whic.de/malts-magic

Octaves sind außergewöhnlich kleine Fässer. Weil darin im Verhältnis zur Füllmenge besonders viel Holz an den Whisky grenzt, nimmt er die Aromen des Fasses entsprechend intensiv auf. Beide Octaves wurden zum ersten Mal mit Whisky befüllt und haben die Aromen ihrer Sherry-Vorbelegung deshalb umso deutlicher weitergegeben. Das Pedro-Ximénez-Fass hat vor allem fruchtige Süße eingebracht, das Oloroso-Fass nussige Würze. Zusammen ergeben sie einen fruchtbetonten, eleganten Sherry-Malt, dessen Würze präsent ist und sich trotzdem gut einfügt.

In der Nase zeigt sich der Single Malt frisch und fruchtig, mit Zitrus, roten Früchten und einem Anflug von Marzipan. Am Gaumen breitet er sich cremig-ölig aus und rückt Pfirsich und Aprikose in den Vordergrund, begleitet von nussiger Sherrywürze und einem Hauch Rauch. Den Abschluss bildet Edelbitterschokolade mit Chili, bevor eine feine Fruchtsüße lange nachklingt.

Für seine Stärke wirkt der Single Malt überraschend mild. Abgefüllt wurde er nicht kühlgefiltert und ohne Farbstoff, seine Honigfarbe stammt also allein aus den Fässern.

Die Ardnamurchan Distillery liegt in Glenbeg am Ufer des Loch Sunart, nur wenige Meilen von Ardnamurchan Point entfernt, dem westlichsten Punkt des britischen Festlands. Sie gilt als westlichste Brennerei auf dem schottischen Festland.

Auch das Etikett führt an die Westküste. Es zeigt eine Heldengruppe aus Halbork-Krieger, Elfen-Bogenschütze und Halbling-Barde vor einer Burgruine, die unter Gewitterhimmel von Harpyien angegriffen wird. Vorbild der Burg ist Castle Tioram, das in der Nähe der Halbinsel Ardnamurchan auf der Gezeiteninsel Eilean Tioram im Loch Moidart steht.

„Die kleinen Sherryfässer haben diesem Ardnamurchan Tiefe mitgegeben, ohne die typische Schwere. Das macht diesen Highland Malt in meinen Augen einzigartig. Es lohnt sich, sich wirklich Zeit für alle Facetten zu nehmen.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Malts & Magic

Mit Malts & Magic lädt whic zu einem großen Aromen-Abenteuer ein. Die Serie ist auf 13 Quests angelegt, die jeweils unterschiedliche Facetten des Single Malt Scotch Whiskys erkunden. Jede Abfüllung steht für eine eigene geschmackliche Mission – von rauchig und kraftvoll bis fruchtig und elegant. Die Fantasy-Illustrationen auf den Etiketten unterstreichen den erzählerischen Charakter der Serie und machen jede Quest zu einem eigenständigen Erlebnis für Nase und Gaumen.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/malts-magic