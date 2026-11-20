Mit der achten Abfüllung Belial ihrer schwarzmagischen Serie schließt whic.de heute seine Reihe Ars Goetia ab. Den Dämon aus der Bibel beschwört whic mit einem 15 Jahre alten Ledaig aus der Tobermory Distillery. Der stark getorfte Island Malt wurde mit 46% Vol., ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung abgefüllt.

Ars Goetia Belial ist ab heute erhältlich, und dies ausschließlich bei whic. Hier alle Infos zu Ars Goetia Belial:

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FINALE DER ARS GOETIA: INSEL-RAUCH TRIFFT TROPENFRUCHT

whic entfesselt mit Belial einen 15-jährigen Ledaig aus dem Rumfass

Bremen, 20.11.2026

Mit Belial beschwört whic heute den letzten Höllenkönig der schwarzmagischen Whiskyserie Ars Goetia herauf und schließt die Reihe damit ab. Der Überlieferung nach wurde Belial gleich nach Luzifer erschaffen, zeigt sich aber gern als schöner Engel auf einem Feuerwagen.

Ähnlich harmlos gibt sich sein Whisky, dessen helles Gold kaum ahnen lässt, wie viel Rauch in ihm steckt. Dahinter verbirgt sich ein 15-jähriger Ledaig aus einem einzelnen Rumfass (#W21010), den es so im Kernsortiment der Brennerei nicht gibt.

Ledaig ist die stark getorfte Marke der Tobermory Distillery und trägt deren alten Namen, der auf Gälisch „sicherer Hafen“ bedeutet. Entsprechend kräftig ist der Torfrauch, der Belial von der Nase bis in den Nachklang begleitet. Als einzige Brennerei der Isle of Mull bringt Tobermory eine unverkennbare Inselnote mit, die sich in Seetang und einer Prise Meersalz zeigt. Das Rumfass stellt dem Rauch tropische Frucht zur Seite, allen voran reife Ananas und Mango, während gebackene Banane und Vanillecreme für Süße sorgen. Nach 15 Jahren Reifezeit greifen Rauch und Frucht eng ineinander, der Torf dominiert nicht, er ist ideal eingebunden.

Mit 46% Vol. zeigt sich Belial in angenehm intensiver Trinkstärke. Er wurde ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung abgefüllt, seine natürliche Farbe verdankt er allein der Reifung.

Für Sammler der Reihe setzt der Single Malt Scotch Whisky den Schlussstein. Das Einzelfass ergab 262 Flaschen, die ab sofort ausschließlich bei whic erhältlich sind, unter: whic.de/ars-goetia

„Zum Abschluss der Ars Goetia wollte ich noch einmal einen Whisky, der richtig Eindruck macht. Belial ist so einer: Der Ledaig bringt kräftigen Torfrauch mit, das Rumfass ergänzt saftige Papaya und Pfirsich.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über Ars Goetia

In der schwarzmagischen Whisky-Serie Ars Goetia beschwört whic mit jeder dämonischen Abfüllung höllisch gute Aromen ins Nosingglas. Passend dazu ziert jede Flasche ein mystisch anmutendes Etikett ganz in Schwarz. Entdecken Sie die geheimnisumwobenen Geschmacksnoten, die in jeder Flasche verkorkt darauf warten, entfesselt zu werden. Auch an den dunkelsten Tagen des Jahres entfacht der Genuss der Ars Goetia ein loderndes Feuer.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/ars-goetia

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