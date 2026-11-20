Auf ein rundum gelungenes Celtic Castle Festival am vergangenen Wochenende auf der Plassenburg im oberfränkischen Kulmbach blicken die Veranstalter zurück.

Hier ihre Review des diesjährigen Festival mit einigen Bildern:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Celtic Castle Festival: Wenn außergewöhnliche Fässer auf schottische Whiskygeschichte treffen

Auf der Plassenburg in Kulmbach wurde Schottland für ein Wochenende zur gelebten Whiskyleidenschaft. Bruichladdich, Gordon & MacPhail mit Benromach und Torabhaig präsentierten besondere Einblicke in ihre Whiskywelten. Im Mittelpunkt standen exklusive Warehouse-Abfüllungen, persönliche Begegnungen und eine Single-Cask-Rarität, die Udo Sonntag eigens für das Festival ausgewählt hatte.

Edinburgh hat sein Castle on the Rock, Kulmbach seine Plassenburg. Und während die oberfränkische Stadt gemeinhin als Hauptstadt des Bieres bekannt ist, gehörte die historische Burg am vergangenen Wochenende ganz der schottischen Whiskywelt. Das Celtic Castle Festival brachte auch in diesem Jahr internationale Markenvertreter, außergewöhnliche Abfüllungen und spannende Persönlichkeiten nach Kulmbach. Maßgeblich daran beteiligt war Udo Sonntag, der mit seinen Kontakten in die schottische Whiskyindustrie ein Programm zusammengestellt hatte, das weit über eine klassische Whiskyverkostung hinausging.

Bruichladdich: Ein Abend zwischen Islay, Warehouse und Erinnerung

Der Freitagabend gehörte Bruichladdich. Die Destillerie auf Islay begleitet das Festival seit seinen Anfängen und steht für die Verbindung von Tradition, Experimentierfreude und einer ausgeprägten eigenen Identität.

Ein besonderer Gast war Ashley MacGregor, die eigens und direkt aus der Brennerei auf Islay nach Kulmbach angereist war. Gemeinsam mit Udo Sonntag nahm sie die Gäste mit in die Welt von Bruichladdich. Neben den Besonderheiten der Herstellung und den Geschichten hinter den Whiskys sorgten vor allem außergewöhnliche Eindrücke aus dem Warehouse für Begeisterung. Sie vermittelten einen Einblick in jene faszinierende Welt individueller Fasscharaktere, die selbst erfahrenen Whiskyfreunden nicht alltäglich zugänglich ist.

Ein emotionaler Moment gehörte ebenfalls zum Freitagabend. Gemeinsam gedachte man Robin Laing, dem schottischen Musiker, Whiskyautor und Geschichtenerzähler, der das Celtic Castle über Jahre bereichert hatte. Das Festival 2025 war sein letzter Auftritt in Kulmbach gewesen. Als Erinnerung wurde „Robin’s French Inspiration“ von Malts of Scotland ausgeschenkt – ein legendärer Bruichladdich, den Robin Laing selbst ausgesucht hatte. Ein Whisky mit persönlicher Geschichte und ein flüssiges Andenken an einen Menschen, der Whisky und Musik auf unverwechselbare Weise miteinander verbinden konnte.

Benromach und Gordon & MacPhail: Warehouse-Schätze mit Geschichte

Am Samstag rückte mit Gordon & MacPhail einer der traditionsreichsten unabhängigen Whiskyabfüller Schottlands in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Speyside-Destillerie Benromach präsentierte das Unternehmen drei besondere Abfüllungen aus dem Warehouse, die regulär nicht im Handel erhältlich sind.

Benromach steht für einen bewusst traditionellen Speyside-Stil mit leichtem Torfeinfluss. Die außergewöhnlichen Abfüllungen machten deutlich, welches Potenzial in den Fässern der vergleichsweise kleinen Destillerie steckt. Die Verbindung aus der jahrzehntelangen Erfahrung von Gordon & MacPhail und dem eigenständigen Charakter von Benromach bot den Gästen seltene Einblicke in die Welt unabhängiger Fassauswahl und Reifung.

Torabhaig: Eine Single-Cask-Abfüllung für Kulmbach

Ein Höhepunkt des Festivals war zweifellos die Präsentation von Torabhaig. Die noch junge Destillerie auf der Isle of Skye hat sich innerhalb weniger Jahre einen Namen gemacht. Mit Stewart Dick, dem Global Brand Ambassador von Torabhaig, war eigens ein hochkarätiger Markenvertreter nach Kulmbach angereist.

Im Mittelpunkt stand eine Abfüllung, die eigens für das Celtic Castle Festival geschaffen worden war. Die weltweit auf lediglich 256 Flaschen limitierte Single-Cask-Edition entstand auf Grundlage eines Fasses, das Udo Sonntag persönlich auswählen durfte. Seine Wahl fiel auf einen Torabhaig, der seinen letzten Reifungsschritt in einem Stoutbierfass erhielt.

Eine Entscheidung mit Symbolkraft: Schließlich ist Kulmbach untrennbar mit seiner Brautradition verbunden. Für die passende Begleitung sorgte das Münchberger Hopfenhäusla mit einem eigens für das Festival gebrauten Stout. Verwendet wurde Originalmalz, das auch bei der Whiskyherstellung zum Einsatz gekommen war. So trafen schottische Destillationskunst und oberfränkische Braukultur auf besonders gelungene Weise zusammen. Die persönliche Fassauswahl und die streng limitierte Auflage machten die Abfüllung zu einer echten Celtic-Castle-Rarität.

Islay Cask Company: Oberfränkische Brautradition im Whiskyfass

Auch am Sonntag blieb die Verbindung zwischen Schottland und Oberfranken ein zentrales Thema. Die Islay Cask Company präsentierte eine besondere Abfüllung, von der gerade einmal 43 Flaschen existierten. Ihre Besonderheit: Der Whisky aus der St. Kilian Brennerei reifte in einem Fass der oberfränkischen Brauerei Haberstumpf, der neuen Wirkungsstätte von Mario Rudolf, dem ehemaligen Master Distiller von St. Kilian. Damit wurde einmal mehr deutlich, wie kreativ und eng sich regionale Brautradition und schottische Whiskywelt miteinander verbinden lassen.

Schottische Musik, die unter die Haut ging

Dass das Celtic Castle mehr als eine klassische Whiskyveranstaltung ist, zeigte sich nicht zuletzt im musikalischen Rahmen. Die schottische Sängerin Christine Kammerer begleitete das gesamte Festival mit authentischer schottischer Musik. Mit ihrer gefühlvollen Stimme und ihren ausdrucksstarken Interpretationen verzauberte sie die Gäste und schuf jene besondere Atmosphäre, die das Festival so unverwechselbar machte. Ihre Musik ließ die Besucher für einen Moment die historischen Mauern der Plassenburg vergessen und gedanklich direkt nach Schottland reisen.

Mehr als eine Whiskyveranstaltung

Ashley MacGregor von Bruichladdich, Stewart Dick von Torabhaig, die besonderen Warehouse-Einblicke von Benromach und Gordon & MacPhail sowie die eigens ausgewählte Torabhaig-Single-Cask-Abfüllung machten deutlich, welchen internationalen Anspruch das Celtic Castle Festival verfolgt.

Udo Sonntag kommt dabei eine besondere Rolle zu. Seine Kontakte und seine Leidenschaft für die schottische Whiskywelt ermöglichen Begegnungen, die weit über eine klassische Markenpräsentation hinausgehen. Gemeinsam mit Initiator Matthias Hartl ist es ihm gelungen, einen Treffpunkt für internationale Whiskykompetenz und anspruchsvolle Genießer zu schaffen.

Die Plassenburg bot dafür einmal mehr eine beeindruckende Kulisse. Kulmbach bleibt die Hauptstadt des Bieres – doch für ein Wochenende war die Stadt auch ein Stück schottische Whiskyheimat.