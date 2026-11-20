Kurz, knapp und ohne eine große Einleitung stellt Serge Valentin heute auf Whiskyfun seine Tasting Notes zu zwei unabhängig abgefüllten und aktuellen Malts aus der Speyside-Brennerei Craigellachie vor. Der reizende und rundum gelungene Craigellachie und der exzellente Craigellachie erhielten diese Benotungen:

Abfüllung Punkte

Craigellachie 16 yo 2009/2026 (46%, Signatory Vintage, the Un-Chillfiltered Collection, 1st fill bourbon) 85 Craigellachie 23 yo 2003/2026 (51.2%, Scout Drinks, approved by KC, hogsheads, cask #306742) 89