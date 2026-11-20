Ein reizender und rundum gelungener Craigellachie und ein exzellenter Craigellachie, beide aktuell, im Tasting des Tages
Kurz, knapp und ohne eine große Einleitung stellt Serge Valentin heute auf Whiskyfunseine Tasting Notes zu zwei unabhängig abgefüllten und aktuellen Malts aus der Speyside-Brennerei Craigellachie vor. Der reizende und rundum gelungene Craigellachie und der exzellente Craigellachie erhielten diese Benotungen:
Abfüllung
Punkte
Craigellachie 16 yo 2009/2026 (46%, Signatory Vintage, the Un-Chillfiltered Collection, 1st fill bourbon)
85
Craigellachie 23 yo 2003/2026 (51.2%, Scout Drinks, approved by KC, hogsheads, cask #306742)
89
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