Neu bei Kirsch Import: Cask Partnerships von Murray McDavid, Nikka Taketsuru Pure Malt – Essentials 2026 und Neues Altes von den Thompson Bros.







Schottland, Japan, Schottland, so ist die Route der Whisky-Neuheiten von Kirsch Import am heutigen Dienstag. Wir starten beim unabhängigen Abfüller Murray McDavid, der seine Cask Partnership Series um vier neue Bottlings erweitert. In Japan finden wir mit Taketsuru Pure Malt – Essentials 2026 die erste Abfüllung bis zum 30. Jubiläum von Nikka im Jahr 2030. Und in Schottland stoppen wir in Dornoch bei den Thompson Bros., die ebenfalls vier neue Abfüllungen vorweisen können.

Hier wie gewohnt alle Infos zu den neuen Abfüllungen, so wie sie uns Kirsch Import zur Verfügung stellte:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Kraftvoll im Geschmack – zart im Preis:

Neue Cask Partnerships von Murray McDavid

Feiner Single Malt Scotch und Spirituosenexperten aus aller Welt – UVPs von unter 45€ und Volumenprozente von über 54: Auf diesen Partnerschaften fußt die Cask Partnership Series von Murray McDavid und Kirsch Import. Jetzt wächst die Reihe, in der aus schottischem Whisky und geschmacksintensiven Wein- und Spirituosenfässern so genussvolle wie bezahlbare Erlebnisse entstehen.

Mit dem Blair Athol 2016/2026 ist es erneut gelungen, den üppigen, würzigen Brennereicharakter durch ein Finish in Pedro Ximénez Sherry Barriques zu verstärken. Die stammen aus der seit 1729 tätigen Bodegas Ximénez-Spínola und hinterließen vollmundige Noten von saftigen Beeren und dunkler Schokolade.

Aus derselben Quelle stammen die Oloroso-Fässer, in denen man den Miltonduff 2017/2026 für zwei Jahre veredelte. So entwickelte der frisch-florale Speysider intensive Noten von Walnuss, Sultaninen und warmer Zimtwürze.

Für Noten von Ahornsirup, Räucherspeck und Marmelade reifte der Caol Ila 2018/2026 in Madeira Barriques nach. Diese bezog Murray McDavid vom Traditionshersteller Justino’s, der seit 1870 auf der Insel Madeira produziert.

Die Caves de Murça stehen für kraftvollen, eleganten Portwein. Ihre Tawny-Fässer kamen für das zweijährige Finale des Craigellachie 2017/2026 zum Einsatz. Das Resultat? Robuster Hausstil trifft auf Crème brûlée, Geräuchertes und Gewürze.

Seltene Malts aus dem Jahr 2000:

Nikka zelebriert Taketsuru mit Essentials 2026

Mit dem Taketsuru Pure Malt – Essentials 2026 startet Nikka in eine Serie von insgesamt fünf limitierten Abfüllungen. Diese werden jährlich bis zum 30. Jubiläum des harmonisch-komplexen Flaggschiff-Whiskys im Jahr 2030 erscheinen. Den Auftakt bilden historische Destillate aus Yoichi und Miyagikyo mit kräftigem Charakter und feinen Torfnoten.

Benannt nach Masataka Taketsuru, dem Vater des japanischen Whiskys, vereint der Pure Malt Japanese Whisky die unterschiedlichen Charaktere der beiden Nikka-Brennereien. Für die erste Essentials-Edition kommen seltene Malts aus dem Jahr 2000 zum Einsatz – dem Gründungsjahr der Abfüllung, als die Whiskyproduktion in Japan aufgrund der Marktlage stark zurückgefahren wurde. Im Mittelpunkt steht dabei der kraftvolle Charakter von Yoichi, geprägt von der traditionellen Kohlefeuer-Destillation.

Nikka Taketsuru Pure Malt – Essentials 2026

Alkoholgehalt: 43% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Feine Nuancen reifer Eichenfässer treffen auf die milde Süße von Malz und das fruchtige Profil sonnenverwöhnter Aprikosen.

Geschmack: Eine markante Malzsüße verbindet sich am Gaumen mit einer tiefgründigen Torfnote und wird durch strukturgebende Holznoten elegant abgerundet.

Nachklang: Der Abgang präsentiert sich langanhaltend mit einer feinherben Bitterkeit des Holzes, die in eine dezente, fruchtige Süße übergeht.

Wahre Genusskultur zeigt sich oft in der bewussten Wahl von Momenten, die das Erbe eines Pioniers lebendig werden lassen. Mit dem Nikka Taketsuru Pure Malt Essentials 2026 begegnen Sie einer Komposition, die die tiefe Verbundenheit zwischen schottischer Tradition und japanischer Präzision in sich trägt.

Ein Erbe aus Feuer und Malz

Diese limitierte Edition ist der Auftakt der fünfteiligen „Essentials“-Serie und ehrt Masataka Taketsuru, den Wegbereiter des japanischen Whiskys. Das Herzstück bildet die traditionelle Kohlefeuer-Destillation der Yoichi Distillery, die dem Blend eine besondere Charakteristik verleiht. In der klaren Flasche mit ihrem puristischen, weiß-goldenen Etikett spiegelt sich der Anspruch wider, die handwerkliche Essenz der Destillerie unverfälscht einzufangen.

Das Spiel von Rauch und Frucht

In einem kräftigen Bernsteinton schimmernd, offenbart dieser Blended Malt zunächst sanfte Aromen gereifter Eichenfässer und malzige Süße. Am Gaumen entfaltet sich eine harmonische Textur, bei der sich die Fruchtigkeit reifer Aprikosen mit einer markanten, torfigen Tiefe verbindet. Der Abgang bleibt lange präsent und überzeugt durch ein fein austariertes Wechselspiel aus Malzsüße und einer subtilen Bitternote.

Ein Sammlerstück für Kenner

Dieser Whisky richtet sich an Genießer, die die Balance zwischen Kraft und Finesse suchen. Ob pur genossen oder mit wenigen Tropfen Wasser verfeinert – er entfaltet seine Komplexität am besten bei Zimmertemperatur. Die hochwertige Gestaltung der Gradient-Verpackung macht diesen 2026er Jahrgang zudem zu einer geschmackvollen Ergänzung für jede anspruchsvolle Sammlung.

Bis zu 50 Jahre gereift:

Neues Altes von den Thompson Bros.

50 Jahre Fassreife, seltener Inselrauch und charakterstarke Highland Malts: Die neuen Abfüllungen der Thompson Bros. bieten reichlich Entdeckerpotenzial zu top Preisen. Angeführt wird das Quartett von einem alten Invergordon, der gleich zwei Jubiläen feiert. Dazu gesellen sich ein getorfter Jura 21 y.o. sowie Einzelfässer von Auchroisk und Fettercairn.

Der Invergordon 1976/2026 zelebriert einen doppelten Meilenstein: das zehnjährige Jubiläum der Thompson Bros. und 50 Jahre Kirsch Import. Im Gründungsjahr 1976 destilliert, reifte er in Barrels zu einem unschlagbaren Preis-Genuss-Tipp heran, von dem nur 575 Flaschen zur Verfügung stehen.

Mit dem Jura 21 y.o. – Pride of the Hebrides zeigen die Thompson Bros. die seltene torfrauchige Seite des Insel-Malts. Dabei verspricht die Reifung in First Fill Bourbon Barrels einen vergleichsweise unverfälschten Blick auf den rauchigen Brennereicharakter.

Als Single Malt nicht oft anzutreffen, reifte der Auchroisk 2012/2026 in einem Rejuvenated Hogshead. Das zur erneuten Nutzung aufgearbeitete Fass verleiht dem fruchtigen Speysider zusätzliche Intensität durch geröstete Eichenwürze, Karamell und helle Früchte.

Fettercairn steht für einen tropisch-fruchtigen Highland-Stil. 19 Jahre im Refill Hogshead lassen im Fettercairn 2007/2026 ausreichend Raum für den typischen Charakter. Das demonstrieren 296 weltweit verfügbare Flaschen.