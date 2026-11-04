Morrison Scotch Whisky Distillers mit ihrem Mac-Talla Islay Single Malt Scotch Whisky vereint im Netztwerk Lighthouse ausgewählte Whiskyhändler in Großbritannien, Kontinental-Europa und Asien (wir stellten es Ihnen Ende September 2024 vor). Gemeinsam mit ihnen werden auch die Abfüllungen der Lighthouse-Serie kreiert. In dieser Reihe erscheint jetzt die dritte Edition, deren Details Sie in der folgenden Aussendung der Schlumberger Gruppe erfahren können. Mac-Talla Lighthouse 2026 ist ab sofort ausschließlich bei den teilnehmenden Lighthouse-Partnern erhältlich, die Sie am Ende des Posts aufgelistet finden:

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Mac-Talla stellt dritte Edition der Lighthouse-Serie vor

Die dritte Edition des Islay Single Malts reifte in Sherryfässern. An der Auswahl des finalen Whiskys wirkten Händler und Bartender aus ganz Europa mit, darunter auch aus Deutschland.

Die schottische Whiskymarke Mac-Talla hat ihren dritten Lighthouse Single Malt vorgestellt. Wie die beiden Vorgänger-Abfüllungen ist auch diese Edition nicht allein in der Destille kreiert worden. Whiskyspezialisten aus ganz Europa, vom Händler bis zum Bartender, haben an der finalen Auswahl mitgewirkt. Denn Mac-Talla ist überzeugt: Die Personen, die den Whisky verkaufen, seine Story erzählen, für ihn begeistern, sind ebenso Teil des Produkterlebnisses wie das Produkt selbst oder seine Erzeuger. Ihre Erfahrung zählt.

Dieser Ansatz verleiht der Lighthouse-Serie auch ihren Namen: Wie ein Leuchtturm (engl. „Lighthouse“) Schiffen den Weg weist, sollen die Partner aus Handel und Gastronomie den Kund*innen mehr Orientierung im Whisky-Segment geben.

Für die Edition 2026 beteiligte das Mac-Talla-Team die Lighthouse-Partner aus Deutschland, Großbritannien, Österreich, Italien, Frankreich und den Niederlanden an der Auswahl des finalen Whiskys. Fast alle deutschen Partner waren bei der finalen Auswahl im Mai dabei.

Gereift in drei Sherry-Cask-Typen

Mac-Talla Lighthouse 2026 reifte in einer Kombination aus Oloroso- und Pedro-Ximénez (PX)-Sherryfässern: zu 63 Prozent in First-Fill-Oloroso-Butts, zu 23 Prozent in First-Fill-PX-Butts und zu 14 Prozent in Refill-PX-Hogsheads.

In der Nase zeigen sich Aprikose und Mango, gefolgt von dezentem Torfrauch, typisch für Whiskys von der schottischen Insel Islay. Am Gaumen folgen auf erdige und maritime Noten dunkle Schokolade, Meersalzflocken und Kirschen. Der Whisky wird mit 52,3 % vol. abgefüllt, ist nicht kältefiltriert und enthält keinen zugesetzten Farbstoff.

„Als enger Partner von Fachhandel und Gastronomie schätzen wir es, dass Mac-Talla genau diejenigen ins Boot holt, die die Produkte am Ende den Kund*innen näherbringen: die Händler und Bartender. Sie sind in der Tat die Leuchttürme der Branche“, so Rudolf Knickenberg, CEO der Schlumberger Gruppe.

Mac-Talla Lighthouse 2026 ist ab sofort ausschließlich bei den teilnehmenden Lighthouse-Partnern erhältlich (UVP: 74,00 Euro).

Die Lighthouse-Partner in Deutschland

Tabak Kontor Leipzig

Weinquelle Lühmann, Hamburg

Distiller’s Lounge Gasthof Rhönblick, Petersberg

Whisky & Cigar Salon, Gronau

Scotia Spirit, Köln

Whisky for Life, Frankfurt am Main

Weinhaus Alte Brennerei, Herrenberg

Tara Spirits, München

Xaver Bar & Lounge, Peiting

Gradls Whiskyfässla, Nürnberg

Weitere Informationen zur Lighthouse-Serie: mactallawhisky.com/lighthouse.