Die Whisky Bibliothek aus Bremgarten bei Bern kann mit den Thompson Bros. einen neuen und weiteren Partner für die Schweiz vorstellen. Zum Start der Zusammenarbeit erscheint, selbstverständlich exklusiv für die Schweiz, ein zehn Jahre alter Clynelish aus einem First Fill Bourbon Hogshead.

Mehr in der Aussendung der Whisky Bibliothek:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Thompson Bros. × Whisky Bibliothek – eine neue Partnerschaft für die Schweiz

Phil und Simon Thompson gehören für uns zu den spannendsten Persönlichkeiten der schottischen Whiskyszene. Mit ihren charaktervollen Abfüllungen, kreativen Etiketten und ihrer unverwechselbaren Handschrift haben sie sich international einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Ihre Geschichte begann in der legendären Whiskybar des Dornoch Castle Hotel, wo sie bereits in jungen Jahren ihre Leidenschaft für aussergewöhnliche Whiskys entdeckten. Daraus entstand ihr unabhängiges Abfüllgeschäft und 2016 schliesslich die eigene Dornoch Distillery.

Die winzige Brennerei in einem ehemaligen Feuerwehrhaus steht für traditionelle Produktionsmethoden und charakterstarken Whisky. Mit dem ambitionierten Projekt Struie Distillery schreiben die beiden bereits am nächsten Kapitel ihrer Geschichte.

Eine Partnerschaft, die uns besonders am Herzen liegt

Wir verfolgen die Arbeit von Phil und Simon schon seit Langem und freuen uns umso mehr, dass wir nun gemeinsam den Schweizer Markt aufbauen dürfen.

Neben unseren bestehenden Partnerschaften mit Spirit of Yorkshire, Decadent Drinks und der HeiligenBergFeld Distillery ist Thompson Bros. eine grossartige Ergänzung unseres Portfolios.

Wie bei unseren anderen Marken möchten wir nicht einfach nur Flaschen importieren, sondern die Menschen, Geschichten und die Leidenschaft dahinter näherbringen. Mit unserem Fachgeschäft in Bremgarten bei Bern, dem Onlineshop, unseren Tastings und der Zusammenarbeit mit ausgewählten Schweizer Fachhändlern, Bars und Gastronomiebetrieben möchten wir Thompson Bros. langfristig in der Schweizer Whiskyszene etablieren.

Bereits zum Start können wir eine richtig schöne Auswahl präsentieren: vom Clynelish 8 Years Old und dem Bunnahabhain 12 Years Old mit fünfjähriger Madeira-Fassreifung bis hin zu seltenen, jahrzehntealten Single Malts und Single Grains.

Unser besonderes Highlight: Clynelish 10 Years Old – exklusiv für die Schweiz!

2016–2026 | 10 Jahre | First Fill Bourbon Hogshead | 54.2% Vol. | 314 Flaschen | CHF 89.–

Zum Start unserer Zusammenarbeit durften wir gemeinsam mit Phil und Simon einen ganz besonderen Clynelish für den Schweizer Markt realisieren.

Zehn Jahre Reifung in einem First Fill Bourbon Hogshead verleihen diesem Highland Single Malt eine wunderbar cremige Aromatik, ohne den unverwechselbaren Charakter der Brennerei zu überdecken.

In der Nase zeigen sich Honig, frische Brioche, Vanille und Zitrusöl. Am Gaumen folgen saftige Pfirsiche und Nektarinen, Honigwaben und feine Eichenwürze. Die charakteristische Clynelish-Wachsigkeit fügt sich dabei wunderbar harmonisch ins Gesamtbild ein. Der lange Abgang begeistert mit Nougat, kandierten Nüssen und eleganten Holznoten.

Vier Marken, jede Menge Neuheiten – dieses Wochenende in Zürich

Und wer die Neuheiten gleich persönlich entdecken möchte, hat dieses Wochenende am Whisky & Music Festival in Zürich die Gelegenheit dazu.

Wir bringen eine spannende Auswahl unserer vier Marken mit: Spirit of Yorkshire, Decadent Drinks, HeiligenBergFeld und natürlich Thompson Bros. – darunter zahlreiche Neuheiten, besondere Abfüllungen und unseren exklusiven Clynelish.

Besonders freuen wir uns auch auf unsere Gäste Joe Clark von Spirit of Yorkshire und Julie Hamilton von Decadent Drinks, die gemeinsam mit uns vor Ort sein werden.

Wir freuen uns auf viele bekannte und neue Gesichter, spannende Gespräche und natürlich jede Menge guten Whisky.

Das gesamte Sortiment findet ihr auf:

www.whisky-bibliothek.ch