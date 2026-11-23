Eine weitere neue Abfüllung von Tilo Schnabel aka The Caskhound können wir Ihnen heute am Morgen vorstellen. Alle Einzelheiten zu seinem 2007er Linkwood inklusive ausführlicher Tasting Notes finden Sie in der folgenden Aussendung, die wir erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

BLACK WEEK, GOLDEN SPIRIT:

Andere machen schnell Kasse. THE CASKHOUND lässt lieber lange reifen.

Wenn Ende November wieder die Prozente purzeln und sich die Superlative gegenseitig auf die Füße treten, bleibt Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND lieber beim Wesentlichen: gutem Whisky. Und der darf ruhig ein paar Jahre auf dem Buckel haben.

Zum Auftakt seiner Black Week lässt die Whiskyspürnase einen 19-jährigen LINKWOOD aus dem Bourbon Hogshead von der Leine – goldgelb, charakterstark und mit satten 54,7 % Vol. alles andere als ein Leisetreter.

Bisher nur auf einer Whiskymesse und in Tilos Popup-Store in Geislingen an der Steige zu ergattern, gibt sich der Speysider ab dem 23. November 2026 nun auch der breiten Öffentlichkeit die Ehre. Und das ist erst der Anfang einer Woche, in der THE CASKHOUND noch die eine oder andere Überraschung aus dem Fasslager zaubern wird. Welche genau? Wird noch nicht verraten. Ein bisschen Spannung muss schließlich bleiben. Am besten den Newsletter abonnieren.

19 Jahre. Bourbon Cask. Jede Menge Charakter.

LINKWOOD zählt zu den weniger bekannten, unter Whiskykennern aber sehr geschätzten Speyside-Destillerien. Die 1821 gegründete Brennerei liegt bei Elgin und ist seit Langem für ihren eleganten, fruchtigen und häufig blumigen Hausstil bekannt. Ein Großteil ihrer Produktion verschwindet traditionell in bekannten Blends, weshalb unabhängige Einzelfassabfüllungen wie diese Whiskyfans eine besondere Gelegenheit bieten, den Charakter der Brennerei unverfälscht kennenzulernen.

Für seinen „The Stillman’s Gold – Black Release“ hat der THE CASKHOUND-Macher ein klassisches Ex-Bourbon Hogshead ausgewählt, in dem der LINKWOOD volle 19 Jahre verbringen durfte. Keine Fasswechsel, keine nachträgliche Veredelung, kein großes Fass-Finale. Einfach ein guter Malt, ein passendes Fass und ziemlich viel Geduld.

Unsere Abfüllung verbindet die für LINKWOOD typische elegante Fruchtigkeit mit der Tiefe einer langen Bourbonfassreifung. Reife gelbe Früchte, cremige Süße und eine angenehm wachsige Textur treffen auf fein eingebundene Eichenwürze. Dabei bringt der Whisky ordentlich Substanz mit, bleibt aber harmonisch und bewahrt sich die charakteristische Leichtigkeit der Brennerei.

Abgefüllt wurde das Single Cask wie üblich in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und ohne Kühlfiltration.

Stillman’s Gold – Black Release: LINKWOOD 2007

Speyside Single Malt Scotch Whisky

19 Jahre alt (Distilled: 01.08.2007 • Bottled: 17.08.2026) • 54,7 % Vol. Natural Cask Strength

Fully matured in an Ex-Bourbon Hogshead • Outturn 198 Flaschen • Non Chillfiltered • Natural Colour

UVP: 99,90 Euro / 0,7 l

Nase: Sofort präsent ist diese typische, leicht staubige Patina alter Abfüllungen, begleitet von feinem Bienenwachs und Kerzenruß. Dahinter entfalten sich klassische Linkwood-Noten von getrocknetem Wiesenheu, Lindenblüten und überreifen Birnen. Das Bourbon Cask steuert cremige Vanille, hellen Blütenhonig und einen Hauch von altem, gut gepflegtem Leder bei, während im Hintergrund eine subtile, fast mineralische Kupfernase mitschwingt.

Geschmack: Überraschend ölig und voll auf der Zunge, fast schon etwas wachsig in der Textur. Zu Beginn dominieren eingekochte gelbe Früchte wie Dosenpfirsiche und Aprikosenmarmelade, die nahtlos in Karamell und Vanillepudding übergehen. Mit etwas Zeit im Mund zeigt sich die 19-jährige Eiche mit feinem weißem Pfeffer, etwas Muskat und einer angenehmen, leicht herb-mineralischen Note von Kreide und alten Kräutern.

Abgang: Mittellang bis lang und sehr harmonisch. Die fruchtige Süße zieht sich langsam zurück und hinterlässt eine wärmende Eichenwürze, etwas Zitronenzeste und einen langanhaltenden, wachsig-trockenen Nachklang.

Fazit: Lang gereift, elegant fruchtig und mit jeder Menge Charakter – ein Linkwood, der lieber Eindruck hinterlässt als große Töne spuckt.

Neugierig auf mehr? Alle Infos zu THE CASKHOUND und unseren Abfüllungen findet Ihr bei unseren Handelspartnern – die vollständige Liste gibt’s im Shop auf www.thecaskhound.de. Oder einfach den Newsletter abonnieren und keine neuen Bottlings mehr verpassen.

THE CASKHOUND | Tilo Schnabel | info@thecaskhound.de | www.thecaskhound.de