Tilo Schnabel aka The Caskhound ergänzt seine Serie PeatWave um ein weiteres Kapitel, und stellt heute mit PEAT ’N’ PX PERFECTION die neueste Abfüllung der Reihe vor. Der Blended Malt Scotch Whisky mit deutlicher Islay-Prägung genoss am Ende seiner siebenjährigen Reifung ein intensives Finish von drei Jahren in einem Pedro Ximénez Sherry Barrel. In Fasstärke mit 57,4 % Vol. abgefüllt, sind insgesamt 297 Flaschen erhältlich, und dies exklusiv bei Whisky.de.

Mehr Einzelheiten zu dieser Abfüllung inklusive ausführlichen Tasting Notes in der Info von Tilo Schnabel:

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„A Match made in Peat Heaven“: Beim neuen PEATWAVE trifft wilde Rauchigkeit auf süße Verführung!

Grauer Himmel, kalter Wind und Regen, der einfach nicht aufhören will? Höchste Zeit für ein bisschen Gegenwind aus dem Whiskyglas! Und da kommt Tilo Schnabels neuester Streich aus der PEATWAVE-Reihe gerade recht. Mit dem PEAT ’N’ PX PERFECTION schickt der THE CASKHOUND-Macher einen siebenjährigen Blended Malt ins Rennen, der kräftigen Torfrauch mit dunkler Sherrysüße verkuppelt. Drei Jahre Nachreifung im Pedro Ximénez Sherry Barrel und satte 57,4 % Vol. sorgen dafür, dass der Herbstblues zumindest geschmacklich schlechte Karten hat. Ein echtes „Match Made in Peat Heaven“!

Mit seiner PEATWAVE-Reihe widmet sich THE CASKHOUND ganz den rauchigen Seiten des schottischen Whiskys. Hier dreht sich alles um charakterstarke Malts, kernigen Torfrauch und spannende Fassreifungen, die für so manche geschmackliche Überraschung sorgen. Mal maritim und mineralisch, mal süß und würzig, aber immer mit einer ordentlichen Portion Peat – ganz nach dem Motto der Reihe: Smoky Treats & Peaty Pleasures!

Two Worlds. One perfect Storm.

Für die neueste PEATWAVE-Abfüllung durfte ein siebenjähriger Blended Malt mit deutlicher Islay-Prägung nach seiner anfänglichen Reifung im Ex-Bourbon Cask noch ganze drei Jahre in einem Pedro Ximénez Sherry Barrel verbringen. Eine intensive Liaison, bei der wilder Torfrauch auf die dunkle, verführerische Süße des PX-Sherrys trifft – zwei ziemlich unterschiedliche Welten, die gemeinsam einen regelrechten Sturm der Aromen entfachen: Kräftiger Torfrauch und satte PX-Fruchtigkeit verbinden sich mit cremiger Süße, maritimer Frische und kerniger Würze. Die kräftige Fassstärke sorgt für zusätzlichen Nachdruck. Mal süß und samtig, mal rauchig und herrlich ruppig – ein selbstbewusster Charakterkopf voller spannender Gegensätze, der noch lange in Erinnerung bleibt!

PeatWave Chapter 26: PEAT ’N’ PX PERFECTION

Blended Malt Scotch Whisky

7 Jahre alt (2019/2026) • 57,4 % Vol. Natural Cask Strength

Finished for 3 years in a PX Sherry Barrel

Auflage 297 Flaschen (0,7 l) à 64,90 Euro (UVP)

Nose: Schon beim ersten Schnuppern zeigt der Blended Malt, was in ihm steckt: dunkle Sherryfrüchte, eine frische Brise salziger Meeresluft und ein Hauch getrocknetes Heidekraut. Rosinen, Pflaumenmus und etwas Feigenbrot sorgen für ordentlich Frucht, während reife Birnen, Vanillepudding und ein wenig Honig die süßere Seite übernehmen. Dahinter glimmen Torffeuer und Kaminholz, begleitet von feuchtem Herbstlaub, Pfeifentabak und gerösteten Walnüssen. Wer der Nase etwas Zeit gönnt, entdeckt schließlich noch dunkle Schokolade und eine Prise schwarzen Pfeffer.

Palate: Zum Auftakt gibt’s erst mal eine ordentliche Portion Pfeffer und Würze – die Fassstärke lässt grüßen! Danach geht’s deutlich cremiger weiter: Dattelsirup und rauchiges Birnenkompott treffen auf samtige Vanille und herbe Schokolade. Doch lange hält sich der Torfrauch nicht zurück: Mit erdigen, leicht aschigen Noten mischt er das Geschehen kräftig auf. Salzige Mineralität und geröstete Nüsse sorgen dafür, dass die üppige PX-Süße nicht übermütig wird. Ein Klecks würziger Blütenhonig und eine Spur kräftiger Espresso setzen zum Schluss noch einen angenehm herben Akzent Maschinenraum sorgt für Spannung, sanfte Eichenwürze gibt dem Ganzen Halt und Struktur.

Finish: Lang, angenehm wärmend und zunehmend trocken. Zunächst melden sich würzige Eiche und ein letzter Anflug von eingekochten Sherry-Früchten, bevor glimmende Holzkohle und feine Asche das Kommando übernehmen. Schwarzer Pfeffer sorgt für etwas Nachdruck, während Meersalz, kühles Menthol, eine Spur Tabak und bittersüßer Kakao langsam ausklingen.

Der PEATWAVE wird ab dem 19. November 2026 exklusiv bei WWW.WHISKY.DE und bei unseren Messeauftritten verfügbar sein.

THE CASKHOUND | Tilo Schnabel | info@thecaskhound.de | www.thecaskhound.de