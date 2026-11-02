The Caskhound veröffentlicht PeatWave Chapter 25: Laphroaig

Ein neues Kapitel in seiner Reihe Peatwave veröffentlicht The Caskhound alias Tilo Schnabel. PeatWave Chapter 25 ist ein Laphroaig, der fünf Jahre in einem First Fill Ex-Bourbon Barrel reifen durfte, und anschließend in Fasstärke in die 281 Flaschen erhältlichen Flaschen kam.

Mehr Details zu diesem Bottling inklusive Tasting Notes in der Aussendung, die wir von Tilo Schnabel erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

„Sweet Disguise, Peaty Surprise“:

THE CASKHOUND entfesselt einen jungen LAPHROAIG mit zwei Gesichtern

Bevor die nächsten Herbststürme übers Land ziehen, entfesselt THE CASKHOUND-Spürnase Tilo Schnabel schon mal einen ganz eigenen Torfsturm – direkt im Whiskyglas! Mit seinem neuesten PEATWAVE-Bottling präsentiert er einen 5-jährigen LAPHROAIG aus einem erstbefüllten Ex-Bourbon Cask, der zunächst erstaunlich zahm daherkommt, bevor er am Gaumen seine ganze rauchige Urgewalt entfaltet.

PEATWAVE ist Tilos Liebeserklärung an die „peaty side of life“ – kompromisslos in der Auswahl, fair im Preis und immer auf der Suche nach dem nächsten rauchigen Ausnahme-Dram. Ob ungewöhnliche Fassreifungen, überraschende Herkunft oder einfach nur eine ordentliche Portion Torf: Hier kommt in die Flasche, was Charakter hat und Spaß macht.

LAPHROAIG: The Calm Before the Peatstorm

Diesmal führt die Reise dorthin, wo Torfrauch quasi zum guten Ton gehört: nach Islay. Genauer gesagt zu LAPHROAIG, einer der traditionsreichsten und eigenwilligsten Brennereien der Insel. Seit 1815 steht die Destillerie an Islays Südküste für einen unverwechselbar medizinisch-maritimen Rauchcharakter, der die Whiskywelt in begeisterte Fans und kopfschüttelnde Skeptiker spaltet. Ein LAPHROAIG will eben nicht jedem gefallen. Und das ist auch gut so.

Unser LAPHROAIG durfte seine 5 Jahre in einem klassischen First Fill Ex-Bourbon Barrel verbringen – und hat sich dabei offenbar eine raffinierte Tarnung zugelegt: In der Nase verblüffend sanft und fast dessertartig süß, ist beim ersten Schluck Schluss mit der Zurückhaltung. Aus dem Schmusekätzchen wird ein waschechter Torftiger! Kraftvoll, ölig und mit geballter Islay-Power, die von der üppigen Bourbonfass-Süße gekonnt ausbalanciert wird. Hier präsentiert sich ein erstaunlich harmonischer Islay-Malt mit wilder Seele, der trotz seiner gerade einmal fünf Jahre ziemlich erwachsen auftritt und einen langen, rauchigen Nachhall hinterlässt.

Wir meinen: Ein Islay Youngster mit zwei Gesichtern, ordentlich Charakter und einer PeatWave, die sich gewaschen hat!

PeatWave Chapter 25: LAPHROAIG

Islay Single Malt Scotch Whisky

5 Jahre alt (2021/2026) • 57,1 % Vol. Natural Cask Strength

Matured in a First Fill Ex-Bourbon-Barrel

Auflage 281 Flaschen (0,7 l) à 59,90 Euro (UVP)

Tasting Notes

Nose: Überraschend zahm und auffallend süß. Der typische LAPHROAIG-Rauch hält sich zunächst im Hintergrund und erinnert sanft an ein erloschenes Lagerfeuer. Es dominieren intensive Noten von Vanillepudding, reifen Bananen, Honigwabe und Zitronen-Baiser-Kuchen.

Palate: Hier schlägt die Destille voll zu! Der Antritt ist ölig und süß mit Karamellbonbons und Vanillecreme, doch unmittelbar darauf folgt eine massive Rauch- und Torfwelle. Medizinischer Rauch, Teer und maritimer Grillrauch breiten sich kraftvoll aus, perfekt ausbalanciert durch die intensive Bourbon-Süße.

Finish: Lang, aschig und süß. Der Rauch bleibt dominant am Gaumen haften, begleitet von anhaltender Vanillesüße, etwas Eichenwürze und einer Prise Meersalz.

Selbstverständlich kommt auch dieser LAPHROAIG ganz ohne Farbstoff und Kühlfiltration aus – dafür mit unverfälschten 57,1 % Vol. natürlicher Fassstärke. Ab Montag, 2. November 2026, ist er bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich – Sturmwarnung inklusive!

Alle Bezugsquellen finden Sie unter www.thecaskhound.de. Und wer auch die nächsten Abfüllungen nicht verpassen möchte, abonniert dort am besten gleich unseren Newsletter.

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