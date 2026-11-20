Ein zweites Mal hat Alba Import für die Fans der Harris Distillery gemeinsam mit Distillery Blenderin Shona MacLeod ein Einzelfass für Deutschland ausgewählt. Nachdem sie sich im November letzten Jahres für ein Bourbon Barrel entschieden haben, fiel ihre Wahl nun auf ein First Fill Oloroso Sherry Butt.

Alles wissenswertes rund um THE HEARACH „Vibrant Stills“ Single Cask, das offiziell zur aktuellen Interwhisky in Wiesbaden durch den Head Distiller Norman Iain Mackay am Stand von Alba Import vorgestellt werden wird, in der Aussendung von Alba Import:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Alba Import und Harris Distillery präsentieren THE HEARACH „Vibrant Stills“ Single Cask für den deutschen Markt

Nachdem die privat geführte Brennerei auf den Äußeren Hebriden im Juli diesen Jahres mit Harris Single Malt eine neue Einstiegsqualität in ihre Core Range herausgebracht hat, legt nun der deutsche Partner Alba Import mit einem Einzelfass THE HEARACH „Vibrant Stills“ exklusiv für Deutschland nach.

Kurz zur Erklärung der unterschiedlichen Namensgebung der Abfüllungen der Isle of Harris Distillery: als die Brennerei vor gut drei Jahren ihren ersten Single Malt launchte, hat man diesen zu Ehren der Inselbewohner benannt, die im gälischen Sprachgebrauch „Hearach“ heißen. Der neue Entry Level Harris Single Malt trägt nun den Namen der Insel, auch damit zum beliebten Isle of Harris Gin die Verbindung hergestellt wird.

Die Core Qualität Isle of Harris Single Malt ist mit einer UVP von 52,– EUR nun auf breiterer Basis verfügbar und ermöglicht jedem Whiskyliebhaber den Einstieg in die leicht getorften Inselwhiskys von Harris Distillery. Er ist gebrannt mit einer Malzspezifikation von 12-15 ppm und komponiert aus 65% ex Bourbon Casks und 35% First Fill Oloroso Sherry Casks, beide mindestens 7 Jahre in den Lagerhäusern an der rauen Atlantikküste gereift.

Die beiden anderen ständig verfügbaren Qualitäten THE HEARACH und THE HEARACH Oloroso Release behalten ihre Namensgebung.

Für die Fans der Brennerei hat Alba Import nun ein zweites Mal gemeinsam mit Distillery Blenderin Shona MacLeod ein Einzelfass für Deutschland ausgewählt. Nachdem das Bourbon Barrel im November letzten Jahres im Nu vergriffen war, hat man sich nun für ein Gegenstück entschieden – ein größeres First Fill Oloroso Sherry Butt aus dem Jahr 2019, das 717 Flaschen ergeben hat:

THE HEARACH „Vibrant Stills“

Oloroso Sherry Cask No. 2151, 2019, 7 Jahre, 55,7 % vol.

Diese Single Cask Abfüllung, die 7 Jahre durchgehend im frischen Oloroso Fass reifte, zeigt eine beeindruckende Verbindung des maritim-fruchtigen, mit Schottlands weichstem Wasser gebrannten Destillats und üppigen Sherry-Aromen, das Ganze in natürlicher Stärke von 55,7 % vol. Torf spielt dabei eine eher dezente Rolle im Nachklang.

Die Tasting-Notes:

Duft: Üppige Aromen von Trockenfrucht – Datteln, Feigen und Orangenschale. Kräuternoten nach frischem Rosmarin und Thymian entwickeln sich, gefolgt von einer köstlichen tiefen Nussigkeit.

Geschmack: Klebriger Ingwerkuchen, Vanille und ein Hauch von Lakritztoffee. Haselnusspraline sorgt für reichhaltige Geschmackstiefe, während ein Hauch von Zitrusschale die Süße aufhellt.

Finish: Fruchtig und würzig mit einem cremigen Abgang. Mit Wasser zeigt sich sanfter Torfrauch.

Das HEARACH „Vibrant Stills” Single Cask wird offiziell zur aktuellen Interwhisky in Wiesbaden durch den Head Distiller Norman Iain Mackay am Stand von Alba Import vorgestellt werden und ist dann zeitgleich im Fachhandel erhältlich mit einer UVP von 79,– EUR.

Distillery Blenderin Shona MacLeod kommentiert: