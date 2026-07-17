Am Whiskymarkt tut sich einiges – die Unternehmen bringen frische Ideen, um auf die Wünsche der Whiskygenießer einzugehen. Einer davon, den man immer wieder hört, ist der Wunsch nach kleineren Flaschengrößen. So hat zum Beispiel der neue unabhängige Abfüller HIP zum Start 200ml-Flaschen aufgelegt (wir berichteten hier), leider nur in UK.

Für den deutschen Markt interessant ist die neue Abfüllungsreihe Excalibur von The Maltman, mit denen der unabhängige Abfüller klassische schottische Whiskys in 0,5l-Flaschen anbietet – in Deutschland über den Importeur Alba Import. Die ersten vier Bottlings kommen jetzt in den Handel, zu recht attraktiven Preisen (zwischen 55 und 79 Euro).

Interessantes über die Bottlings aus der Excalibur-Serie hat Alba Import unten zusammengestellt:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

The Maltman präsentiert mit „Excalibur“ neues Label für Single Malts in 0,5 Liter Flaschen

Neues aus Glasgow von Donald und Andy Hart, den Mannen von Meadowside Blending, bekannt für ihre Single Malt Abfüllungen unter dem Label „The Maltman“.

Sie präsentieren mit „Excalibur“ ihre neue Serie von Einzelfass-Abfüllungen in der 0,5 Liter Flasche. Die Idee dahinter ist, den äußerst begehrten und geschätzten Maltman-Abfüllungen einen kleinen Bruder an die Seite zu stellen und das auch preislich. Abgefüllt wird in 49,2%, selbstverständlich in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühlfiltration.

Das erste Line Up besteht aus vier Abfüllungen, drei Speysidern sowie einem Islay Malt:

Aultmore , Excalibur, Sherry Hogshead, 2009, 17 J., 49,2 %, 500 ml, 69,– EUR

, Excalibur, Sherry Hogshead, 2009, 17 J., 49,2 %, 500 ml, 69,– EUR Longmorn , Excalibur, Bourbon Barrel, 2008, 17 J., 49,5 %, 500 ml, 79,– EUR

, Excalibur, Bourbon Barrel, 2008, 17 J., 49,5 %, 500 ml, 79,– EUR Miltonduff , Excalibur, Sherry Hogshead, 2015, 11 J., 49,2 %, 500 ml, 55,– EUR

, Excalibur, Sherry Hogshead, 2015, 11 J., 49,2 %, 500 ml, 55,– EUR Caol Ila, Excalibur, First Fill Bourbon Barrel, 2015, 10 J., 49,2 %, 500 ml, 56,– EUR

Ein 17-jähriger Aultmore aus dem Sherry Hogshead tritt fruchtig an, dazu gesellen sich Noten von gesalzenen Pekannüssen, Zimt und Apfelkuchen.

Ebenso 17 Jahre alt ist der im Refill Bourbon Barrel gereifte Longmorn. Er präsentiert sich mit sanfter Eiche, Früchten aus dem Obstgarten, Vanille, Karamelltorte sowie Ingwer.

Von Miltondufff Distillery hat es ein 11 Jahre altes Sherry Hogshead in die hübsche Flasche geschafft und bietet Eindrücke von Rosinen in Schokolade, Heckenkirsche und kandiertem Apfel.

Und Islay wird vertreten von einem Caol Ila, der 10 Jahre im First Fill Bourbon Barrel verweilte. Hier geben süße Torfaromen, Tauwerk, Zitrusnoten und dunkle salzige Schokolade den Ton an.

Die Abfüllungen sind ab sofort im deutschen Fachhandel erhältlich.

Donald Hart

Donald Hart kommentiert:

„Excalibur – previously only used for rare old Blends, we have decided to launch a consumer friendly brand with a bottle size of 50cl keeping the price to a more comfortable level. All bottlings will be bottled at 49.2% strength and natural colour and non chillfiltered which we feel is a perfect drinking strength. The ethos behind the brand is to have a little brother to our Maltman bottlings, which focuses on still high quality single cask single malts, but at a more affordable price. As with all our bottlings we select each cask individually on aroma, mouthfeel, taste and finish, making sure our bottlings are in line with high standards we set for ourselves.”

Corinna Schwarz von Alba Import ergänzt: