Artisanal Spirits Company: Marken wachsen, Fassverkäufe schrumpfen – Umsätze blieben in HJ1 unverändert

Die Verkäufe der Scotch Malt Whisky Society (SMWS), der Single Cask Nation (SCN), von JG Thomson und von Artisan Casks haben bei der Artisanal Spirits Company zusammengenommen für Einkommenswachstum im hohen einstelligen Bereich gesorgt, schreibt The Spirits Business in einem heute erschienenen Artikel. Hier setzten vor allem die Single Cask Nation und das 2025 gestartete private Fassprogramm Artisan Casks die Impulse

Während das Geschäft bei den Konsumenten also zulegen konnte, ist der Verkauf von Fässern an Unternehmen zurückgegangen, sodass sich für das erste Halbjahr eine stagnierende Situation bei den Umsätzen ergeben hat. Durch Einsparungen beim Einkauf von Spirit und Fässern konnte man aber schwächere Einnahmen kompensieren. Der Netto Cashflow stieg in Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 1,5 Millionen Pfund an.

Bei der SMWS glichen die Umsätze in den USA (+10%) die Rückgänge in der EU (-10%) aus. Die Mitgliedschaft hat sich weltweit bei knapp unter 40.000 Personen eingependelt, was zwar ein Wachstum von etwa 1.000 Mitgliedern im Vergleich zu Juni 2025 ergibt, aber keines im Vergleich zu Dezember 2025.

CEO Andrew Dane erlaubt sich insgesamt einen positiven Blick auf das Restjahr, und meint, dass man die selbstgesteckten Ziele für 2026 erreichen werde: