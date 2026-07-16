TTB-Neuheit: Ardbeg Twin Barrel

Ein neuer Ardbeg wurde heute in der us-amerikanischen TTB-Datenbank online gestellt: Der Ardbeg Twin Barrel vereinigt Weinfässer aus der Türkei und Bourbon Barrels und erschafft damit, laut Label, süße und florale Noten, bevor das Ganze in Richtung Gewürze und Rauch abdriftet. Pfefferminz-Milkshake soll man ebenso erleben können wie dunkle Schokolade, und danach weißen Pfeffer und warme Lakritzwurzeln. Zudem soll man in ihm Rauch, die Hitze von Chilli sowie bittersüßen Espresso und Orangenschalen finden.

Abgefüllt wird der Ardbeg Twein Barrel mit 50% vol. Alkoholstärke, und die Etiketten sehen so aus: