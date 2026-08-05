Mit einem Highland-Whisky aus dem Bourbonfass, einem Glen Ord 13yo, setzt der Onlinehändler und unabhängige Abfüller whic.de die Serie „Legends of Scotland“ fort. Das Bottling nennt sich Andrew de Moray „The Forgotten General“ und wurde in Trinkstärke mit 46% vol. abgefüllt. 542 Flaschen davon gibt es, whic.de betont in der Aussendung auch den „fairen Preis“.

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ZWEI STILLE GRÖSSEN AUS DEN HIGHLANDS

whic veröffentlicht das vierte Kapitel der Legends of Scotland: Einen 13-jährigen Glen Ord aus erstbefüllten Bourbonfässern

Bremen, 05.08.2026

Gemeinsam mit Signatory Vintage widmet whic das vierte Kapitel der limitierten Serie Legends of Scotland einem Mann, den die Geschichtsbücher übergangen haben. Andrew de Moray „The Forgotten General“ ist ein 13 Jahre alterHighland Single Malt Scotch Whisky aus der Glen Ord Distillery und ab sofort exklusiv bei whic erhältlich. Neben dem schottischen Strategen rückt somit eine Destillerie ins Licht, deren Single Malts hierzulande nur selten unter eigenem Namen ins Glas kommen.

1297 stand Andrew de Moray gemeinsam mit William Wallace bei Stirling Bridge, dem erstengroßen Erfolgim Kampf um die schottische Unabhängigkeit. Während Wallace zur Legende wurde, verschwand de Morays Name für rund 700 Jahre aus der Erinnerung. Das ändert sich nun: Sein Kapitel gehört dem Charakterprofil Rebels & Warriors, das in der Serie für Klarheit, Balance und klassische Bourbonfassreifung steht. In die Flasche brachte den Whisky Signatory Vintage, einer der angesehensten unabhängigen Abfüller.

Der Highlander leuchtet in einem satten Bernsteinton und verdankt seine Farbe allein der Vollreifungin zwei 1st Fill Bourbon Barrels. Die Fässer steuern Honig, zarte Vanille und cremige Karamellbonbons bei, aus dem Brennereicharakter kommen reife Äpfel, BirnenundQuitten sowie Zitrone und Limette. Am Gaumen werden helle Steinfrüchte von malziger Würze und einer leicht wächsernen Textur getragen. Dazu treten Crème brûlée, Marzipan und Shortbread. Zimt, rosa Pfeffer und feines Eichenholz ergänzen die Aromen um eine würzige Note. Der lange Nachklang zeigt, was 13 Jahre im Fass bewirken – geröstetes Malz, Milchkaffee und Zartbitterschokolade legen sich um Apfelkompott, Nektarine und kräftigen Honig, ehe ein Hauch trockenes Heidekraut ausklingt.

Ins Glas kommt der Whisky in perfekter Trinkstärke von 46% Vol., ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung. 542 Flaschen sind aus den beiden Fässern entstanden, mehr wird es nicht geben. Der faire Preis lädt nicht nur zum Sammeln ein, sondern auch zum Genuss in kleiner Runde. Erhältlich ist der Whisky ab sofort unter: whic.de/legends-of-scotland.

„Andrew de Moray hat mich gepackt, weil er hinter dem Erfolg von Stirling Bridge stand und trotzdem niemand seinen Namen kennt. Bei Glen Ord ist es ähnlich, ohne unabhängige Abfüller wie Signatory Vintage hätte diese Brennerei bei uns kaum jemand pur im Glas. Beides zusammen in einer Flasche zu haben, ist für mich das Schönste an diesem Kapitel.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Legends of Scotland

Von den nebelverhangenen Highlands bis zu den sturmgepeitschten Inseln – Schottlands Historie ist geprägt von Mut, Konsequenz und Handwerkskunst. Die Legends of Scotland fangen diesen epischen Spirit in einer Sammlung charaktervoller Drams ein, von denen jeder in einer wahren Geschichte verwurzelt ist.

Diese Serie ist eine Reise durch die Zeit: erbitterte Schlachten, hart erkämpfte Kronen und die Menschen, die eine Nation formten. Drei markante Charakterprofile gilt es zu erkunden.

Rebels & Warriors – Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung

– Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung Kings & Queens – Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer

– Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer Fields of Fate – Entscheidende Momente und rauchige Malts – kühn, intensiv und vom Schicksal geformt

Whiskys, in perfekter Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt und geschaffen, um gesammelt und an entspannten Abenden geteilt zu werden: ausdrucksstark und dennoch zugänglich.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und unter folgender URL erhältlich: whic.de/legends-of-scotland