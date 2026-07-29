Mittwoch ist einer der Tage, an denen der Onlinehändler und unabhängige Abfüller whic.de seine neuen Abfüllungen vorstellt – und diesmal ist es sogar eine neue Serie, über die wir für Sie berichten dürfen: Mit dem Seraphim eröffnet die neue Serie Sanctus den Reigen ihrer Abfüllungen – ein 10 Jahre alter Glenallachie mit einer Marsala Barrique Vollreifung.

Alle Daten zum neuen Whisky, den sie ab sofort bei whic.de beziehen können, und die Tasting Notes finden Sie nachfolgend:

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Whic startet neue Whisky-Serie – Sanctus 1: Seraphim vereint Speyside und Sizilien

Der Bremer Spirituosenhändler whic startet mit Sanctus eine neue Serie exklusiver Einzelfassabfüllungen. Zum Auftakt erscheint Seraphim, ein 10 Jahre alter Single Malt Scotch Whisky der Speyside-Brennerei GlenAllachie mit seltener Marsala Barrique-Reifung. Dieses sizilianische Likörweinfass verleiht dem Whisky eine fruchtig-süße Tiefe.

Das Aroma wird bestimmt von frisch gebackenem Pfirsichkuchen, Rosinen und getrockneten Feigen mit trockenen Weinnoten, Akazienhonig und Vanillecreme, dahinter zeigen sich Toffee, Weingummi und ein Hauch Himbeerbrause. Am Gaumen eröffnet der Malt feinwürzig mit Piment und Nelke, wird zunehmend süßer und cremiger und entwickelt dabei Noten von Sirup, honigglasierten Datteln, dunklen Beeren, Nüssen und Karamell. Im Abgang begleiten eingelegte Rosinen, Backpflaumen und Milchschokolade ein samtiges Finale, das mit karamellisierten Mandeln und feinherbem Kakao abgeschlossen wird.

Abgefüllt wird der kupferfarbene Seraphim mit intensiven 51,6% Vol. sowie ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung – die Aromen des Likörweinfasses werden unverfälscht präsentiert. Das Etikett zeigt die gemalte Seraph-Gestalt mit Goldakzenten, nach biblischer Inspiration mit drei Flügelpaaren und einem einzelnen Auge im Zentrum.

Das einzelne Fass ergab nur 301 Flaschen. Sie sind exklusiv über whic.de erhältlich: whic.de/sanctus

„Mit Sanctus zeigen wir, wie unterschiedlich Single Malt Scotch Whisky schmecken kann, wenn man ihn Fass für Fass betrachtet. Ein Marsala Barrique sieht man nicht oft in der Speyside – genau deshalb eröffnet dieser GlenAllachie unsere Serie.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Sanctus

Mit Sanctus präsentiert whic eine Serie exklusiver Einzelfassabfüllungen, deren glanzvolle Etiketten die Himmelschöre lebendig werden lassen. Hinter jedem Namen steht ein Single Malt Scotch Whisky mit eigenem Charakter: Wechselnde Regionen und Fasstypen zeigen, wie viele Facetten diese Kategorie bereithält – von kraftvoll-würzig bis fruchtig-elegant. Jede Abfüllung ist streng limitiert, wird ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung abgefüllt und ist ausschließlich bei whic erhältlich.