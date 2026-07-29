Den Brennstil einer Brennerei zeigt wohl nichts so präzise wie eine gut gereifte Bourbonfass-Abfüllung. Der 15 Jahre alte Aultmore, den Schwarzbach Spirits als das erste Bottling der Eigenmarke Stewart & MacGregor auf den Markt bringt, ist wohl mit diesem Anspruch abgefüllt worden – in Fassstärke, ungefiltert, ungefärbt und in einer Limitierung auf 214 Flaschen.

Der Stewart & MacGregor – Aultmore 15 Years Old ist ab sofort bei Schwarzbach Spirits zum Prewis von 69,99 Euro erhältlich – die Geschichte des Whiskys und seine Tasting Notes finden Sie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Schwarzbach Spirits präsentiert erste eigene Scotch Single Malt Abfüllung unter der Marke Stewart & MacGregor

Trebur, Juli 2026 – Für die Schwarzbach Spirits GmbH ist es ein ganz besonderer Moment: Mit dem Stewart & MacGregor Aultmore 15 Years Old präsentiert das Unternehmen erstmals eine eigene Scotch Single Malt Abfüllung. Nach vielen Monaten intensiver Vorbereitung, zahlreichen Reisen nach Schottland und der Gründung des britischen Schwesterunternehmens Stewart & MacGregor Ltd. wird damit ein langjähriges Unternehmensziel Wirklichkeit.

Seit der Gründung von Schwarzbach Spirits verfolgt Geschäftsführer Stephan Dehler die Vision, außergewöhnliche Single Cask Whiskys nicht nur auszuwählen und anzubieten, sondern eigene Fassprojekte direkt in Schottland zu realisieren. Mit Stewart & MacGregor wurde hierfür eine eigenständige britische Marke geschaffen, unter der künftig exklusive Scotch-Abfüllungen entstehen sollen – von der Auswahl einzelner Fässer über die Reifung bis hin zur fertigen Flasche.

„Diese erste Abfüllung bedeutet uns unglaublich viel. Sie ist das Ergebnis vieler Monate Arbeit, zahlreicher Reisen nach Schottland und der Zusammenarbeit mit großartigen Partnern. Dass wir nun unsere erste eigene Abfüllung präsentieren können, erfüllt uns mit großem Stolz. Gleichzeitig ist sie der Beginn einer Reise, auf der wir Whiskyfreunden künftig regelmäßig besondere Single Casks vorstellen möchten.“ Stephan Dehler

Für die Premiere fiel die Wahl bewusst auf einen Aultmore Single Malt aus der schottischen Speyside. Der Whisky wurde am 25. März 2011 destilliert und reifte anschließend 15 Jahre in einem Bourbon Barrel. Am 16. April 2026 wurde er schließlich in natürlicher Fassstärke mit 56 % Vol. abgefüllt – selbstverständlich ohne Kühlfiltration und ohne Zusatz von Farbstoffen. Aus dem einzelnen Fass konnten insgesamt lediglich 214 Flaschen gewonnen werden.

Der Charakter des Whiskys spiegelt die Eleganz der Speyside eindrucksvoll wider. In der Nase zeigen sich reife Birnen, begleitet von feiner Vanille und einem Hauch goldenen Honigs. Am Gaumen verbinden sich fruchtige Frische und die sanfte Süße des Bourbon Barrels zu einem harmonischen Gesamtbild, während die natürliche Fassstärke für Tiefe, Ausdruck und einen langen, ausgewogenen Nachklang sorgt.

Für Schwarzbach Spirits ist diese erste Veröffentlichung weit mehr als nur eine Sortimentserweiterung. Sie markiert den Start einer langfristigen Strategie, unter Stewart & MacGregor regelmäßig außergewöhnliche Single Cask-Abfüllungen zu präsentieren. Die erste Abfüllung soll den Auftakt einer langfristigen Reihe ausgewählter Single Casks bilden, die Whisky-Liebhabern in den kommenden Monaten und Jahren vorgestellt werden sollen.

Der Stewart & MacGregor Aultmore 15 Years Old ist ab sofort exklusiv bei Schwarzbach Spirits erhältlich.

Stewart & MacGregor – Aultmore 15 Years Old

Destillerie: Aultmore Distillery

Region: Speyside, Schottland

Destilliert: 25. März 2011

Abgefüllt: 16. April 2026

Alter: 15 Jahre

Fass: Bourbon Barrel

Alkoholgehalt: 56% Vol.

Natural Colour

Non Chill Filtered

Limitierung: 214 Flaschen je 700ml

Exklusiv erhältlich bei Schwarzbach Spirits

Unverbindliche Preisempfehlung: 69,99 €

Über Schwarzbach Spirits:

Die Schwarzbach Spirits GmbH mit Sitz in Trebur (Hessen) ist auf hochwertige Whiskys und Premium-Spirituosen spezialisiert. Neben einem bundesweiten Onlineshop betreibt das Unternehmen ein stationäres Fachgeschäft und veranstaltet regelmäßig Tastings. Mit der Gründung der britischen Schwestergesellschaft Stewart & MacGregor Ltd. erweitert Schwarzbach Spirits sein Engagement um eigene Whisky-Projekte direkt in Schottland. Ziel ist es, außergewöhnliche Single Casks mit nachvollziehbarer Herkunft, höchster Qualität und eigenständigem Charakter zu veröffentlichen.