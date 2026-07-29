24 Jahre Whiskyfun, Teil 2: Zehn Mannochmore

Die Jubiläumstastings bei Serge Valentin gehen weiter – diesmal mit einer großen Session rund um Mannochmore. Es sind alles unabhängige Abfüllungen, und kein einziger Loch Dhu sei dabei, merkt Serge mit fühlbarem Aufatmen an, wobei er beim letzten Whisky der Verkostung, dem „Loch Do!!“ schon etwas Bedenken hatte. Aber: Gut ist es gegangen, nichts ist geschehen, um es mit einem alpenländischen und eingedeutschten Sprichwort zu sagen.
Dass alle zehn Whiskys im Alter zwischen 10 und 16 Jahren aus verschiedenen Fässern mit 85 Punkten bewertet wurden und dass Serge am Ende der Verkostung darauf hinweist, dass 85 Punkte eine exzellente Bewertung sei, lassen wir hier einfach mal so stehen.
Bleibt uns nur, unsere Tabelle der Verkostung zu posten und der Dinge zu harren, die im Laufe der Woche noch auf uns (und Sie) zukommen werden:
|Abfüllung
|Punkte
|Mannochmore 10 yo 2015/2025 (50%, Elevenses, English Scottish Trifle, bourbon hogshead, 680 bottles)
|85
|Mannochmore 11 yo 2014/2025 (60.3%, Lady of the Glen, bourbon hogshead, cask #10367, 279 bottles)
|85
|Mannochmore 10 yo 2014/2024 (59.7%, Lady of the Glen, bourbon hogshead, cask #10366, 283 bottles)
|85
|Mannochmore 11 yo 2014/2025 (52.4%, Tri Carragh, 2nd fill bourbon barrel, 236 bottles)
|85
|Mannochmore 15 yo 2009/2025 (48.5%, Decadent Drinks, Equinox & Solstice, autumn 2025, refill hogshead, 239 bottles)
|85
|Mannochmore 12 yo 2012/2025 (55%, Fadandel, 1st fill PX barrique, cask #231201, 64 bottles)
|85
|Mannochmore 16 yo 2008/2025 (54.6%, Signatory Vintage, Symington’s Choice, 1st fill PX hogshead finish, cask #3, 347 bottles)
|85
|Mannochmore 12 yo 2013/2025 (52.7%, James Eadie, cask finish, cask #378492, 284 bottles)
|85
|Mannochmore 13 yo (53.7%, Dràm Mor, 1st fill tawny Port hogshead finish, cask #2690, 243 bottles, 2025)
|85
|Mannochmore 15 yo 2009/2025 ‘Loch Do!!’ (50%, Decadent Drams, refill hogshead, 254 bottles)
|85