Douglas Laing hat wieder einmal schöne Neuheiten aus den eigenen Fasslagern abgefüllt: Einen Mannochmore, einen Auchentoshan, einen 21 Jahre alten Single Grain und einen 28 Jahre alten Speyside Single Malt, der als WM Edition vermarktet wird – und das mit gutem Grund: 1998, das Jahr, in dem er destilliert wurde, war das letzte Mal vor den USA, dass sie schottische Nationalmannschaft bei einer WM dabei war.

Die limitierten Ausgaben sind auch in Deutschland erhältlich, sie kommen über den Importeur Rising Brands in den Whiskyhandel Ihres Vertrauens. Von uns gibt es jetzt schon einmal die Infos zu allen Abfüllungen:

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Douglas Laing präsentiert neue Single Cask Highlights für den Sommer

Vier neue Abfüllungen zeigen die Vielfalt unabhängiger Scotch Whiskys. Im Mittelpunkt stehen außergewöhnliche Fasscharaktere, gereifte Speyside-Eleganz und ein ausdrucksstarker Single Grain.

Douglas Laing & Co. erweitert seine Auswahl unabhängiger Abfüllungen um vier neue Single Cask Whiskys, die einmal mehr die Vielfalt schottischer Regionen und Fassprofile zeigen. Mit dabei sind ein 9 Jahre alter Mannochmore aus der Provenance-Serie, eine 28 Jahre alte Old Particular WM Edition, ein 10 Jahre alter Auchentoshan sowie ein 21 Jahre alter Single Grain aus der Reihe Fanatical About Flavour.

Den Auftakt macht der Mannochmore 9 Years Old aus der Provenance-Serie. Die Speyside-Destillerie steht bei vielen Whiskyfreunden nicht täglich im Fokus und ist als unabhängige Abfüllung entsprechend interessant. Der Single Malt reifte in einem Refill Hogshead und zeigt frische, fruchtige Noten von pochierten Birnen, Geißblatt, Vanille und Gerste. Am Gaumen folgen malzige Süße, Obstgartenfrüchte, cremiges Karamell und sanfte Gewürze. Die Abfüllung erscheint mit 46 % vol., ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltration. Weltweit stehen 330 Flaschen zur Verfügung.

Ein besonderes Sammlerstück ist die Old Particular WM Edition. Der 28 Jahre gereifte Speyside Single Malt stammt aus einer geheim gehaltenen Brennerei und reifte in einem ehemaligen amerikanischen Bourbonfass. Die Edition nimmt Bezug auf das Jahr 1998, dem letzten Jahr, in dem Schottland bei einer Fußball-Weltmeisterschaft vertreten war. Im Vordergrund steht jedoch vor allem der außergewöhnlich gereifte Speyside-Charakter. Getrocknete Aprikosen, Marmelade, cremiger Pudding, buttriges Gebäck und Backgewürze prägen das Profil. Abgefüllt wurde mit natürlicher Fassstärke von 54,3 % vol. Weltweit gibt es nur 222 Flaschen.

Mit dem Old Particular Auchentoshan 10 Years Old ergänzt Douglas Laing die Range um einen eleganten Lowland Single Malt. In der Nase zeigen sich getrocknete Aprikosen, Zitronenschale, Kokosnuss und Vanille-Eiche. Am Gaumen wirkt der Whisky vollmundig und cremig mit tropischen Früchten, Sirup und süßer gemälzter Gerste. Der Abgang bringt geröstete Mandeln, Getreide, grüne Äpfel und Toffee. Die Abfüllung erscheint mit 48,4 % vol. und ist auf 298 Flaschen limitiert.

Abgerundet werden die Neuheiten durch Old Particular Fanatical About Flavour: Grain 21 Years Old. Der 21 Jahre alte Single Grain Scotch Whisky reifte in einem PX-Sherryfass und wurde mit natürlicher Fassstärke von 58,3 % vol. abgefüllt. Melassentarte, rote Johannisbeeren, kandierte Walnüsse, Cherry Bakewell, Kokosraspeln und Crème Caramel sorgen für ein intensives, süßes und vielschichtiges Aromaprofil. Weltweit sind nur 240 Flaschen verfügbar.

Alle vier Abfüllungen folgen der Philosophie von Douglas Laing: keine Farbstoffe, keine Kühlfiltration und ein klarer Fokus auf den natürlichen Charakter des jeweiligen Fasses. Damit unterstreicht der unabhängige Abfüller einmal mehr seinen Anspruch, Scotch Whisky in authentischer und streng limitierter Form erlebbar zu machen.

Über Douglas Laing & Co.

Gegründet im Jahr 1948 von Fred Douglas Laing, zählt Douglas Laing & Co. heute zu den renommiertesten unabhängigen Whisky Abfüllern Schottlands. Das Familienunternehmen wird mittlerweile in dritter Generation von Cara Laing als Managing Director geführt und steht für handwerkliche Qualität, Authentizität und Leidenschaft für Scotch Whisky.

Douglas Laing ist bekannt für seine Philosophie, Whisky in seiner reinsten Form zu präsentieren, mit höherem Alkoholgehalt, ohne Färbung und ohne Kältefiltration. Das Herzstück des Sortiments bilden die Remarkable Regional Malts, eine Kollektion charakterstarker Blended Malts, die jeweils eine der Whiskyregionen Schottlands repräsentieren: Big Peat Islay, Timorous Beastie Highlands, The Epicurean Lowlands, Rock Island Islands, The Gauldrons Campbeltown und Scallywag Speyside.

Ergänzt wird das Portfolio durch die exklusiven Single Cask Serien wie Provenance, Old Particular und Xtra Old Particular XOP sowie durch Whiskys aus der eigenen Brennerei Strathearn Distillery.

Weitere Informationen unter www.remarkableregionalmalts.com

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein dynamischer Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg profitiert Rising Brands von einem starken Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern, die eine umfassende Marktabdeckung gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern und Getränkegroßhändlern, um hochwertige Marken erfolgreich im Handel zu platzieren. Unterstützt wird der Vertrieb durch das Bremer Spirituosen Contor, das als zuverlässiger Logistikpartner fungiert.

Weitere Informationen zu Rising Brands finden Sie unter www.risingbrands.de.