whic.de setzt Malts & Magic mit 11-jährigem Whitlaw fort – gereift im seltenen Amarone-Fass

Ein 11 Jahre alter Highland Park unter dem Namen Whitlaw, der seine gesamte Reifezeit in einem Amarone-Fass verbringen durfte – das ist das neueste Angebot von whic.de in der Serie Malts & Magic.

Die 250 Flaschen, die in Fassstärke abgefüllt wurden, sind ab sofort exklusiv bei Whic.de erhältlich – eine weitere Beschreibung und den Link zum Shop finden Sie unten in der Info, die man uns vom unabhängigen Abfüller und Händler geschickt hat:

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SELTENE AMARONE-REIFUNG VON ORKNEY

whic setzt Malts & Magic mit 11-jährigem Whitlaw fort – gereift im seltenen Amarone-Fass

Bremen, 08.07.2026

Die Whisky-Serie Malts & Magic des Premium-Spirituosenhändlers whic setzt ihre Aromenreise fort und betritt dabei gleich zweifach Neuland: Die fünfte Quest stammt von der Inselgruppe Orkney am nördlichen Rand Schottlands – und reifte als erste Abfüllung der Serie in einem Rotweinfass. Der elf Jahre alte Whitlaw Single Malt Whisky aus der Highland Park Distillery verbrachte seine Reifezeit in einem 1st Fill Amarone Barrique und verbindet dunkle Weinfrucht mit dem unverwechselbaren Charakter seiner Heimatinsel.

Anders als bei vielen Weinfass-Abfüllungen handelt es sich hier nicht um eine kurze Nachreifung, sondern um eine seltene Vollreifung: Das erstbefüllte Barrique hatte viel Zeit, ununterbrochen an diesem Single Malt zu arbeiten. Der Amarone, ein kraftvoller italienischer Rotwein aus getrockneten Trauben der Region Venetien, prägte dabei neben dem Aromenspektrum auch die Optik: Der Whisky leuchtet in einem satten, warmen Kupfer-Gold – ganz ohne Zusatz von Farbstoff.

In der Nase wechseln sich die Aromen ab, wie die Gezeiten vor Orkneys Klippen: Kirschen, Pflaumen und dunkle Beeren rollen heran, begleitet von Toast mit Honig, Karamell und Zimt sowie von blumigen Akzenten und Lakritz. Dahinter behauptet sich feines Heidekraut – die Signatur der Insel, deren Torf aus Moos und blühender Heide dem Destillat von Highland Park seinen honigsüß-würzigen Hausstil verleiht. Am Gaumen zeigt sich der Single Malt lebhaft prickelnd mit kräftiger Eichenwürze: alter Rotwein und Tabak verschmelzen bei sanfter Chili-Schärfe mit braunem Zucker. Der Nachklang bleibt lang und dicht, mit weichen Tanninen und schokolierten Espressobohnen.

Abgefüllt wurde der Whisky in Fassstärke mit 55,3% Vol., selbstverständlich ohne Farbstoff und ohne Kühlfilterung. Das Barrique mit der Fassnummer #900012 ergab lediglich 250 Flaschen, die ab sofort exklusiv bei whic erhältlich sind: whic.de/malts-magic

„Eine volle Amarone-Reifung bekommt man selten ins Glas – meist bleibt es bei einem Finish von wenigen Monaten. Hier hatte das Fass Zeit, wirklich tief zu wirken, und trotzdem setzt sich das Heidekraut von Orkney durch. Dieses Wechselspiel macht Quest No. 5 zu etwas Besonderem.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Malts & Magic

Mit Malts & Magic lädt whic zu einem großen Aromen-Abenteuer ein. Die Serie ist auf 13 Quests angelegt, die jeweils unterschiedliche Facetten des Single Malt Scotch Whiskys erkunden. Jede Abfüllung steht für eine eigene geschmackliche Mission – von rauchig und kraftvoll bis fruchtig und elegant. Die Fantasy-Illustrationen auf den Etiketten unterstreichen den erzählerischen Charakter der Serie und machen jede Quest zu einem eigenständigen Erlebnis für Nase und Gaumen.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/malts-magic