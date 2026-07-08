Serge verkostet: Zwei Aberfeldy, 40 Jahre auseinander

Zwei Aberfeldy, 40 Jahre voneinander destilliert, sind heute bein Serge Valentin in einer seiner Time Warp Sessions im Glas. Der Jüngere (sowohl was das Destillationsdatum als auch das Alter betrifft) stammt von Signatory, der Ältere von der SMWS. Beide kommen in Fassstärke, beide werden nahezu gleich bewertet, obwohl sie einen recht unterschiedlichen Chharakter haben.

Unsere Tabelle gibt die Rahmenbedingungen wieder – für die tiefgehenderen Betrachtungen folgen Sie bitte wie immer dem Link auf die Seite von Serge:

Abfüllung Punkte